Ranking mundial: cuáles fueron las marcas que más autos 0 km vendieron en 2025 y cómo impactó el avance de los híbridos

Los autos más vendidos del mundo siguen siendo los de motor de combustión, pero las marcas que apuestan por los híbridos elevaron sus números por sobre las que producen autos eléctricos

Aunque todavía faltan algunas semanas para que se puedan elaborar las estadísticas completas y detalladas de ventas globales de automóviles de 2025, gran parte de los fabricantes dieron a conocer sus resultados anuales en el transcurso de enero, lo que permite conformar el ranking de las marcas con la mejor performance en los principales mercados.

Sin un registro único a nivel mundial, sino apelando a la publicación de los resultados de cada marca y a los que emiten las distintas entidades que estudian las ventas en cada mercado, las cifras definitivas son siempre relativas, aunque con algunas consultoras como Car Industry Analysis que son tomadas como una referencia en la materia en todo el mundo.

Toyota volvió a comandar la lista para quedar como el fabricante que más autos entregó en todos los mercados, al alcanzar una cifra total como compañía automotriz de 11.500.000 vehículos nuevos de las marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino, lo que representa un récord para la marca con un crecimiento del 3,7%, ya que supera por marca máxima previa de 11.233.039 ventas logradas en 2023.

Toyota superó su marca récord de 2023 y alcanzó los 11,5 millones de unidades en todo el mundo. En EEUU creció un 8% respecto a 2024

El Volkswagen Group queda en segundo lugar con 8.900.000 millones de vehículos nuevos vendidos en 2025, una disminución con respecto a los 9.100.000 millones del año anterior, y está alejándose de su récord histórico alcanzado en 10.975.000 millones de vehículos de 2019.

Aunque todavía resta el reporte oficial de la compañía, el conglomerado coreano compuesto por Hyundai, Kia y Genesis mantendría el tercer lugar de 2025 con una cifra cercana a los 7.250.000 vehículos, por delante de Stellantis (que reúne 13 marcas en todo el mundo) con una cifra aproximada a los 5.000.000 de automóviles y Ford, que alcanzaría los 4,5 millones de unidades para los 12 meses de 2025.

La automotriz china BYD podría desplazar a Ford si se confirman las cifras que estaban acreditadas hasta noviembre, ya que podría superar los 4,6 millones de vehículos, lo que le permitiría quedar por delante de otros dos grupos chinos como SAIC (4,4 millones de autos) y Geely (4,1 millones).

El Tesla Model Y se mantiene con protagonismo en el ranking de modelos y como el eléctrico más vendido del mundo. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Tesla, la marca que obtuvo las mayores ventas de un modelo de auto a nivel mundial en 2023 y en Europa en 2024, habría cerrado el año en torno a los 1,6 millones de vehículos, lo que sigue permitiendo que el Tesla Model Y se imponga como uno de los autos individuales con mayor demanda del mundo, pero que al concentrar el 90% de las ventas de Tesla, reduce las posibilidades de la marca de Elon Musk de pelear contra los fabricantes con un portafolio multiproducto y multienergía que incluso tienen modelos específicos para distintas regiones.

El resultado de las marcas puras

En el desagregado de los grupos industriales y las marcas que lo componen, Toyota también gana en la estadística de 2025 si se separan Lexus, Daihatsu y Hino, al totalizar 9.654.576 unidades, mientras que Volkswagen, dejando de lado las ventas de Audi, Skoda, Seat, Cupra y Porsche, alcanzó las 4.730.600 unidades. BYD quedaría tercero muy cerca de Volkswagen con 4.602.436 automóviles de su propia marca.

El resultado de 2025 confirma la desaceleración de las ventas de autos eléctricos puros y el crecimiento de los híbridos, tecnología por la que Toyota apostó como política de marca cuando desde 2020 la mayoría de los fabricantes mundiales rediseñaron sus estrategias de producción para intentar alcanzar al menos el 50% de sus ventas eléctricas para 2030.

El crecimiento de los híbridos no está motivado únicamente por Toyota sino por otras grandes marcas como BYD, que obtuvo el 55% de sus ventas globales con esta tecnología. REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo

No solo por el crecimiento de Toyota, sino también por el de BYD, que se está expandiendo a los principales mercados mundiales con una oferta de productos de ambas tecnologías, pero con una apuesta fuerte por los híbridos y los híbridos de rango extendido, que los ha llevado a vender 2,4 autos híbridos y 2,2 modelos 100% eléctricos en 2025.

En el detalle de los modelos más vendidos del año, el Toyota RAV4 quedaría como el auto más vendido de 2025 superando al Tesla Model Y, y al Toyota Corolla como el tercer ocupante del podio global. La serie F de Ford y el Honda CR-V completan el ranking de los 5 modelos con mayor volumen de unidades vendidas en 2025.