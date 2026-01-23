Inflación de enero: qué muestran las mediciones semanales de las consultoras y cómo cerraría el mes

Luego del 2,8% que marcó el Índice de Precios al Consumidor en diciembre, el equipo económico busca que vuelva al sendero de la desaceleración.

Tras el 2,8% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre de 2025, dato que marcó cuatro meses consecutivos de aceleración, la inflación empezó a mostró señales de ralentización en la tercera semana de enero, según estimaciones privadas, y podría ayudar de cara al dato del mes que se publicará con la nueva fórmula. Se trata de una de las variables más sensibles que monitorea de cerca el Ministerio de Economía.

De acuerdo a los datos de la consultora LCG, la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 0,2% en la tercera semana del mes corriente. Este dato supone una desaceleración respecto a los siete días previos, donde los precios de dicho rubro corrieron a un 0,5 por ciento. “En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se mantuvo en 0,9%”, marcaron en el informe.

“La fuerte caída de Panificados compensó parcialmente los aumentos de Carnes y Verduras”, destacaron en el reporte; estos dos últimos tuvieron incremento de 2,5% y 3,1%, respectivamente. Por su parte, los productos de panificación, cereales y pastas presentaron una deflación de 4,4%.

Por su parte, el sondeo de Libertad y Progreso planteó que en lo que va del mes, la inflación mostró una desaceleración hacia las últimas semanas. “En la primera y segunda semana se registraron incrementos del 0,8% en cada período, mientras que en la tercera semana el avance se moderó al 0,6%. Con esta dinámica, el mes se perfila a cerrar en torno al 2,6% mensual en el primer mes del año”, detallaron desde la fundación.

Una semana antes, LCG había medido una variación de 0,5% en los alimentos y bebidas no alcohólicas. El 36% se explicaba por los aumentos de las Verduras (2,1%), seguido por Aceites con 1,9% y Productos lácteos y huevos con 0,9%. A la vez, Condimentos y otros productos alimenticios presentó una variación negativa del 0,1%; Frutas, del -0,7%; y Azúcar, miel, dulces y cacao, del -0,9 por ciento.

El aumento de la carne fue lo que complicó al ministro Caputo en los meses previos.

En la consultora Analytica tuvieron un relevamiento menos optimista la semana previa. En la segunda semana de enero registraron una variación semanal de 0,8% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires.

“El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en verduras (+7,5%), frutas (+4,8%) y carnes y derivados (+2,9%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran lácteos (+1,1%) y otros alimentos (+0,9%) que incluyen snacks, salsas, condimentos, etc”, comentaron desde la firma de análisis económico.

Por su parte, Econviews relevó un 0,5% de aumento para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires durante la segunda semana de enero. Al igual que en los casos anteriores, se destacaba el aumento de verdulerías con un promedio de 2,4% y almacenes sin variaciones.

El dato de la inflación mayorista difundido esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sumó un elemento positivo. En diciembre, los precios que productores e importadores aplican en el mercado interno subieron 2,4%. Los productos nacionales registraron un aumento del 2,4% y los importados, del 1,7%. Ambas cifras quedaron por debajo de la inflación minorista del mismo mes, que fue de 2,8%.

Enero estuvo marcado por las expectativas generadas por el inicio de una nueva etapa del programa económico, que contemplaba el ajuste de las bandas cambiarias en función de la inflación y la compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) según la evolución de la demanda de dinero.

En ese contexto, y ante la posibilidad de una suba del dólar, surgieron dudas sobre posibles aumentos de precios, aunque la dinámica de las ventas actuaba como límite. Hasta el momento, la entidad que encabeza Santiago Bausili adquirió USD 903 millones en 14 jornadas y el tipo de cambio no solo evitó un salto, sino que registró una baja.

¿La inflación comenzará con 0 en 2026?

En diciembre, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 3,1%, según el Indec, y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual regional, pese a que Transporte experimentó un aumento del 4% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles del 3,4%. Cabe destacar que el rubro alimenticio tiene una mayor ponderación dentro de la canasta que mide el organismo estadístico.

El equipo económico tiene el objetivo de que la inflación vuelva a desacelerar en enero; por eso mismo tomaron la decisión de postergar la aplicación del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas. Para mediados de este año, el presidente, Javier Milei, sostiene que la inflación comenzará con cero. La proyección presidencial supone un cambio en su discurso, ya que antes aseguraba que, para esa altura del año, la suba de precios sería un problema del pasado para los argentinos.

“La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”, declaró el mandatario nacional en una de sus últimas entrevistas.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el BCRA, antes de que se tomara la decisión de postergar el aumento de las tarifas, las consultoras relevadas estimaron, en promedio, una inflación de 2% para enero. Para febrero, continuaría el sendero de desaceleración a 1,8%, pero en marzo volvería a saltar a 1,9% para recién en abril ubicarse en 1,7%.