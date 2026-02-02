Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de febrero

La divisa al público sube a $1.470 para la venta en el Banco Nación y ahora supera al blue, que cae a $1.460. El BCRA compró casi USD 1.200 millones en el mercado durante enero

Guardar
16:24 hsHoy

El dólar sube a $1.470 en el Banco Nación

El dólar al público experimenta este lunes un ascenso de cinco pesos o a$1.470 para laventa, según la referencia del Banco Nación, en su punto más alto desde el 15 de enero.

16:22 hsHoy

Bajaron los depósitos

El Banco Central informó que el 28 de enero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado disminuyeron en USD 102 millones, para terminar en USD 37.958 millones, aún cerca de sus máximos.

16:16 hsHoy

Cae el dólar blue

El precio del dólar blue descuenta diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.460 para la venta, en su nivel más bajo desde el 12 de diciembre. En lo que va de 2026 el dólar marginal retrocede 70 pesos o 4,6 por ciento.

13:13 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa ofrecido a $1465 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se encareció diez pesos o 0,7% en la semana pasada, mientras que a lo largo de enero recortó 15 pesos o 1 por ciento.

13:13 hsHoy

Reservas en alza y riesgo país en mínimos: señales de un año financiero prometedor

El mercado muestra indicios de recuperación con récords en bonos y acciones, mayor flujo de divisas y expectativas de acceso a financiamiento internacional, en medio de un escenario global desafiante

Se abre el camino para
Se abre el camino para un pronto regreso de Argentina a los mercados internacionales, con tasas de interés aún altas pero accesibles (Foto: Reuters)

Los indicadores financieros de Argentina continuaron dando muestras favorables en enero, un mes que había iniciado con dificultades para sostener valuaciones, dados los acontecimientos geopolíticos -como la detención de Nicolás Maduro, la disputa por el estatus de Groenlandia y amenazas de aranceles de EEUU, entre otros-, que sembraron incertidumbre en los pronósticos.

Leer la nota completa
13:13 hsHoy

El BCRA acelera el desarme de la cobertura millonaria en dólares que ofreció antes de las elecciones

El ente monetario redujo su posición vendida en el mercado de futuros desde octubre de 2025 y estimó un grado de dolarización de carteras de UDS 35.000 millones en la previa de los comicios. La acumulación de reservas

El Banco Central estimó que
El Banco Central estimó que la dolarización preelectoral alcanzó los USD 35.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza con el desarme de la cobertura millonaria que ofreció a los argentinos antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta dinámica se cristalizó en una considerable reducción de la posición vendida del ente monetario en el mercado de “dólar futuro”.

Leer la nota completa
13:13 hsHoy

El Banco Central extendió la racha compradora y sumó más de USD 1.150 millones en enero

La autoridad monetaria compró USD 23 millones este viernes e hilvanó 20 jornadas consecutivas con saldo comprador

El Banco Central encadenó 20
El Banco Central encadenó 20 jornadas consecutivas con compras dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró enero con un saldo comprador de divisas superior a USD 1.200 millones tras adquirir este viernes 23 millones de dólares y, de esta manera, superó el 10% de la meta fijada de compra de reservas para todo 2026.

Leer la nota completa
13:13 hsHoy

El dólar avanzó en la semana, pero cerró enero con una leve baja

La divisa finalizó a $1.465 en el Banco Nación. En el primer mes del año cedió 15 pesos o 1 por ciento. El mayorista, a $1.447, quedó a 116 pesos o un 8% del techo de la bandas cambiarias

El dólar perdió contra la
El dólar perdió contra la inflación en el inicio de 2026. REUTERS/Willy Kurniawan

En una sesión de negocios con USD 417,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó 2,50 pesos o 0,2%, a 1.447 pesos. A lo largo de la última semana el tipo de cambio oficial avanzó 14 pesos o un 1 por ciento. En tanto en enero registró un ligero descenso de ocho pesos o 0,5% respecto de los $1.455 del cierre de 2025.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Qué dice la carta de despedida que mandó Marco Lavagna a los empleados del Indec

El ex titular del instituto envió una carta a sus compañeros explicando el contexto de su salida

Qué dice la carta de

Cuánto cobran los cocineros en febrero 2026

La remuneración de quienes desempeñan tareas de cocina bajo el régimen de casas particulares continúa sin cambios, mientras se aguarda una nueva actualización que depende de las negociaciones paritarias del sector

Cuánto cobran los cocineros en

Renunció Marco Lavagna a la conducción del Indec

El funcionario presentó su dimisión este lunes, según voceros del organismo. Se da luego de la incorporación de un nuevo índice de inflación que empezará a publicarse este mes

Renunció Marco Lavagna a la

El agro liquidó USD 1.850 millones en enero: 82% más que en igual período de 2025

Las empresas que representan el 48% de los envíos de granos al exterior dijeron que la Argentina “sigue estancada en su producción y crecimiento exportador”

El agro liquidó USD 1.850

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan en baja, en línea con la tendencia de Wall Street

El S&P Merval cae 1,5%, mientras que el tecnológico Nasdaq cede 0,6%. El riesgo país argentino, otra vez cerca de los 500 puntos básicos

Mercados: las acciones y los

ÚLTIMAS NOTICIAS

Multitarea, pantallas y mal descanso:

Multitarea, pantallas y mal descanso: los hábitos cotidianos que están dañando la concentración, según la neurociencia

Redefiniendo la concentración: ¿Es necesario resistir el dominio de las plataformas digitales?

Qué dice la carta de despedida que mandó Marco Lavagna a los empleados del Indec

Viajaron a Florianópolis y su hijo de 2 años presentó un malestar: le diagnosticaron un cáncer en estado avanzado

Cuánto cobran los cocineros en febrero 2026

INFOBAE AMÉRICA

Rose Byrne reflexionó sobre la

Rose Byrne reflexionó sobre la maternidad y el impacto emocional en la actuación: “Se pierde parte de uno cuando te convertís en madre”

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de Irán reconstruye las plantas nucleares bombardeadas en la Guerra de los 12 días

Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver

Harry Styles habló sobre su posible vuelta al universo Marvel: “Hay planes para algunos y hay oportunidades para todos”

China inicia año con masivas derrotas en Latinoamérica

DEPORTES

Así quedó el ranking ATP

Así quedó el ranking ATP tras el Australian Open: Novak Djokovic subió al podio y varios argentinos escalaron posiciones

La filosa respuesta de Mercedes por la guerra de motores en la F1 que tiene a Alpine como uno de los involucrados

El caso por trata de personas y explotación laboral que involucra a una figura del fútbol y a su esposa: “Roza la esclavitud moderna”

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”