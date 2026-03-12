Los gobernadores se mostraron otra vez alineados con Milei en Argentina Week: “No importan los partidos políticos”

Un grupo de gobernadores junto a Luis Caputo

Desde Nueva York - Los gobernadores de las provincias petroleras y mineras, los 11 que acompañaron al presidente en el Argentina Week, en esta ciudad, reforzaron el apoyo al modelo, como lo habían hecho días atrás en el Council de las Américas. “Fue una semana bárbara”, resumió el ministro de Economía, Luis Caputo. “Esto es lo que veo todo el tiempo cuando viajo con el Presidente, y ahora está bueno que lo vean todos ustedes”, dijo el titular del Palacio de Hacienda, quien escuchó atento a los mandatarios provinciales desde la primera fila.

“Se reforzó el momentum de la Argentina de manera espectacular. El rumbo es éste, pero la velocidad importa porque hay gente que la está pasando mal”, agregó. Horacio Marín también habló y destacó el evento y los beneficios que trajo el RIGI al sector.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF

Luego fue el turno de los mandatarios provinciales. Hubo dos paneles, uno minero y el otro petrolero. Comenzaron Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Sáenz destacó el impacto que tendrá la privatización del Belgrano Cargas. “Pudimos mostrar acá previsibilidad e institucionalidad y que más allá de los partidos políticos y los gobiernos que vengan, lo fundamental es aprovechar la oportunidad histórica que nos da un mundo que demanda lo que tenemos. Nos falta la confianza y mostrar que no se cambian las reglas de juego a mitad de camino”, afirmó.

El justicialista Jalil elogió el RIGI y pidió que sea permanente y Sadir, con el mismo tono político, hizo foco en que ya reciben y esperan inversiones que sean respetuosas con las comunidades y el medio ambiente.

El panel de provincias mineras

Orrego resumió los proyectos de su provincia y destacó lo fundamental de la confianza que se necesita para desarrollar el mercado de minerales críticos. “Sin la macro ordenada no hay nada, y el gobierno lo hizo. Implementaron el RIGI y sacaron el cepo. Estamos todos unidos trabajando para Argentina”, enumeró. Vidal destacó también la invitación presidencial y el potencial mineral de la provincia. “Hay que animarse a más e ir más allá de los recursos, hay que crear industria y seguir generando. Para eso es fundamental la capacitación de los recursos”, expresó el santacruceño.

Luego fue el turno de Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

“Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que la argentina salga adelante, más allá de la política. Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente. No es un tema político, es un desafío generacional de todos”, afirmó Figueroa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Río Negro será puerta de salida del GNL argentino y, en ese contexto, Weretilneck dijo que será la primera vez que la Patagonia exporte sus productos. “Argentina viene de un marco de confianza de menos cero, pero el RIGI logró retomarla y toda la política provincial lo ratificó. Cada uno de nuestros proyectos tiene una ley que lo blinda en términos de seguridad jurídica”, dijo.

Torres habló de la demanda energética global por la IA y destacó el orden macro. “Que los gobernadores y la nación estemos sentados, juntos, mostrándole al mundo que hay una agenda de desarrollo para los inversores, es lo que más me entusiasma. Es salir de la Argentina pendular. Es lo que sentimos todos los que estamos acá”, dijo y recibió aplausos.

Ayer, en el cocktail de AmCham, en Microsoft Times Square, se vio al Gobernador conversando animadamente con el dirigente petrolero y diputado nacional Jorge Ávila y el representante de YPF por la provincia, Emiliano Mongilardi. La delegación chubutense vino a esta ciudad en búsqueda de inversiones para la Cuenca San Jorge y la Cuenca Escalante.

Valdés, que no produce petróleo pero sí energía, aseguró que trabaja junto al gobierno luego de años de “discriminación” y Cornejo aseguró que “no hubo nada más robusto que este evento para promocionar a este país. Tenemos los recursos, pero sin esta estabilidad macro y la certidumbre que da un Gobierno que se puso firme muy difícilmente se podrían explotar”.

La voz de los ejecutivos

En la apertura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a pedirles a los empresarios que se involucren en la batalla cultural, “ustedes no son los malos, está bien que les vaya bien. Ayúdenos a contarlo, no nos dejemos psicopatear”, aseguró. Dijo que el de Javier Milei es un gobierno promercado y, por lo tanto, proempresa. A diferencia de sus palabras de ayer en el Bank of America, Adorni no hizo referencias a las críticas por la participación de su esposa en la comitiva presidencial. Bettina Angeletti lo acompañó esta mañana y ayer en BofA.

El embajador Alec Oxenford y el presidente de IDEA, Santiago Mignone

También hablaron el embajador Alec Oxenford, organizador del Argentina Week, Santiago Mignone, presidente de IDEA, y Santiago Bulat, economista jefe del instituto empresario y socio de Inveq, quien hizo un repaso del contexto económico, financiero y de actividad.

Del panel de empresarios de IDEA participaron Anna Cohen (Cohen), Mariano Bosch (Adecoagro), Fabián Kon (Grupo Galicia), Roberto Murchison (Grupo Murchison) y Martín Galdeano (Ford), quienes analizaron el contexto macro.

Murchison destacó la política de déficit cero de la gestión libertaria, la desburocratización y “un cambio cultural que nació en la ciudadanía”, y Bosch habló de los cambios en el sector del agro, sobre todo en la receptividad de los inversores en EEUU.

Bosch, Kon, Murchinson y Galdeano y Cohen en el panel de CEOs de IDEA

“Ahora nos abren las puertas, hay más fondos y podemos planear cosas que antes no soñábamos. En el día a día, ya no nos volvemos locos con el dólar, y pensamos en ser más competitivos”, dijo. “Es un buen momento para entrar en Argentina”, agregó.

Kon, presidente de Grupo Galicia, señaló que el desarrollo del crédito es una oportunidad “enorme” para el sector financiero y que “hay que seguir trabajando en el mercado de capitales”.

Galdeano, por su parte, mencionó cómo la “obsesión por la competitividad” copó la agenda de la mayoría de las empresas, de la importancia de cambios que vendrán en manera impositiva, y cómo éstos van a incentivar la inversión y le recomendó a los inversores “no perderse el potencial del país”. Kon también está a cargo de la organización del Coloquio de este año.