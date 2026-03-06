Economía

Cuánto cuesta usar y mantener un auto 0 km de los más baratos del mercado

Con los precios congelados de febrero a marzo, animarse a comprar un auto nuevo es más tentador. Pero antes de elegir el modelo, hay que revisar cuánto dinero saldrá del bolsillo cada mes

Los autos tienen un costo
Los autos tienen un costo de adquisición, uno de uso y uno de mantenimiento. Cuánto se debe destinar por mes para un auto de acceso a la gama. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comprar una casa y un auto son de las mayores inversiones que pueden hacer la mayoría de las personas. En muchos casos, quienes no llegan a la vivienda, todo queda resumido al vehículo. Y es por ese motivo que más allá de la inversión en sí misma, comprar un 0 km representa una satisfacción que va más allá del precio que se pague.

Pero al comprar un auto nuevo hay dos cosas que se deben saber: al momento de pisar la calle pierde al menos un 10% de su valor porque pasa a ser usado, y genera una cantidad de costos que van mucho más allá de completar el tanque de combustible. El gasto que se debe contemplar, en promedio, para un auto nuevo de gama baja está cerca de los $500.000 mensuales.

Un 0 km, por económico que sea, requiere de gastos de uso, que son pagar un seguro obligatorio, pagar el impuesto automotor (patente), y hacer los service oficiales para mantener su garantía. De esos costos no se puede prescindir, así como tampoco de cargar nafta. El auto es ilegal sin seguro y está en infracción sin patente al día. Más adelante, cuando hayan pasado dos años, habrá que hacer la Verificación Técnica Vehícular (VTV), pero en un auto nuevo hay un período de gracia que evita ese costo al comienzo.

Después hay otros gastos que inevitablemente se deberán sumar a la cuenta, que son los costos de mantenimiento. Un auto necesita cambiar neumáticos a partir de los 50.000 km, cambiar aceite y líquido refrigerante y los filtros de aceite y aire cada 10.000 km, el de combustible cada 20.000 km, la batería cada dos años, y pagar la mano de obra de todos esos trabajos cada vez que se lo lleva a un taller o concesionario.

El Renault Kwid es el
El Renault Kwid es el auto más barato de Argentina. El promedio de precio de los autos más accesibles es de $30.000.000

Teniendo en cuenta que el auto más económico en la Argentina es el Renault Kwid, que tiene un precio de $26.000.000 y el modelo de acceso más vendido es el Fiat Cronos, que tiene un precio promedio en sus cuatro versiones de $35.000.000, se puede calcular como un valor adecuado para cotizar costos y gastos un auto de $30.000.000.

El seguro automotor tiene que ser obligatoriamente uno que cubra Responsabilidad Civil (RC), es decir daños a terceros. En general, como los costos varían según la cobertura que se elija, la mayoría de los usuarios toma un seguro contra terceros completo, que protege el vehículo también contra granizo y destrucción o robo total. Para un auto de este precio seleccionado, una cobertura estándar tiene un valor de entre $80.000 y $120.000, valor que cambia por el año y estado general del vehículo y por la compañía de seguros que brinde el servicio. El seguro se paga todos los meses, con lo cual se puede promediar en un costo de $1.200.000 por año.

Con el costo de patente los montos son también variables, pero únicamente por la razón de que cada jurisdicción es la que decide el monto a pagar por impuesto automotor. En CABA, de acuerdo a la nueva alícuota variable que se aplica desde 2025, los autos de entre 25 y 35 millones de pesos pagan un impuesto automotor anual del 3,7%. De este modo, el monto a prorratear en todo el año es de $1.100.000. En provincia de Buenos Aires también se paga cerca de $1.000.000 de patente por año para vehículos de este segmento.

Los Service oficiales deben
Los Service oficiales deben hacerse de acuerdo a la indicación del fabricante para mantener el auto en garantía. Tienen un costo promedio de $350.000

El otro costo necesario de uso de un auto es el Service Oficial. Si bien la mayoría de las marcas ofrecen planes de financiación y cuotas, y han unificado y publican el precio de los servicios en su sitio web, el promedio para esta gama de vehículos se puede establecer en $350.000. Con un uso razonable, el servicio se debe hacer una vez por año, con lo cual este monto se puede considerar como un costo anualizado.

El gasto de combustible es variable según la cantidad de kilómetros que se hagan por mes y el estilo de conducción de cada persona, pero un promedio de 2 tanques mensuales resulta adecuado para hacer un cálculo. Con el precio del combustible en $1.597 por litro de Súper y un promedio de 50 litros de capacidad de un tanque, el costo de llenar el depósito es de $79.850 y dos tanques suben el costo mensual hasta casi $160.000.

Cambiar los neumáticos era prohibitivo hace dos años, pero con la apertura de las importaciones y la oferta de nuevas marcas que hay en el mercado, un neumático de buena calidad para un auto de este segmento se puede comprar por $120.000. Cambiar dos neumáticos por año es algo razonable si no se hicieron más de 50.000 km, pero aún si se decide cambiar las cuatro cubiertas, el costo anual será de $480.000.

Los neumáticos están más accesibles
Los neumáticos están más accesibles que dos años atrás por la apertura de las importaciones. El precio ronda los $120.000 por unidad para un auto de gama baja

Después hay otros costos variables según el usuario y el cuidado que tenga sobre el vehículo, como guardarlo en un garage pago o dejarlo en la vía pública, y hacer una visita mensual a un lavadero de autos. Pero en ese caso los valores son muy fluctuantes de acuerdo a la zona de residencia y los precios de ambos servicios.

De este modo se llega a una ecuación razonable y mínima de costo de uso y mantenimiento de un auto 0 km de $5.000.000 anuales o $416.000 por mes.

