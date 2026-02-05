Economía

Paritarias: cuáles fueron los tres sindicatos que acordaron mayores aumentos para febrero 2026

Sectores de la economía lograron mejoras salariales por encima del promedio, con cifras que superan el ajuste anual en distintos convenios colectivos

Guardar
Un hombre sostiene una billetera
Un hombre sostiene una billetera de cuero y extrae los nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos, introducidos recientemente por el Banco Central de la República Argentina para facilitar las transacciones ante la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio salarial de los trabajadores registrados en el sector privado en la Argentina no acompañó el ritmo de la inflación durante 2025. Las paritarias tuvieron incrementos limitados y, en muchos casos, los aumentos quedaron por debajo del avance de los precios, que según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC cerró con un alza interanual del 31,5%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que hasta noviembre de 2025, los salarios registrados subieron solo 26,2% en el acumulado anual, mientras que los empleados del sector privado informaron una mejora de 25,6%. Estos datos reflejan una pérdida del poder adquisitivo en comparación con la inflación.

Dentro de este contexto, algunos sindicatos buscaron impulsar las actualizaciones salariales de sus representados a partir de enero de 2026. Entre los acuerdos más relevantes se encuentran los de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

Acuerdo en la minería

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) concretó una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo de trabajo 36/89, correspondiente a la rama de Cal y Piedra. El incremento se estableció en tres cuotas: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo. Por otro lado, el personal de la rama de Molienda de Minerales y Afines recibirá una mejora del 8% bajo el CCT 37/89.

El sector minero es uno
El sector minero es uno de los más pujantes hoy en la Argentina y muchos proyectos entraron al RIGI Foto: Tecnología Minera

Ambas partes acordaron reunirse nuevamente en los primeros días de abril para evaluar la evolución de los indicadores económicos y los salarios. El seguimiento apunta a ajustar los ingresos de acuerdo con las próximas variaciones del contexto inflacionario.

Sanidad: aumento y pago adicional

El sector de Sanidad cerró un acuerdo paritario por medio de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que negoció con las cámaras farmacéuticas una suba de 7,9% para los trabajadores del CCT 42/89. Esta cifra corresponde al período entre abril de 2025 y marzo de 2026, acumulando un aumento global de 31,5%, en línea con el índice de inflación oficial reportado por el INDEC.

Además del incremento salarial, el acuerdo incluyó el pago de $85.129,84 por el Día de la Sanidad, una suma que se incorporó como reconocimiento adicional. De esta manera, los trabajadores del sector farmacéutico accedieron a una mejora que iguala la variación de precios anual y sumaron una compensación extraordinaria.

La mejora de los aceiteros

Uno de los acuerdos más destacados del período correspondió a la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo. Las partes consensuaron con las cámaras empresarias incrementos para diciembre y enero que totalizan 11%, junto a un retroactivo de 400.000 pesos.

Este ajuste permitió que la categoría de peón, la más baja de la escala salarial aceitera, perciba 2.344.000 pesos en enero de 2026. El aumento anual supera el 50% sin considerar las sumas extra no remunerativas. Este porcentaje representa uno de los mayores avances logrados en las paritarias recientes, con una suba que duplica el promedio del resto de los convenios.

La industria aceitera está logrando
La industria aceitera está logrando molturar el volumen de girasol más abultado desde el año 2000, y podría ir por más en 2026 (CIARA)

En paralelo a los acuerdos destacados, varios sindicatos pactaron mecanismos automáticos de actualización salarial en función de la variación mensual del IPC. Este esquema permitió que los trabajadores de sectores como el bancario mantuvieran el poder adquisitivo respecto a la inflación.

En el caso de los trabajadores bancarios, el acuerdo incluyó una suba del 2,8% para los salarios de enero —que se pagan en febrero—, en línea con el dato del INDEC para diciembre. El sindicato liderado por Sergio Palazzo empleó este mecanismo durante más de un año, asegurando la homologación oficial de los incrementos.

Cuánto cobran los empleados de comercio en febrero de 2026

La paritaria de Empleados de Comercio (CCT 130/75) para el comienzo de 2026 fijó un esquema desumas fijas no remunerativasde$100.000 mensuales—compuestas por $40.000 prorrogados y un refuerzo de $60.000— para los meses de enero, febrero y marzo, que se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026.

El acuerdo, rubricado por FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, prevé una revisión en marzo de 2026 y establece que estos montos impactan en los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo

Temas Relacionados

aceiterosmineríasanidadacuerdo paritarioparitariassalariosúltimas noticias

Últimas Noticias

En medio de la tensión por el Indec, llegó una misión del FMI a Buenos Aires para una nueva revisión del acuerdo

Los enviados del organismo internacional ya están en la Argentina para avanzar con la segunda revisión del acuerdo

En medio de la tensión

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 5 de febrero

La divisa al público continúa a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.455. El BCRA acumula compras por casi USD 1.300 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a

Caputo reveló qué marca de ropa extranjera usa: cuánto cuestan las prendas

El ministro de Economía, tras las críticas al sector textil local, reveló dónde adquiere algunos de sus sacos

Caputo reveló qué marca de

ARBA ofrece el 15% de descuento en el Impuesto Inmobiliario Urbano de 2026: cómo acceder

La administración provincial lanzó nuevas facilidades para quienes elijan abonar sus tributos de manera anticipada, con incentivos para quienes mantengan regularidad en sus pagos

ARBA ofrece el 15% de

Cuánto habrían caído los salarios desde noviembre de 2023 con el índice de inflación actualizado

Pese a que el Gobierno decidió postergar la nueva canasta para medir el índice de precios, un informe privado calculó la variación del poder adquisitivo con ese ajuste pendiente del Indec

Cuánto habrían caído los salarios
DEPORTES
La lista de 9 lesionados

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

Copa Davis: Javier Frana definió el equipo argentino para la serie frente a Corea del Sur

El sobrino del Diablito Echeverri se sumó a las inferiores de River Plate: el esperanzador mensaje del jugador del Girona

Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

TELESHOW
La provocación de Martín Migueles

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

INFOBAE AMÉRICA

Un recorrido por el nuevo

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon

“Necesitamos saber que está viva”: Savannah Guthrie y su familia piden en un video una prueba de vida de su madre

Las autoridades nigerianas reportaron más de 160 fallecidos tras un asalto perpetrado en el estado de Kwara

La cumbre de cooperación entre Rusia y Brasil enciende las alarmas sobre una nueva estrategia de Putin

“El MeToo llegó demasiado lejos”: qué se sabe sobre la relación entre Jeffrey Epstein y la hijastra de Woody Allen