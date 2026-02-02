Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de febrero

En una sesión de negocios con USD 417,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó 2,50 pesos o 0,2%, a 1.447 pesos . A lo largo de la última semana el tipo de cambio oficial avanzó 14 pesos o un 1 por ciento. En tanto en enero registró un ligero descenso de ocho pesos o 0,5% respecto de los $1.455 del cierre de 2025.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró enero con un saldo comprador de divisas superior a USD 1.200 millones tras adquirir este viernes 23 millones de dólares y, de esta manera, superó el 10% de la meta fijada de compra de reservas para todo 2026.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza con el desarme de la cobertura millonaria que ofreció a los argentinos antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta dinámica se cristalizó en una considerable reducción de la posición vendida del ente monetario en el mercado de “ dólar futuro ”.

Los indicadores financieros de Argentina continuaron dando muestras favorables en enero, un mes que había iniciado con dificultades para sostener valuaciones, dados los acontecimientos geopolíticos -como la detención de Nicolás Maduro , la disputa por el estatus de Groenlandia y amenazas de aranceles de EEUU, entre otros-, que sembraron incertidumbre en los pronósticos.

El dólar al público continúa ofrecido a $1465 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se encareció diez pesos o 0,7% en la semana pasada, mientras que a lo largo de enero recortó 15 pesos o 1 por ciento.

El precio del dólar blue descuenta diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.460 para la venta, en su nivel más bajo desde el 12 de diciembre. En lo que va de 2026 el dólar marginal retrocede 70 pesos o 4,6 por ciento.

El Banco Central informó que el 28 de enero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado disminuyeron en USD 102 millones, para terminar en USD 37.958 millones, aún cerca de sus máximos.

El dólar al público experimenta este lunes un ascenso de cinco pesos o a$1.470 para laventa, según la referencia del Banco Nación, en su punto más alto desde el 15 de enero.

