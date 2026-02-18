La empresa que fabrica Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep frenó la producción en su planta de El Palomar hasta marzo

Un Peugeot 208 en la planta de El Palomar

Stellantis decidió una suspensión operativa en su planta de El Palomar durante dos períodos en febrero, afectando la producción de vehículos Peugeot y Citroën en la provincia de Buenos Aires. Esta medida responde a una adecuación estacional de la dinámica productiva y busca asegurar el aprovisionamiento de insumos para cuando las actividades se retomen el 2 de marzo, de acuerdo con la compañía.

Durante el tiempo de inactividad, la empresa ejecutará tareas de mantenimiento y una readecuación operativa en las instalaciones, con el fin de “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, según detallaron desde Stellantis. La fabricación se concentra en los modelos Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo.

El cese de actividades acontecerá en dos fases: primero del 18 al 20 de febrero y luego del 23 al 27 de febrero. Para los días de suspensión, los empleados bajo convenio colectivo recibirán una compensación equivalente al 70% de sus haberes habituales, conforme al acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), firmado el 3 de febrero.

Desde Stellantis remarcaron que la decisión “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía” y recalcaron la voluntad de mantener la estabilidad de sus operaciones en Argentina.

Noticia en desarrollo