ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 0

ANSES publicó el calendario de pagos de marzo 2026, organizado por terminación de DNI para garantizar un acceso seguro a los beneficios sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026. Quienes tengan DNI terminado en 0 podrán consultar en detalle las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, según el tipo de beneficio. El cronograma se encuentra organizado por terminación de documento y contempla a todos los titulares de prestaciones previsionales y sociales.

El objetivo de ANSES es facilitar la organización de los pagos y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias, por lo que el calendario se distribuye en diferentes días para cada grupo de beneficiarios. La validez de las órdenes y comprobantes de pago se extiende hasta el 10 de abril de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Para los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superan el mínimo, el pago correspondiente a marzo de 2026 inicia el 9 de marzo para quienes poseen DNI terminado en 0.

Este esquema escalonado permite que los más de 7 millones de beneficiarios accedan a sus haberes de forma ordenada. La acreditación de los fondos se realiza en la cuenta bancaria habitual de cada titular.

Dato de interés: el monto mínimo de jubilación y pensión se actualiza mensualmente según la fórmula de movilidad, bajo el Decreto 274/2024.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El pago para jubilados y pensionados del SIPA que superan el haber mínimo con DNI terminado en 0 está previsto para el 20 de marzo de 2026

En el caso de los beneficiarios del SIPA que reciben un monto superior al haber mínimo, el pago para documentos terminados en 0 está previsto para el 20 de marzo de 2026. Esta fecha representa un adelanto en el cronograma, dispuesto por ANSES para garantizar el cobro antes del fin de semana largo por el feriado del 24 de marzo y el día no laborable del 23 de marzo.

Este método permite diferenciar los grupos según el monto percibido, agilizando el proceso y priorizando a quienes más lo necesitan. La fecha de validez para cobrar estos beneficios es la misma que para el resto de las prestaciones.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 0 podrán cobrar el 9 de marzo de 2026. Esta fecha coincide con el inicio de pagos para jubilados y pensionados de menores haberes, según el calendario oficial.

La AUH y la AFH son prestaciones orientadas a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad o que cumplen con los requisitos contributivos, respectivamente. Según datos de ANSES, más de 4 millones de familias acceden mensualmente a estos beneficios.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 0 reciben su prestación el 10 de marzo de 2026

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social también acceden a su pago desde el 10 de marzo de 2026 si cuentan con DNI terminado en 0. El cronograma sigue el mismo esquema escalonado que para otras asignaciones y jubilaciones mínimas.

Esta prestación acompaña a personas gestantes sin cobertura de obra social ni ingresos formales. El pago se acredita en la cuenta indicada al momento de la solicitud, según confirmó ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para titulares de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0, el pago se realiza el 13 de marzo de 2026. El resto de las terminaciones acceden en días sucesivos, conforme al calendario general.

Estas asignaciones se destinan a trabajadoras registradas, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo, y el monto depende de la situación laboral y la categoría.

Dato destacado: la fecha de cobro puede verificarse ingresando a la plataforma “mi ANSES” con CUIL y clave de la seguridad social.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad para DNI terminado en 0 se abonan el 13 de marzo de 2026, diferenciándose de otras prestaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las asignaciones de pago único —por Matrimonio, Adopción o Nacimiento— no se rigen por la terminación del DNI sino por la fecha de presentación del trámite. Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita en uno de los dos tramos establecidos: el primero del 10 de marzo al 10 de abril, o el segundo del 20 de marzo al 10 de abril.

Este beneficio se percibe en una única oportunidad y no requiere esperar el calendario habitual.

Pensiones No Contributivas

Quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) y tienen DNI terminado en 0 podrán cobrar el 9 de marzo de 2026. Las terminaciones en 1 también cobran ese día.

Las PNC abarcan pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, y representan un porcentaje importante de las prestaciones sociales distribuidas por ANSES.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

La Prestación por Desempleo Plan 1 para beneficiarios con DNI terminado en 0 comienza a pagarse el 20 de marzo de 2026, conforme lo informó ANSES

Las Asignaciones Familiares para beneficiarios de Pensiones No Contributivas también siguen el mismo cronograma, por lo que quienes tengan DNI terminado en 0 cobran el 9 de marzo. Este grupo incluye asignaciones por hijo, cónyuge y ayuda escolar, entre otras.

Dato relevante: todas las asignaciones familiares de PNC se pagan en la misma fecha que la pensión principal.

Desempleo Plan 1

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 0 accederán al cobro a partir del 20 de marzo de 2026.

Este beneficio está dirigido a trabajadores asalariados formales que hayan perdido su empleo y reúnan los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Desempleo Plan 2

En el caso de quienes pertenecen al Desempleo Plan 2, el calendario de pagos establece fechas específicas, aunque suelen coincidir con las del Plan 1. Para marzo de 2026, todos podrán cobrar del 5 al 12 de marzo.