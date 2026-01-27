Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 27 de enero

La divisa en el Banco Nación es ofrecida a $1.460, mientras que en el mercado blue opera a $1.490. El BCRA llevado comprados en enero más de USD 1.000 millones en el mercado

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar en el Banco Nación es ofrecido este martes a $1.460 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.459,88 para la venta y $1.409,21 para la compra.

El dólar volvió a subir, pero mantiene la tendencia negativa en lo que va de enero

La divisa avanzó a $1.460 en el Banco Nación y a $1.437,50 en el segmento mayorista, aunque conserva un descenso de $17,50 o 1,2% en el inicio del año

El BCRA compró casi USD 1.000 millones en enero, cerca del 10% del objetivo de acumulación de reservas para 2026.

El dólar subió por segundo día este lunes y en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta, con un incremento de cinco pesos o 0,3 por ciento. El billete al público tocó un máximo intradía en los 1.465 pesos.

El Banco Central ya compró más de USD 1.000 millones en enero y avanza el plan para fortalecer las reservas

La autoridad monetaria adquirió USD 39 millones y extendió la racha compradora a 16 jornadas consecutivas. En paralelo, continúa el crecimiento de las tenencias en moneda extranjera

El Banco Central compró dólares dentro y fuera del mercado durante 16 jornadas consecutivas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza a paso firme con el plan para robustecer sus reservas internacionales mediante la adquisición sostenida de divisas, registrando 16 jornadas consecutivas con compra de dólares. Durante este lunes, la autoridad monetaria adquirió USD 39 millones, lo que llevó el saldo acumulado en enero a superar los 1.000 millones de dólares.

¿A cuánto opera el blue?

El dólar blue, que inició los negocios en baja y tocó un piso en los $1.480, finalmente rebotó el lunes hacia los $1.490 dado el ascenso del dólar en el segmento oficial, para regresar a los $1.490 para la venta.

