La crisis de las perfumerías en Argentina deja 700 locales cerrados

El cierre de más de 700 perfumerías en Argentina en la última década refleja una crisis sin precedentes en el sector

La crisis de las perfumerías en Argentina se agravó en los últimos diez años con el cierre de más de 700 locales, una pronunciada caída de ventas y la proliferación de productos importados sin certificación sanitaria. Desde la Cámara de Perfumerías de la Argentina, su presidente Julio Vázquez advirtió a Infobae en Vivo A las Nueve que esta problemática responde a una combinación de factores y que los riesgos tanto para el sector como para los consumidores aumentaron de manera considerable.

Según Vázquez, la cifra de 700 perfumerías cerradas refleja una tendencia que comenzó antes de la pandemia y se intensificó luego. El proceso, que se desarrolló en la última década, no se limita a un año específico ni responde a un solo motivo. La industria observa cambios en los patrones de consumo, presión de costos y aparición de nuevos canales de comercialización.

Factores que explican el cierre de perfumerías

“El número no es de los últimos dos años. Son cierres acumulados desde hace diez años”, afirmó el presidente de la Cámara. El sector experimenta una transformación profunda por la llegada masiva de productos importados, algunos sin el aval de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Julio Vázques, presidente de la Cámara de Perfumería Argentina

Según Vázquez, la entrada de cosméticos sin certificación representa un riesgo sanitario. “No nos oponemos a la importación, siempre que todos compitamos bajo las mismas reglas. Muchos de estos productos no cuentan con la aprobación de la ANMAT, a diferencia de los fabricados localmente”, sostuvo. El dirigente diferenció entre las importaciones legales, que cumplen los requisitos técnicos, y el contrabando o el ingreso de mercadería falsificada.

“El problema no es el perfume importado legal. El sector convive históricamente con marcas internacionales legalizadas. La preocupación surge con el ingreso de productos sin control, que se canalizan a través de grandes comercios o bazares que no garantizan seguridad al consumidor”, indicó Vázquez.

Impacto del contrabando y los canales alternativos

El presidente de la Cámara subrayó que muchos artículos ingresan al país sin control sanitario. “Estos productos, vendidos fuera del circuito formal, no ofrecen garantías. Si un consumidor sufre una reacción por un cosmético adquirido en esos lugares, no existe respaldo ni trazabilidad”, advirtió.

La diferencia de precio entre perfumerías y tiendas online no oficiales puede alcanzar hasta el 45% en productos cosméticos (Freepik)

En contraste, afirmó que las perfumerías reguladas garantizan que los productos cumplen con los estándares y cuentan con respaldo empresarial e institucional. “Las perfumerías ofrecen seguridad, porque los productos están certificados por la ANMAT y la Cámara asegura la trazabilidad”, enfatizó Vázquez.

El fenómeno del contrabando se agrava por el crecimiento de ventas en comercios de grandes superficies, farmacias y plataformas online ajenas al sector. Vázquez explicó: “Muchos de estos canales acceden a mercadería no controlada. Nosotros no la vendemos porque está fuera de la ley”.

Presión de los costos y caída de las ventas

El sector enfrenta un aumento sostenido de los costos fijos. Vázquez señaló que los alquileres comerciales subieron en línea con la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que los precios de los productos de perfumería aumentaron en menor medida. “En 2024, la inflación general alcanzó el 111%, pero el aumento de precios en perfumería fue del 30%. En 2025, la inflación es del 32% y el rubro subió solo un 20%”, precisa.

Productos de perfumería sin certificación ANMAT ingresan al mercado argentino a través de comercios y plataformas no reguladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dirigente advirtió que la indexación trimestral de los alquileres afecta la rentabilidad. “Resulta imposible sostener los locales con este esquema”, afirmó. Además, el incremento de los servicios básicos presiona sobre los márgenes.

En cuanto a las ventas, Vázquez informó: “Están deprimidas, absolutamente. El año pasado registramos una caída interanual del 12%, que se suma a la baja del 22% entre 2022 y 2024”.

Reconversión y desafíos para los comerciantes

Actualmente existen 3.800 perfumerías en todo el país. Vázquez aclaró que el cierre de una perfumería por mes representa una proporción significativa, especialmente para los comercios medianos y pequeños. “Las grandes cadenas siguen abriendo locales, pero la franja media es la más afectada. Quien tenía cinco sucursales ahora tiene cuatro. El que tenía una, la cerró”, describió.

El dirigente observó que muchos dueños que cierran buscan empleo en otros rubros o se asocian a franquicias. “Algunos buscan trabajo, otros se reconvierten, pero la mayoría pierde en el proceso”, afirmó. La competencia de farmacias, supermercados y bazares, sumada al auge del comercio electrónico, acelera la transformación del sector.

El avance de canales irregulares y el contrabando expone a consumidores argentinos a productos cosméticos sin control sanitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vázquez adviertió sobre el aumento de los precios en las plataformas online ajenas a las cadenas de perfumería. “En las tiendas online no oficiales, los productos pueden costar hasta un 45% más caro que en una perfumería tradicional. Lo tenemos medido”, señala.

Riesgos para el consumidor y preocupación por la calidad

La proliferación de canales no regulados genera riesgos adicionales. Vázquez mencionó la reventa de frascos vacíos de fragancias importadas, que se rellenan con líquidos de origen incierto. “Un frasco de fragancia importada puede valer $35.000. Alguien lo rellena y vende como original. A veces ni nosotros podemos distinguir la diferencia”, adviertió.

El presidente de la Cámara insistió: “La seguridad del consumidor está en juego. Solo el canal formal puede garantizar la autenticidad y la calidad de los cosméticos”.

El sector de las perfumerías en Argentina enfrenta un escenario de competencia desigual, presión de costos y desafíos regulatorios. Los comerciantes buscan alternativas, pero la caída de ventas, el avance de canales no regulados y el aumento de los costos fijos configuran un panorama adverso para la actividad.

