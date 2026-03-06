Economía

El mercado de autos opera a ciegas hace un mes, sin una sola cifra: qué harán las principales marcas con sus planes de ventas

El 5 de febrero fue el último día de información detallada de ventas de vehículos 0 km. Desde entonces no se tuvo acceso a los números y solo el sábado 28 se conoció un número suelto que sorprendió a todos

El mercado automotor sigue sin datos oficiales detallados. Solo se sabe que se vendieron más de 42.000 0 km pero las marcas no lo ven reflejado en sus números. Hay desconcierto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras se espera con impaciencia la publicación de los números oficiales de ventas de febrero, este jueves se cumplió un mes exacto desde que las automotrices, los importadores y los concesionarios, quedaron completamente a ciegas para la comercialización de autos y motos nuevos.

Oficialmente no hay respuestas, lo único que se encuentra al buscar los Boletines Estadísticos en la web de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), es un cartel que dice “Página fuera de Servicio”. Esto ocurre desde el lunes a la mañana, primer día hábil del mes y primer día en el que se podían consultar los datos que se correspondieran con los 42.277 automotores 0 km publicados en el Informe oficial del sábado a la mañana.

Hubo una planilla que duró apenas unas horas, que fue la de patentamientos por provincias. Se trataba de un documento que mostraba un resultado muy diferente en el cómputo total: 34.022 unidades, es decir casi un 20% menos que el número distribuido por el Gobierno. Ante la consulta respecto a esa diferencia, no hubo respuesta, pero la web se dio de baja y así sigue cuatro días después.

La sección de Boletines Estadísticos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor aparece fuera de servicio en el sitio web Argentina.gob.ar el primer día hábil de marzo (DNRPA)

“Es muy rara tanta diferencia. Quizás eran solo autos sin comerciales livianos (pick-ups), y cuando se dieron cuenta retiraron esa planilla. Estas cosas no debería pasar. Quieren cortar con un negocio, háganlo, pero expliquen lo que sucede. Así como hicieron con las patentes. Quisieron sacar a la gestión anterior y nos dejaron sin chapas por casi un año entero”, dijeron con una dosis de indignación desde una automotriz.

Hubo quién consiguió averiguar qué era lo que estaba pasando. Cuando preguntó recibió como respuesta que “Hubo un problema y se está actualizando el sistema. Nadie mira nunca los Boletines Estadísticos y justo ahora que funciona mal lo vienen a mirar y a comparar”, dijeron desde la propia DNRPA.

El error fue pensar que “justo ahora” ocurre el tráfico en la página web de la Dirección Nacional. Todos fueron a ese sitio por indicación de los propios funcionarios a los que se les consultaba de qué modo se podrían conocer los datos oficiales ante la decisión de eliminar el servicio del Siomaa, por ser una empresa privada que comercializaba informes confeccionados con datos públicos.

Desde el lunes no hay novedades. Tanto fábricas como concesionarios y compañías de seguros, que necesitan esa información para poder operar, han hecho distintas gestiones y los que reciben respuesta aseguran que “se está trabajando para que vuelva el servicio, pero sin fecha cierta”.

Incluso hay una gestión para que la misma empresa que procesaba los datos pueda volver a operar pero con condiciones que planteen desde la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.

Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor para febrero de 2026 muestran una significativa caída intermensual del 37% en patentamientos de automotores 0 km en Argentina. (DNRPA)

“Lo que no entendemos es por qué no se publican los números detallados. Si supieron que se patentaron 42.277 automóviles 0 km y 131.572 transferencias (autos usados), es porque tienen el detalle de cada operación. De hecho, el mismo sábado también publicaron el detalle de 71.379 motos”, reclaman desde varias marcas.

Desde el Gobierno, incluso se promocionó que fue el mejor mes de febrero de los últimos 8 años en patentamientos de vehículos nuevos, cuando en el rubro automotores, según los mismos datos oficiales que divulgaron el sábado 28, febrero de 2025 fue mejor que este año con 44.759 unidades.

“Si se vendieron 42.000 autos no se explica por qué las fábricas decidieron no aumentar sus precios. Si en cambio fueron 34.000 resulta una medida razonable porque significa que lo que vieron en las concesionarias es real. Las ventas cayeron mucho en febrero y por eso no hay aumentos, porque la gente no los está validando al no comprar”, analizaron desde una fábrica argentina.

“Y no es necesariamente un problema de la economía, es probablemente por el dólar, que al estar tan bajo desalienta a los ahorristas. Ni te explico aquellos que compraron a $1.480 o $1.500. Esos compradores van a seguir esperando”, finalizaron.

