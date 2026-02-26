Economía

Entre Ríos regresa al mercado internacional tras casi diez años con la colocación de bono por USD 300 millones

La operación busca refinanciar el bono ERF28, cancelar deuda en pesos de corto plazo y extender el perfil de vencimientos para mejorar la liquidez del tesoro provincial

Bajo la gestión de Rogelio
Bajo la gestión de Rogelio Frigerio, la provincia aplicó los criterios de la Ley 11.209 para concretar la operación financiera en el mercado externo

La provincia de Entre Ríos concretó hoy su regreso al mercado internacional de capitales tras casi una década sin emisiones de este tipo. La operación consistió en la colocación de un nuevo bono por un valor de USD 300.000.000, una cifra que se encuadra en los límites establecidos por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

Esta transacción financiera tiene como propósitos principales, destacó el gobierno provincial, la refinanciación de vencimientos de deuda vigente, la cancelación de pasivos en moneda local que presentan tasas más elevadas y el reordenamiento del cronograma de pagos de la provincia.

Según los términos técnicos de la emisión, la estrategia busca extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.

Noticia en desarrollo

