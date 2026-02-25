Economía

Tras la firma del acuerdo paritario, cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en febrero

La UOCRA y las cámaras empresariales del sector ya definieron los aumentos que tendrán los salarios este mes

Las cámaras empresariales y el gremio de la construcción acordaron un esquema de incrementos salariales para los trabajadores del sector correspondiente a los meses de enero y febrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras empresariales y el gremio de la construcción acordaron un esquema de incrementos salariales para los trabajadores del sector correspondiente a los meses de enero y febrero. La paritaria ya fue homologada por la Secretaría de Trabajo.

El acuerdo estableció un aumento del 2% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, que se aplicó en enero, y un incremento adicional del 1,8% sobre los básicos de enero, desde febrero. Ambos porcentajes tienen carácter acumulativo y se ubican por debajo del ritmo de la inflación, que en diciembre fue de 2,8% y en enero de 2,9%.

Además, el convenio fijó el pago de sumas mensuales no remunerativas durante enero y febrero, diferenciadas según la categoría y correspondientes a la Zona “A” del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75:

  • Sereno: $96.800
  • Ayudante: $96.800
  • Medio Oficial: $102.800
  • Oficial: $112.200
  • Oficial Especializado: $121.800

Estos montos podrán incrementarse conforme a los adicionales convencionales previstos. El pago se realizará en dos cuotas iguales: la primera junto con la primera quincena y la segunda al abonarse la segunda quincena del mismo mes.

El convenio fijó el pago de sumas mensuales no remunerativas durante enero y febrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las sumas tienen carácter no remunerativo, estarán sujetas a los aportes y contribuciones destinados a la Obra Social.

Se aclara que “las partes dejan expresamente establecido que la aplicación de la precedente cláusula de absorción, en ningún caso podrá traducirse en una disminución del nivel total de ingreso que, para una prestación laboral equivalente en cuanto a su duración, condiciones de trabajo, régimen de turno y demás condiciones, hubiera percibido cada trabajador alcanzado por el presente acuerdo durante el mes de enero de 2026 por una jornada normal de trabajo (sin computar horas extraordinarias”.

El acta fue firmada por representantes de la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

“Las partes convienen que el presente acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2026 y en el marco de la negociación colectiva, acuerdan mantener la Comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico”, indica el documento rubricado.

El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Los montos actualizados de los salarios básicos de febrero también fueron informados oficialmente, diferenciando por zona y rubro.

La actualización impacta en todas las categorías del convenio y marca una brecha significativa entre la Zona A y las regiones del sur encuadradas como Zona C y C-Austral.

En la categoría de Oficial Especializado, el jornal básico en la Zona A se fijó en $5.470. Con el adicional por zona, el ingreso asciende a $6.071 en la Zona B, $8.397 en la Zona C y alcanza los $10.940 en la Zona C-Austral.

Para el Oficial, el básico quedó en $4.679 en la Zona A, mientras que el total se eleva a $5.196 en la Zona B, $7.873 en la Zona C y $9.358 en la Zona C-Austral.

En el caso del Medio Oficial, el salario básico es de $4.324 en la Zona A; con adicionales, llega a $4.793 en la Zona B, $7.597 en la Zona C y $8.648 en la Zona C-Austral.

Los Ayudantes perciben un básico de $3.980 en la Zona A, con totales de $4.438 en la Zona B, $7.377 en la Zona C y $7.960 en la Zona C-Austral.

Por su parte, el Sereno registra un salario mensual de $723.032 en la Zona A. Con el adicional correspondiente, el monto asciende a $805.489 en la Zona B, $1.208.753 en la Zona C y $1.446.064 en la Zona C-Austral.

El acuerdo paritario contempla que las partes mantendrán abierta la negociación y el monitoreo de las condiciones económicas del sector, con el compromiso de evaluar posibles revisiones si la situación lo requiere.

