Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.415 y el mayorista rompe el piso de $1.400

La divisa al público cede cinco pesos en el día. En la plaza mayorista cae a $1.394, un mínimo desde noviembre

Guardar
14:24 hsHoy

Baja el dólar al público

En sintonía con el dólar mayorista, que atraviesa la sexta caída consecutiva, también cae el dólar al público, que es operado esta mañana con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

14:22 hsHoy

Sube el dólar blue

A contramano de las cotizaciones del dólar en los segmentos formales, el dólar marginal avanza cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. De todos modos el dólar informal registra un fuerte descenso de 61 pesos o 4,2% en lo que va del año.

14:21 hsHoy

Sexta baja para el dólar mayorista

El tipo de cambio oficial experimenta un descenso de seis pesos o 0,4% este jueves, a $1.394 para la venta, el precio más bajo desde el 17 de noviembre último.

14:21 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

En la misma línea descendente del dólar mayorista, el dólar al público descontó el miércoles cinco pesos o 0,3%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Se trató también del precio más bajo desde el 17 de noviembre ($1.415).

13:10 hsHoy

Jornada financiera: el dólar volvió a bajar y las compras del BCRA apuntalaron los bonos

La divisa mayorista bajó a $1.400 y la entidad monetaria absorbió USD 214 millones en el mercado. Los títulos públicos en dólares ganaron 0,4% en promedio. El S&P Merval cayó 1,4%

Las acciones argentinas bajaron en
Las acciones argentinas bajaron en el mercado local y en el exterior.

La debilidad del precio del dólar y la importante compra de más de USD 200 millones del BCRA en el mercado resaltaron en la rueda financiera. La mejora en las reservas netas por esta operatoria sostuvo a los títulos públicos, mientras que las acciones argentinas cayeron tanto en la plaza local como el exterior.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

El dólar cayó a $1.400, su menor valor en casi tres meses

Una oferta por casi USD 600 millones en el día presionó a la baja del tipo de cambio, que se siguió alejando del techo de las bandas. La divisa al público cedió a $1.420 en el Banco Nación

El alto volumen de operaciones
El alto volumen de operaciones de contado da margen a mayores compras a manos del BCRA.

El monto de negocios en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó importantes USD 591,5 millones, una cifra elevada en esta época del año, dado que este volumen de oferta suele ser más habitual a partir de abril, con mayores liquidaciones por exportaciones.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

El Banco Central aprovechó la baja del dólar y compró USD 214 millones, la cifra más alta del año

La autoridad monetaria encadenó 28 jornadas consecutivas con saldo comprador y acumula compras por más de USD 1.900 millones

El BCRA encadenó 28 jornadas
El BCRA encadenó 28 jornadas consecutivas con compras de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

En medio de la baja del dólar mayorista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró acumular 28 jornadas consecutivas con saldo positivo de compras tanto en el mercado cambiario como fuera de él, tras adquirir USD 214 millones este miércoles, la adquisición más alta del año. Desde que comenzó 2026, la entidad monetaria sumó más de USD 1.900 millones, lo que representa más del 19% del objetivo anual de acumulación de divisas.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

Reservas: a pesar de las compras del BCRA, se agrandó la distancia con la meta del FMI

El Banco Central compró más de USD 1.600 millones, pero calculan que hay una diferencia de USD 6.532 millones respecto al objetivo que se fijó para diciembre de 2025. Cómo están las negociaciones con la misión del organismo

Hay expectativas por anuncios por
Hay expectativas por anuncios por parte del Ministerio de Economía, tras el encuentro de Luis Caputo con Javier Milei.

El debut de la fase cuatro del programa económico fue bueno y, en lo que va del año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró más de USD 1.600 millones, lo que llevó a que las reservas internacionales brutas se ubicaran en USD 45.232 millones generando alivio en el mercado. Pero, a pesar de ello, las reservas netas —en los últimos meses— se alejaron de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se encuentra en negociación durante la segunda revisión.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

La multinacional canadiense dueña de la láctea La Paulina vendió el 80% de su negocio a una empresa peruana

La filial local representaba el 7% de la facturación global de Saputo. La venta, sin embargo, se enmarca en una redefinición de su presencia internacional y busca mejorar su “flexibilidad financiera”

La multinacional canadiense dueña de

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral y qué pasará con las indemnizaciones, según el proyecto

La iniciativa introduce una nueva forma en que se financiarán los montos a pagar por los empleadores una vez finalizada la relación laboral

Cómo funcionará el Fondo de

Cómo cambiaron los hábitos de consumo en el mercado argentino frente al boom de compras en plataformas extranjeras

En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, la analista Shila Vilker analizó el crecimiento de sitios de ventas digitales, el impacto en la industria nacional y las contradicciones que atraviesan a los consumidores argentinos

Cómo cambiaron los hábitos de

Los salarios registrados promedio del sector privado cayeron por cuarto mes consecutivo en diciembre, según datos oficiales

El poder adquisitivo de los trabajadores formales registró un declive en el último tramo de 2025, en medio de la aceleración inflacionaria

Los salarios registrados promedio del

YPF, Eni y XRG firmaron el acuerdo para avanzar con el proyecto de GNL en la Argentina

El convenio de la petrolera nacional con la italiana y la gigante árabe establece una hoja de ruta conjunta para impulsar la producción y exportación de gas natural licuado desde Vaca Muerta, con foco en abastecer mercados internacionales

YPF, Eni y XRG firmaron

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quiénes los detenidos y liberados

Quiénes los detenidos y liberados por la Policía luego de los disturbios durante la marcha contra la reforma laboral

Adam Mosseri, director de Instagram, desmiente la existencia de “la adicción clínica” a las redes sociales

Por qué cada vez menos jóvenes eligen oficios y carreras técnicas, según un especialista en mercado laboral

La multinacional canadiense dueña de La Paulina se desprendió del 80% de su negocio lácteo en la Argentina

La Justicia le extendió la prisión preventiva al femicida Pablo Laurta por el crimen del remisero Martín Palacio

INFOBAE AMÉRICA

“Like a Rolling Stone”: el

“Like a Rolling Stone”: el día que Bob Dylan rompió todas las reglas y creó un ícono eterno

Hasta que la Democracia nos separe

La esquiadora olímpica Breezy Johnson habló por primera vez sobre la obtención de su medalla de oro y cómo logró repararla tras haberse roto

Alerta en Brasil por el uso de plumas para adelgazar falsificadas que ingresan por la ruta de la cocaína: investigan seis muertes

Sector externo impulsa a la banca en Panamá, pero revela debilidad interna

DEPORTES

El segundo día de pretemporada

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Habló el delantero argentino que es seguido por la selección española: “No cierro ninguna puerta”

Alarmante declaración sobre el rendimiento de Aston Martin en la Fórmula 1: “Estamos a cuatro segundos y medio de los primeros”

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I