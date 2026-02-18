Economía

La empresa que fabrica Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep frenó la producción en su planta de El Palomar hasta marzo

Las operaciones de Stellantis en la unidad bonaerense tendrán una pausa dividida en dos períodos. Se trata de una medida vinculada a una reorganización productiva para optimizar la provisión de piezas e insumos esenciales, según lo informó la automotriz

Guardar
Un Peugeot 208 en la
Un Peugeot 208 en la planta de El Palomar

Stellantis decidió una suspensión operativa en su planta de El Palomar durante dos períodos en febrero, afectando la producción de vehículos Peugeot y Citroën en la provincia de Buenos Aires. Esta medida responde a una adecuación estacional de la dinámica productiva y busca asegurar el aprovisionamiento de insumos para cuando las actividades se retomen el 2 de marzo, de acuerdo con la compañía.

Durante el tiempo de inactividad, la empresa ejecutará tareas de mantenimiento y una readecuación operativa en las instalaciones, con el fin de “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, según detallaron desde Stellantis. La fabricación se concentra en los modelos Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo.

El cese de actividades acontecerá en dos fases: primero del 18 al 20 de febrero y luego del 23 al 27 de febrero. Para los días de suspensión, los empleados bajo convenio colectivo recibirán una compensación equivalente al 70% de sus haberes habituales, conforme al acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), firmado el 3 de febrero.

Desde Stellantis remarcaron que la decisión “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía” y recalcaron la voluntad de mantener la estabilidad de sus operaciones en Argentina.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

StellantisUnión Obrera MetalúrgicaProducción AutomotrizSuspensión OperativaIndustria AutomotrizÚltimas noticias

Últimas Noticias

La tasa de desocupación cayó a 6,3% en el tercer trimestre de 2025

El Indec dio a conocer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano del período comprendido entre julio, agosto y septiembre. La situación por provincia y que pasó respecto a 2024

La tasa de desocupación cayó

Qué pasará con supermercados, shoppings y otros comercios este 19 de febrero en el paro general de la CGT

El escenario operativo comercial se prepara ante una jornada de alcance nacional, con previsiones logísticas, esquemas de funcionamiento dispares y decisiones empresarias que buscan sostener la actividad diaria frente a posibles dificultades de traslado

Qué pasará con supermercados, shoppings

El dólar operó estable y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa comercial cayó a $1.396 y se alejó casi a 200 pesos o 14% del límite superior del esquema cambiario, un máximo desde julio. En el Banco Nación siguió a $1.420

El dólar operó estable y

El BCRA y la UIF dieron lineamientos a los bancos para que acepten “dólares de colchón”: cómo deberán actuar

Las entidades del sistema financiero recibieron nuevas pautas de los entes reguladores para operar con billetes estadounidenses en efectivo, a partir de la reciente reglamentación tributaria

El BCRA y la UIF

Vuelos récord: el dólar estable impulsó una marca histórica de pasajeros en enero

El sector movilizó 4,96 millones de pasajeros y superó en 22% el máximo histórico de vuelos al exterior registrado en 2018. El dólar estable y la mayor oferta de rutas explican el salto

Vuelos récord: el dólar estable
DEPORTES
Inesperada escena en los Juegos

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

TELESHOW
El hermano de Mauro Icardi

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

INFOBAE AMÉRICA

Bayer acordó pagar USD 7.250

Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas por el herbicida Roundup en Estados Unidos

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos