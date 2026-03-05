Economía

Mercados: suben las acciones y caen los bonos, con la incertidumbre inversora por el conflicto en Irán

Los índices de Wall Street caen hasta 0,8%. El petróleo sube más de 3%. El S&P Merval gana 0,5% y los bonos en dólares ceden 0,8%en promedio, con un riesgo país en los 542 puntos básicos

La operatoria bursátil no encuentra rumbo ante las novedades geopolíticas.

Mientras que los indicadores de Wall Street operan con una caída en un rango de 0,3% a 0,8%, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires exhibe a las 12 horas un alza de 0,5%, a 2.590.000 puntos.

Mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan 0,8% en promedio, el riesgo país de JP Morgan marca para la Argentina un ascenso de seis unidades, en los 542 puntos básicos.

En Nueva York, las acciones de YPF suben 1,5%, ante la apreciación de más de 3% del crudo Brent del Mar del Norte, sobre los 84 dólares. Vista Energy asciende 0,4 por ciento. Asimismo, los títulos de Grupo Galicia ceden 0,1% luego de presentar balance trimestral y Mercado Libre gana 1,7 por ciento.

Sigue el conflicto bélico en Irán

Los índices de acciones estadounidenses caen mientras el conflicto en Medio Oriente continúa como foco de atención.

Los principales movimientos en todos los mercados siguen impulsados ​​por el conflicto a medida que los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán se han extendido por toda la región. Este jueves marca el sexto día de violencia sin indicios inmediatos de remisión. Sin embargo, The New York Times informó que los líderes iraníes se pusieron en contacto con el presidente norteamericano Donald Trump para dialogar sobre un alto el fuego.

Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos “lo estaba haciendo muy bien en el frente de guerra”, mientras que la Casa Blanca anunció que las fuerzas estadounidenses habían atacado más de 2.000 objetivos y estaban avanzando hacia el “control completo y total del espacio aéreo iraní”.

Como el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP, el impacto de la reducida capacidad de producción de Irán está teniendo efectos de amplio alcance en las materias primas y las acciones, y existe la preocupación de que el aumento de los precios del petróleo pueda obligar a la Reserva Federal a evaluar las tasas de interés en un mercado volátil.

En cuanto al petróleo, los precios se estabilizaron tras las fuertes subidas de principios de semana. La preocupación por el suministro disminuyó después de que Trump anunciara que Estados Unidos ofrecerá seguros de riesgo y escoltas navales a los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz. Los futuros del West Texas Intermediate cotizaron en torno a los 76 dólares por barril, mientras que el crudo Brent superó los 84 dólares.

Qué dicen los analistas

“Los inversores parecen procesar una apuesta de alta convicción sobre una resolución del conflicto más breve de lo previsto, a pesar de que el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz se ha desplomado un 92%, generando una parálisis logística que amenaza con reconfigurar el mapa energético global de manera permanente“, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

“Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU volvieron a subir luego de datos de actividad y empleo más firmes a lo esperado y de temores inflacionarios. Esto llevó al mercado a postergar nuevamente las expectativas del primer recorte de tasa hacia septiembre. En este escenario, el dólar se tomó una pausa tras las subas recientes, mientras que los metales rebotaron. En cuanto al crudo, mostró un nuevo aumento, aunque a un menor ritmo”, precisó un reporte de Cohen Aliados Financieros.

“Mientras se siguen de cerca las señales sobre la duración del conflicto en Medio Oriente, Wall Street busca intercalar mayor calma a partir de la pausa del petróleo dado que se evalúan alternativas para normalizar lo antes posible el clave canal de distribución y las tensiones“, aportó el economista Gustavo Ber.

En el plano local, “las primeras estimaciones privadas sugieren que la inflación de febrero estaría en línea con el dato de enero, en torno a 2,9% mensual. Los principales impulsores parecen haber sido, en su mayoría, componentes regulados. Entre ellos se destacan el ajuste en las tarifas de servicios públicos tras la implementación del nuevo régimen de subsidios focalizados, así como aumentos en las tarifas de transporte”, indicó un reporte de Max Capital.

