Paritarias: cuáles fueron los tres sindicatos que acordaron mayores aumentos para febrero 2026

Un hombre sostiene una billetera de cuero y extrae los nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos, introducidos recientemente por el Banco Central de la República Argentina para facilitar las transacciones ante la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio salarial de los trabajadores registrados en el sector privado en la Argentina no acompañó el ritmo de la inflación durante 2025. Las paritarias tuvieron incrementos limitados y, en muchos casos, los aumentos quedaron por debajo del avance de los precios, que según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC cerró con un alza interanual del 31,5%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que hasta noviembre de 2025, los salarios registrados subieron solo 26,2% en el acumulado anual, mientras que los empleados del sector privado informaron una mejora de 25,6%. Estos datos reflejan una pérdida del poder adquisitivo en comparación con la inflación.

Dentro de este contexto, algunos sindicatos buscaron impulsar las actualizaciones salariales de sus representados a partir de enero de 2026. Entre los acuerdos más relevantes se encuentran los de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

Acuerdo en la minería

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) concretó una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo de trabajo 36/89, correspondiente a la rama de Cal y Piedra. El incremento se estableció en tres cuotas: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo. Por otro lado, el personal de la rama de Molienda de Minerales y Afines recibirá una mejora del 8% bajo el CCT 37/89.

El sector minero es uno de los más pujantes hoy en la Argentina y muchos proyectos entraron al RIGI Foto: Tecnología Minera

Ambas partes acordaron reunirse nuevamente en los primeros días de abril para evaluar la evolución de los indicadores económicos y los salarios. El seguimiento apunta a ajustar los ingresos de acuerdo con las próximas variaciones del contexto inflacionario.

Sanidad: aumento y pago adicional

El sector de Sanidad cerró un acuerdo paritario por medio de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que negoció con las cámaras farmacéuticas una suba de 7,9% para los trabajadores del CCT 42/89. Esta cifra corresponde al período entre abril de 2025 y marzo de 2026, acumulando un aumento global de 31,5%, en línea con el índice de inflación oficial reportado por el INDEC.

Además del incremento salarial, el acuerdo incluyó el pago de $85.129,84 por el Día de la Sanidad, una suma que se incorporó como reconocimiento adicional. De esta manera, los trabajadores del sector farmacéutico accedieron a una mejora que iguala la variación de precios anual y sumaron una compensación extraordinaria.

La mejora de los aceiteros

Uno de los acuerdos más destacados del período correspondió a la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo. Las partes consensuaron con las cámaras empresarias incrementos para diciembre y enero que totalizan 11%, junto a un retroactivo de 400.000 pesos.

Este ajuste permitió que la categoría de peón, la más baja de la escala salarial aceitera, perciba 2.344.000 pesos en enero de 2026. El aumento anual supera el 50% sin considerar las sumas extra no remunerativas. Este porcentaje representa uno de los mayores avances logrados en las paritarias recientes, con una suba que duplica el promedio del resto de los convenios.

La industria aceitera está logrando molturar el volumen de girasol más abultado desde el año 2000, y podría ir por más en 2026 (CIARA)

En paralelo a los acuerdos destacados, varios sindicatos pactaron mecanismos automáticos de actualización salarial en función de la variación mensual del IPC. Este esquema permitió que los trabajadores de sectores como el bancario mantuvieran el poder adquisitivo respecto a la inflación.

En el caso de los trabajadores bancarios, el acuerdo incluyó una suba del 2,8% para los salarios de enero —que se pagan en febrero—, en línea con el dato del INDEC para diciembre. El sindicato liderado por Sergio Palazzo empleó este mecanismo durante más de un año, asegurando la homologación oficial de los incrementos.

Cuánto cobran los empleados de comercio en febrero de 2026

La paritaria de Empleados de Comercio (CCT 130/75) para el comienzo de 2026 fijó un esquema desumas fijas no remunerativasde$100.000 mensuales—compuestas por $40.000 prorrogados y un refuerzo de $60.000— para los meses de enero, febrero y marzo, que se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026.

El acuerdo, rubricado por FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, prevé una revisión en marzo de 2026 y establece que estos montos impactan en los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo