Economía

Cuáles son los nuevos fraudes virtuales que trajo la IA y cómo evitar ser víctima de los ciberdelincuentes

Empresas y usuarios particulares están expuestos a múltiples amenazas digitales, lo que obliga a extremar las precauciones

Guardar
El phishing y la ingeniería social se consolidaron como
El phishing y la ingeniería social se consolidaron como tácticas predominantes en el universo de la ciberdelincuencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las amenazas informáticas adoptaron nuevas formas y aumentaron su alcance, afectando tanto a empresas como a usuarios individuales. Diversas técnicas ponen en riesgo la seguridad de datos sensibles y expusieron vulnerabilidades en sistemas críticos.

A medida que la economía avanza cada vez más hacia la digitalización, la protección de identidades, datos y transacciones deja de considerarse un asunto técnico y pasa a ser un factor clave para el crecimiento, la inclusión y la innovación.

Respecto a los ciberataques más comunes, según un informe de Incode Technologies y Endeavor, el phishing y la ingeniería social publicado hoy se consolidaron como tácticas predominantes en el universo de la ciberdelincuencia.

Los atacantes envían correos, mensajes y enlaces a páginas web falsas, logran generar confianza en sus víctimas y obtienen información privada. Las personas entregan contraseñas, datos bancarios y otra información sensible sin advertir el engaño, bajo la forma de un “cuento del tío digital”.

Las violaciones de datos también marcan el panorama digital. Diversos actores acceden, copian o transfieren sin autorización información confidencial de empresas, lo que facilita la filtración y venta de datos corporativos, personales y financieros a terceros. Este tipo de incidentes desencadena pérdidas económicas y daños a la reputación de las organizaciones afectadas.

Las violaciones de datos desencadenan
Las violaciones de datos desencadenan pérdidas económicas y daños a la reputación de las organizaciones afectadas. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

El avance del malware y el ransomware impacta en la operación de sistemas y redes. Los ciberatacantes introducen software malicioso para infectar dispositivos, bloquear sistemas, exigir rescates o inutilizar información clave. Muchas víctimas sufren la alteración de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus datos y aplicaciones.

Las vulnerabilidades en aplicaciones web y APIs se convierten en uno de los puntos más explotados por los atacantes. Las debilidades en el diseño o la implementación de sitios e interfaces de programación permiten el acceso, la modificación y la exfiltración de información, y afectan el funcionamiento de servicios esenciales.

Los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) causan la saturación de sistemas mediante tráfico malicioso generado por redes de equipos comprometidos. Esto impide el acceso a sitios web, servidores y plataformas críticas, y dejan sin servicio a miles de usuarios legítimos.

Los ataques distribuidos de denegación
Los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) causan la saturación de sistemas mediante tráfico malicioso generado por redes de equipos comprometidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de las comunicaciones, los ataques man-in-the-middle permiten a los ciberdelincuentes interceptar y manipular el intercambio de datos entre usuarios, redes y dispositivos. Los atacantes espían y capturan información confidencial durante la transferencia, lo que afecta tanto a individuos como a organizaciones.

El desarrollo de la inteligencia artificial facilita la proliferación de deepfakes. Se generan contenidos de audio, imagen y video manipulados para simular autenticidad, lo que dificulta la verificación de la información y permite la difusión de fraudes y campañas de desinformación.

Por último, las amenazas de seguridad en la nube cobran fuerza a medida que las organizaciones migran sus datos y servicios a infraestructuras cloud. Los ataques comprometen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los recursos alojados, y obligan a las empresas a reforzar sus controles y políticas de protección.

La sofisticación y diversificación de los ciberataques modifican el escenario digital e impulsan la actualización constante de las estrategias de defensa en todos los sectores.

“La velocidad de su transformación digital es una oportunidad histórica pero también un riesgo si no se acompaña de inversión en talento, regulación inteligente y cooperación regional; fundamentales para el desarrollo económico y la construcción de confianza en la era digital”, señalaron Intercode y Endeavor.

En cuanto a Argentina puntualmente, las entidades destacaron que es un país en “evolución” en temas de ciberseguridad. Con bases legales y organizacionales establecidas, pero con la necesidad urgente de invertir en capital humano y fortalecer la cooperación para alcanzar un estadio más avanzado de madurez digital.

Argentina se encuentra en el nivel T4, es decir, en evolución del índice global de ciberseguridad, lo que refleja que ya ha superado la etapa inicial de construcción, pero aún no alcanza un nivel avanzado. Sus fortalezas se encuentran en el plano legal, técnico y organizacional.

Radiografía de la ciberseguridad en
Radiografía de la ciberseguridad en Argentina

No obstante, su desempeño resulta claramente insuficiente en materia de desarrollo de capacidades y cooperación. Se observan falencias en el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad, como la implementación de campañas de concientización, iniciativas educativas y programas de incentivos.

Del mismo modo, en el plano de la cooperación en ciberseguridad, se advierte la necesidad de impulsar alianzas público-privadas, ampliar la participación en acuerdos internacionales y promover una mayor colaboración interinstitucional.

El país se encuentra frente a la “necesidad urgente de invertir en capital humano y fortalecer la cooperación para alcanzar un estadio más avanzado de madurez digital”, subrayaron Incode y Endeavor.

Temas Relacionados

ciberataquesciberdelitosciberseguridadúltimas noticiasIAingeniería social

Últimas Noticias

El salario pretendido por los argentinos subió casi 50% en dólares en los últimos 5 años

Los sueldos que piden los trabajadores a la hora de buscar un empleo se elevaron muy por encima de varios países de la región desde 2020 analizados en un informe privado

El salario pretendido por los

Uno por uno, cuáles son los 10 autos 0 Km con cuotas más baratas en planes de ahorro

En 2025 el 47% de los autos nuevos que se vendieron fueron con financiación o plan de ahorro. La alternativa de acceder a un 0km en cuotas es muy tentadora con cuotas que arrancan en $220.000

Uno por uno, cuáles son

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo

La decisión de remitir el pacto al Tribunal plantea interrogantes sobre la capacidad del bloque para mantener su agenda de apertura comercial y sus objetivos de influencia global en un contexto incierto

Qué pasará con el acuerdo

Más conectividad aérea: en el último año se sumaron 62 nuevas rutas locales e internacionales

El sector aerocomercial muestra un crecimiento exponencial tanto en términos de interconexión como de pasajeros

Más conectividad aérea: en el

El oro se dispara hacia un nuevo récord en medio de la tensión global: se acerca a los USD 5.000 la onza

En medio de las incertidumbres geopolíticas y arancelarias, la cotización del metal dorado anota un incremento de 13% en lo que va de enero

El oro se dispara hacia
DEPORTES
Un defensor argentino que está

Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

TELESHOW
La anécdota de Carla Quevedo

La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba tendrá otro apagón récord

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62% de la isla a la vez sin energía eléctrica este miércoles

El enviado de Trump confirmó que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la paz en Ucrania: “Soy optimista”

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

Incendios forestales y emergencias: Protección Civil intensifica acciones por vientos y quema de basura en El Salvador

Trump dijo que no quiere usar la fuerza por Groenlandia, pero exigió negociaciones: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”