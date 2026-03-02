El BCRA creó un nuevo mecanismo para comprar en cuotas: cómo funciona y cuándo estará operativo

El Banco Central creó un nuevo mecanismo para pagar en cuotas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Argentina lanzó una herramienta que permitirá a las personas pagar cuotas de préstamos de manera segura y transparente. La implementación del sistema será obligatoria para las entidades financieras a partir del 31 de agosto de 2026. En una segunda etapa, el servicio se extenderá para facilitar otros pagos periódicos, como los de servicios públicos.

Se trata del Cobro con Transferencia (CCT). Desde la autoridad monetaria explicaron que el CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca “ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude”.

“Es una herramienta que va a permitir que tanto bancos como fintechs puedan cobrar sus préstamos en cuotas con débitos en las cuentas donde les depositen ese préstamo”, explicaron fuentes del Central.

“En su diseño se tuvieron en cuenta mecanismos similares a los existentes en otros países –como Pix automático en Brasil, AutoPay en la India y PayTo en Australia–, así como distintas propuestas presentadas por el ecosistema de pagos al BCRA durante 2025″, explicó la entidad conducida por Santiago Bausili.

El esquema incorpora la figura del aceptador de CCT, habilitado exclusivamente para operar con esta modalidad de cobro. La medida busca promover la competencia entre distintos proveedores y garantizar que los diferentes sistemas de transferencias inmediatas sean interoperables.

Las principales características

Admite solamente el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante la extensión del contrato.

Limita la relación cuota/ingreso al 30% en la originación del crédito, para prevenir el sobreendeudamiento.

Establece topes en los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas.

Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta previamente a la realización de los débitos de las cuotas.

Exige que los prestamistas notifiquen por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta.

Asegura la posibilidad de baja inmediata del consentimiento de las personas, tanto en el prestamista como en el proveedor de la cuenta a ser debitada.

Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA.

Define un esquema de remuneración con un arancel mínimo del 0,6% a pagar por los prestamistas y distribución proporcional entre los participantes, incentivando la competencia y la oferta del servicio.

Asigna la responsabilidad ante fraude al prestamista, alineando incentivos para un uso responsable del nuevo mecanismo de cobro.

Noticia en desarrollo...