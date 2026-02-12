Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.415 y el mayorista rompe el piso de $1.400

El debut de la fase cuatro del programa económico fue bueno y, en lo que va del año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró más de USD 1.600 millones , lo que llevó a que las reservas internacionales brutas se ubicaran en USD 45.232 millones generando alivio en el mercado. Pero, a pesar de ello, las reservas netas —en los últimos meses— se alejaron de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , lo que se encuentra en negociación durante la segunda revisión .

En medio de la baja del dólar mayorista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró acumular 28 jornadas consecutivas con saldo positivo de compras tanto en el mercado cambiario como fuera de él, tras adquirir USD 214 millones este miércoles, la adquisición más alta del año. Desde que comenzó 2026, la entidad monetaria sumó más de USD 1.900 millones , lo que representa más del 19% del objetivo anual de acumulación de divisas.

El monto de negocios en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó importantes USD 591,5 millones , una cifra elevada en esta época del año, dado que este volumen de oferta suele ser más habitual a partir de abril, con mayores liquidaciones por exportaciones.

La debilidad del precio del dólar y la importante compra de más de USD 200 millones del BCRA en el mercado resaltaron en la rueda financiera. La mejora en las reservas netas por esta operatoria sostuvo a los títulos públicos, mientras que las acciones argentinas cayeron tanto en la plaza local como el exterior.

En la misma línea descendente del dólar mayorista, el dólar al público descontó el miércoles cinco pesos o 0,3%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Se trató también del precio más bajo desde el 17 de noviembre ($1.415).

El tipo de cambio oficial experimenta un descenso de seis pesos o 0,4% este jueves, a $1.394 para la venta, el precio más bajo desde el 17 de noviembre último.

A contramano de las cotizaciones del dólar en los segmentos formales, el dólar marginal avanza cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. De todos modos el dólar informal registra un fuerte descenso de 61 pesos o 4,2% en lo que va del año.

En sintonía con el dólar mayorista, que atraviesa la sexta caída consecutiva, también cae el dólar al público, que es operado esta mañana con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

