Caputo aseguró que la inflación mensual puede empezar con 0 este año y que el cepo está “90% levantado”

El ministro de Economía adelantó que la inflación de febrero será menor al 2,9% registrado en enero REUTERS/Matias Baglietto

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de febrero será menor al número de enero, a la vez que sostuvo que este año el índice mensual podría “empezar con 0” si se mantiene el rumbo fiscal y monetario.

“Mientras nos mantengamos en este curso, tranquilamente este año la inflación podrá empezar con 0”, afirmó, al mismo tiempo que adelantó que el IPC del segundo mes del año será inferior al 2,9% de enero, aunque evitó precisar un número ya que aclaró que las estimaciones oficiales no necesariamente coinciden con las que luego publica el Indec.

En este sentido, Caputo defendió que la desaceleración de precios es una consecuencia directa del ordenamiento macroeconómico y volvió a insistir con la idea de que el principal “escudo” frente a un contexto internacional adverso es tener “los fundamentals en orden”.

“El mejor escudo contra un shock externo es tener la casa en orden”, sostuvo en relación con la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. En ese sentido, recordó que en el pasado cada crisis global impactaba con mayor virulencia en la Argentina porque el país llegaba con “desequilibrios fiscales y monetarios acumulados”.

En materia cambiaria, aseguró que el cepo “está 90% levantado” y que el Banco Central mantiene una postura cautelosa para administrar la transición. “No va a cambiar nada si salimos dentro de uno, dos o cinco meses. Lo más importante es mantener el orden y la disciplina fiscal y monetaria”, señaló en alusión a las expectativas del mercado sobre una eventual eliminación total de las restricciones.

En ese contexto, cuestionó los diagnósticos que vinculan el riesgo país con la acumulación de reservas o con la necesidad de emitir deuda para “probar” acceso al mercado. “Se decía que el riesgo país no bajaba porque no comprábamos reservas. En casi dos meses compramos casi seis veces más de lo que nos habíamos comprometido con el Fondo y, sin embargo, el riesgo país pasó de 500 a 570 puntos”, afirmó.

El funcionario destacó el discurso de Milei en el marco de la Asamblea Legislativa (@JMilei)

Y agregó: “Ahora dicen que tenemos que hacer una colocación internacional para probarle al mercado que podemos salir. Aun para los economistas bien formados que venimos del mercado, predecir el mercado es muy difícil”.

También rechazó la idea de realizar una colocación internacional con ese objetivo. “No necesitamos probarle al mercado que podemos salir. Todos saben que podemos salir; no cambia nada eso”, afirmó en una nota concedida a El Cronista.

Para el ministro, el eje está en reducir la dependencia de Wall Street y desarrollar el mercado de capitales local. En ese punto resaltó: “Hay alrededor de USD 170.000 millones en los colchones. La base la tenemos, el ahorro está”. Comparó esa cifra con los depósitos privados en pesos medidos en dólares, que rondan los USD 60.000 millones, y planteó que el ahorro informal triplica lo que hoy está dentro del sistema financiero.

“Ese ahorro está en las casas de la gente perdiendo intereses. Podría estar ayudando a hacer crecer al país y, además, generando rendimiento para los propios ahorristas”, sostuvo. “Es fundamental formalizar el ahorro”, remarcó, al señalar que esos recursos podrían canalizarse hacia crédito para pymes, hipotecas e infraestructura.

En paralelo, aclaró que “no va a haber una reforma tributaria en el sentido como la reforma laboral” y que el Gobierno continuará bajando impuestos “en la medida que el superávit primario nos lo permita”. En ese marco, vinculó la estrategia económica con la ley de inocencia fiscal y la reforma laboral, al considerar que para reducir la presión tributaria es necesario ampliar la base mediante mayor formalización del empleo y crecimiento.

Destacó especialmente el régimen de nuevo empleo, aprobado dentro de la reforma laboral, que reduce la carga patronal al 2% durante cuatro años —a lo que se suma ART y obra social— frente a niveles previos de entre 17% y 20%. “Esto viene a romper el incentivo que había tanto de empleado como de empleador a estar en negro”, afirmó.

En esa línea, profundizó su mirada sobre el mercado laboral y el modelo productivo. “Se echa gente en todos los países del mundo y no es un drama. ¿Por qué? Porque en 48 horas la gente consigue empleo y tal vez mejor. Ahí es donde tenemos que ir. Estamos del lado de la gente que no tiene empleo”, sostuvo. Y agregó que el debate no es entre un modelo industrialista y uno aperturista, sino entre un esquema que —según definió— fue “prebendario” y otro que promueva competencia e inversión.

“En los últimos 20 años la industria argentina no fue a ningún lado; los únicos que se hicieron ricos fueron algunos empresarios elegidos a dedo por el gobierno o el ministro de turno. Eso es inmoral, injusto, regresivo e ineficiente”, afirmó.

Caputo también rechazó la idea de que el Gobierno esté impulsando un “boom aperturista”. “Seguimos siendo de las economías más cerradas del mundo”, sostuvo, y aseguró que las medidas vinculadas a importaciones buscan favorecer la inversión y la competencia, no desmantelar la industria.

Por último, insistió en que el rumbo fiscal no se modificará y que la baja de la inflación será el resultado natural de la consistencia macroeconómica. “En el corto plazo los mercados no siempre reflejan los fundamentals, pero en el largo plazo prevalecen”, concluyó.