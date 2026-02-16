El dólar no sólo cae en la Argentina: qué pasa con otras monedas emergentes y cuáles son las causas

El real brasileño encabeza la apreciación frente al dólar en los mercados emergentes durante los primeros meses de 2026 (Reuters)

La tendencia de baja del dólar que se registra en la Argentina durante las primeras semanas de 2026 forma parte de un fenómeno más amplio. En simultáneo, otras monedas emergentes experimentan una apreciación respecto de la divisa estadounidense, mientras que los indicadores globales reflejan una caída sostenida del dólar a nivel internacional. Esta evolución abre interrogantes sobre los factores que impulsan estos movimientos y sobre el alcance de la tendencia.

El análisis de lo que ocurre en los mercados emergentes muestra que el retroceso de la moneda estadounidense no se limita al peso argentino. El real brasileño, el peso chileno, el peso colombiano, el rand sudafricano y el yuan chino también exhiben una apreciación en lo que va del año. En contraste, la lira turca representa la excepción: el dólar sube en ese mercado mientras retrocede en la mayoría de las monedas de economías emergentes.

Los datos recopilados desde el cierre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 evidencian la magnitud de la baja. El real brasileño se posiciona como uno de los protagonistas del movimiento: el dólar cae 4,6% frente a la moneda de Brasil entre el 31 de diciembre de 2025 y el 16 de febrero de 2026. El peso chileno y el peso colombiano también muestran bajas considerables, con retrocesos de 4,2% y 3,2% respectivamente. El rand sudafricano registra una caída de 3,5% y el yuan chino, de 1,3%. El peso argentino acompaña la tendencia, con una disminución de 3,8%.

El promedio de variación en todos los mercados analizados alcanza -2,7%. Si se considera únicamente a las monedas emergentes donde el dólar retrocede, el promedio resulta de -3,4%. Sólo la lira turca se desmarca, con una suba de 1,7% del dólar en ese país durante el mismo período de observación.

El caso del real brasileño merece un análisis particular. Brasil sostiene una economía con fuerte inserción en los mercados internacionales de materias primas y una política monetaria que busca contener la inflación y estabilizar la moneda. El real gana terreno frente al dólar, y este movimiento se alinea con el flujo de capitales hacia activos de economías emergentes, en un escenario donde los mercados evalúan posibles cambios en la política de tasas de interés de Estados Unidos. La caída del dólar respecto del real brasileño repercute en los precios relativos y en la competitividad de las exportaciones, al mismo tiempo que refleja la confianza de los inversores en la estabilidad macroeconómica de Brasil durante este tramo del año.

El peso chileno, por su parte, acompaña el fortalecimiento frente al dólar. La economía de Chile responde a factores vinculados con el precio internacional del cobre, la balanza comercial y las decisiones del Banco Central. La apreciación del peso chileno se produce en un contexto de estabilidad financiera y de expectativas de recuperación económica, mientras que el flujo de capitales hacia activos chilenos también contribuye a la dinámica observada.

En Colombia, el peso exhibe una apreciación de 3,2% frente al dólar en lo que va de 2026. El contexto incluye una política monetaria que busca equilibrar inflación y crecimiento, junto a un escenario internacional que favorece la entrada de capitales hacia mercados emergentes. La variación del dólar frente al peso colombiano responde tanto a factores globales como a la dinámica interna del país.

El rand sudafricano y el yuan chino también muestran retrocesos del dólar, aunque con menor intensidad. En Sudáfrica, la moneda local gana 3,5% frente al dólar, en un contexto donde los precios de las materias primas y la estabilidad política influyen sobre el mercado cambiario. El yuan chino, con una apreciación de 1,3% respecto del dólar, refleja la política cambiaria de China y la evolución de las relaciones comerciales internacionales.

En el caso argentino, el dólar baja 3,8% frente al peso desde el cierre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026. La dinámica de la moneda en la Argentina responde a factores internos, como la intervención del Banco Central y la evolución de la demanda de divisas, pero también se inserta en la tendencia regional y global. La baja del dólar en la plaza local se suma al comportamiento observado en el resto de los mercados emergentes analizados.

La única excepción entre las monedas emergentes incluidas en este seguimiento es la lira turca. El valor del dólar sube 1,7% en Turquía durante el período analizado. La dinámica de la lira responde a factores propios del mercado financiero turco, entre los que se encuentran la inflación, la política monetaria y la percepción de riesgo de los inversores. Este comportamiento contrasta con la tendencia predominante en otras economías emergentes.

El análisis de la evolución del índice DXY permite poner en perspectiva el fenómeno de la baja del dólar a nivel global. El Dollar Index, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de monedas desarrolladas, inició 2026 en 98,322 puntos y se ubicó en 97,062 puntos el 16 de febrero. Este descenso de 1,3% durante el período observado acompaña la tendencia observada en los mercados emergentes, aunque el ritmo de caída resulta algo menor en comparación con las monedas analizadas previamente.

La baja del DXY refleja factores globales que afectan la demanda de dólares en los mercados internacionales. Entre estos factores, la expectativa de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos ocupa un lugar central. Los flujos de capital tienden a buscar mercados con mejores rendimientos, lo que favorece la apreciación de monedas emergentes cuando los inversores anticipan un ciclo de tasas más bajas en Estados Unidos. Además, el contexto de recuperación económica en varios países genera condiciones para que los mercados emergentes reciban inversiones y aumenten su atractivo relativo.

El fenómeno de la baja del dólar frente a monedas emergentes y frente a la canasta global de monedas que mide el DXY no se limita a lo ocurrido en 2026. El análisis de la tendencia previa muestra que la depreciación de la divisa estadounidense ya se manifestaba durante 2025, con varios trimestres de retroceso en diferentes mercados. Los datos actuales profundizan un proceso que se extendió en el tiempo y que encuentra explicaciones tanto en factores globales como locales.

Las razones detrás de la apreciación de las monedas emergentes frente al dólar incluyen, además de los movimientos de tasas en Estados Unidos, la evolución de los precios internacionales de las materias primas, la confianza de los inversores en la estabilidad macroeconómica de los países y las intervenciones de los bancos centrales. En el caso de Brasil, la combinación de política monetaria y contexto internacional reforzó la tendencia de apreciación del real. En Chile y Colombia, la dinámica cambiaria se apoyó en el flujo de capitales y en la evolución de las exportaciones. En Sudáfrica y China, las condiciones cambiantes del mercado internacional y la política económica local determinaron la evolución reciente del tipo de cambio.

En la Argentina, la baja del dólar en 2026 se integró a la tendencia regional y global, aunque la dinámica local mantuvo particularidades propias. El comportamiento del peso argentino frente al dólar se explicó por la acción del Banco Central, los flujos de divisas y la evolución de la demanda interna. El fenómeno global de baja del dólar aportó contexto a lo que sucede en el mercado local, reforzando la percepción de que la apreciación del peso no es un fenómeno aislado.