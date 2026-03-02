Con el dólar en alza, las acciones y los bonos argentinos pasan a ganancias en medio de la incertidumbre por la escalada geopolítica

Los mercados internacionales negocian en baja y con incertidumbre por el conflicto en Irán.

Las bolsas internacionales caen este lunes, mientras que los precios del petróleo suben después de que los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán fueran seguidos por contraataques, enviando ondas de choque a través de los mercados globales.

Los contratos de petróleo ligero de Texas (WTI) en los EEUU ascienden 6,4%, en los USD 71,28 por barril, lo que impulsa a las acciones argentinas ligadas a la energía.

En Wall Street YPF (+3,9%) y Vista (+5,1%) avanzan firmes, otras acciones revirtieron las pérdidas iniciales y mejoran, como Grupo Galicia (+0,8%) y Pampa Energía (+1,1%). Mercado Libre pierde 0,6 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- revirtieron las bajas tempranas y ahora ganan un leve 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae seis unidades para la Argentina, en los 570 puntos básicos, tras un máximo de 590 puntos por la mañana.

Dada la suba de más de 1% en el precio del dólar en el plano local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires negocia a las 13 horas con una suba en pesos de 1,8%, en los 2.690.000 puntos.

El dólar mayorista llegó a negociar sobre 1.410 pesos, mientras que al público es ofrecido a $1.430 para la venta en el Banco Nación, con alza de diez pesos en el día.

“La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán reconfiguró abruptamente el escenario financiero global, instalando una prima de riesgo geopolítica que impactó bolsas, energía y activos refugio. El mercado ya no descuenta un episodio aislado, sino la posibilidad de un conflicto de mayor duración con efectos macroeconómicos concretos”, señaló Sergio Cisternas, analista de mercados EBC Financial Group.

“Durante el fin de semana, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar en Medio Oriente, que llevó a la muerte del ayatollah Ali Khamenei, líder iraní durante casi cuatro décadas. La contraofensiva de Teherán con misiles y drones afectó varios territorios vecinos, mientras que se procedió al bloqueo del Estrecho de Ormuz, vía marítima por el que se transporta alrededor de un quinto del petróleo a nivel global. Se espera un inicio de semana con volatilidad en los mercados mundiales, y un incremento en las cotizaciones del crudo”, indicaron los analistas de Puente.

Desde Max Capital subrayaron que “el presidente Javier Milei inauguró las sesiones legislativas ordinarias del Congreso. Destacó los avances de la administración hasta la fecha y adoptó un tono similar al de campaña. Subrayó los proyectos aprobados durante el período extraordinario -incluyendo la recientemente aprobada reforma laboral, la Ley de Inocencia Fiscal y el presupuesto- y adelantó la agenda para 2026″.

“En particular, afirmó que cada ministerio preparó diez paquetes de reformas estructurales, con un paquete que se enviará al Congreso cada mes, sumando alrededor de 90 iniciativas. La agenda incluiría: i) una reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial; ii) una reforma tributaria; iii) una reforma del sistema electoral; iv) una reforma educativa; y v) un nuevo paquete para avanzar en la desregulación. No se brindaron detalles adicionales sobre el contenido de estas iniciativas”, puntualizó Max Capital.

Tras un cierre de febrero ampliamente negativo para los negocios bursátiles, “Argentina se está comportando distinto al mundo, está encarando y mostrando un camino de pragmatismo absoluto, pone sus recursos sobre la mesa y, cuando un país aprovecha bien sus recursos estratégicos, no solo genera empleo, también inversión, infraestructura y mejores oportunidades. Argentina está barata en términos internacionales y ‘muy cambiada’ pasa a ser una oportunidad, como así también, destino de inversión”, observó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

En otro orden hubo otras novedades relevantes que son asimiladas por los agentes financieros. Por un lado, el Gobierno cerró el período de sesiones extraordinarias con la aprobación de la reforma laboral, pues el Senado ratificó las modificaciones al proyecto con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

Además, el ministro Luis Caputo anunció a través de un mensaje en la red social “X” que Federico Furiase reemplazará a Alejandro Lew como secretario de Finanzas.