Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 27 de enero

El dólar en el Banco Nación es ofrecido este martes a $1.460 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.459,88 para la venta y $1.409,21 para la compra.
El dólar subió por segundo día este lunes y en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta, con un incremento de cinco pesos o 0,3 por ciento. El billete al público tocó un máximo intradía en los 1.465 pesos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza a paso firme con el plan para robustecer sus reservas internacionales mediante la adquisición sostenida de divisas, registrando 16 jornadas consecutivas con compra de dólares. Durante este lunes, la autoridad monetaria adquirió USD 39 millones, lo que llevó el saldo acumulado en enero a superar los 1.000 millones de dólares.
El dólar blue, que inició los negocios en baja y tocó un piso en los $1.480, finalmente rebotó el lunes hacia los $1.490 dado el ascenso del dólar en el segmento oficial, para regresar a los $1.490 para la venta.