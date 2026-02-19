Una por una, todas las aerolíneas que cancelaron vuelos por el paro general de la CGT

Por el paro general de la CGT, se espera la cancelación de 400 vuelos. (NA)

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la convocatoria a un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero. La medida de fuerza se fundamenta en el rechazo gremial a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados y en el cuestionamiento al Gobierno, vinculando además el reciente cierre de la empresa Fate al contexto económico actual. La huelga afecta de manera directa la prestación de servicios de transporte en todo el país, con especial impacto en el sector aerocomercial debido a la adhesión de los gremios que nuclean al personal de tierra y aeronáuticos.

De acuerdo con datos proporcionados por la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), la jornada de protesta “provocará la cancelación de más de 400 vuelos y la afectación de más de 64.000 pasajeros y clientes de carga”. Desde la entidad advirtieron que la extensión de la huelga en el periodo estival dificulta la reprogramación de los servicios debido a la alta demanda estacional. Según Jurca, esta situación “generará perjuicios millonarios a la actividad económica nacional en su totalidad, con el consiguiente impacto en el ingreso de divisas por exportaciones no concretadas”.

A continuación, el detalle del impacto de la medida y el esquema de contingencia informado por cada una de las compañías aéreas que operan en el país.

Aerolíneas Argentinas

La línea aérea de bandera confirmó la cancelación de 255 vuelos programados para la jornada del jueves, lo que representa la afectación de más de 31.000 pasajeros en toda su red. La empresa estima que la inactividad durante el paro general representará una pérdida económica de 3 millones de dólares.

La línea aérea de bandera reportó la cancelación de 255 vuelos y una pérdida estimada en USD 3 millones debido al cese de actividades (EFE)

Dentro del desglose de operaciones canceladas, la compañía detalló que 219 corresponden a rutas de cabotaje (afectando a 25.000 pasajeros), 32 a vuelos regionales (5.000 pasajeros impactados) y 4 a servicios internacionales (1.000 pasajeros involucrados). Desde Aerolíneas Argentinas comunicaron que se aplicarán “los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”.

Para mitigar el impacto, la firma estatal indicó que realizó reprogramaciones y adelantamientos de vuelos fuera de la franja horaria del paro. Se recomendó a los usuarios revisar las notificaciones en sus correos electrónicos o utilizar los canales de autogestión de la empresa.

JetSmart

La aerolínea de bajo costo JetSmart informó que la medida gremial obligó a la cancelación de la totalidad de sus vuelos domésticos e internacionales programados para el 19 de febrero. Esta decisión afecta a 96 vuelos y a un total de 17.000 pasajeros.

Ante lo que la empresa calificó como una “circunstancia externa”, se habilitó para los pasajeros afectados la opción de realizar cambios de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026. La compañía solicitó a los usuarios gestionar estos cambios a través de su sitio web oficial en la sección de administración de viajes.

Grupo Latam

Debido a la adhesión al paro de los gremios vinculados a la empresa Intercargo, que presta servicios de rampa en los aeropuertos del país, el Grupo Latam anunció la cancelación de 46 vuelos, afectando a 7.399 pasajeros. La firma señaló que, si bien la mayoría de los servicios fueron dados de baja, “algunos vuelos podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo”.

La operadora dispuso dos alternativas para los clientes damnificados: cambios de fecha o vuelo sin costo para una nueva fecha dentro del año del vuelo original, o la solicitud de devolución del ticket sin costo para todos los cupones no utilizados. LATAM sugirió a sus clientes verificar el estado de los vuelos a través de su aplicación móvil o el portal web.

Avianca

La compañía Avianca informó que sus operaciones desde y hacia Buenos Aires (tanto en Ezeiza como en Aeroparque) y Córdoba sufrirán alteraciones desde la noche del 18 de febrero y durante todo el día 19. La empresa comunicó que diversos itinerarios “tendrán que ser reprogramados y algunas conexiones podrán verse afectadas”.

La compañía colombiana activó un plan de protección para los pasajeros afectados en sus rutas hacia Buenos Aires y Córdoba (Reuters)

Para asistir a los pasajeros con reservas confirmadas, la firma activó un plan de protección que incluye la posibilidad de cambiar el itinerario sin costo adicional hasta 15 días después de la fecha inicial, sujeto a disponibilidad, o el reembolso de los trayectos no utilizados. Asimismo, la empresa adelantó que “buscará la aprobación por parte de la autoridad para realizar operaciones adicionales” con el fin de facilitar la reacomodación de los usuarios una vez finalizada la medida de fuerza.

Flybondi

A diferencia del resto de las operadoras, Flybondi anunció que mantendrá parte de su actividad trasladando su operación del Aeroparque Jorge Newbery al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esto es posible debido a que la aerolínea posee su propio servicio de asistencia en tierra (handling) en el 80% de los aeropuertos donde opera.

A pesar de la huelga, la empresa informó que “realizará 100 vuelos y transportará a más de 16.000 pasajeros”. No obstante, aclaró que la jornada sufrirá ajustes operativos que implican cambios de aeropuertos y de horarios, y advirtió que “no se descarta que se produzcan nuevas afectaciones a la operación a lo largo del día”. Aquellos usuarios cuyos vuelos sufran modificaciones mayores a las cuatro horas respecto al horario original podrán gestionar el cambio de fecha sin costo adicional a través de los canales digitales de la compañía.