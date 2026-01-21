ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 21 de enero

ANSES deposita jubilaciones, pensiones y asignaciones este miércoles 21 de enero según la terminación del DNI de cada beneficiario (ANSES)

Este miércoles, ANSES continúa con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios reciben sus haberes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y los valores vigentes para enero.

Quiénes cobran hoy, 21 de enero

El cronograma de pagos de ANSES designa fechas específicas para cada prestación, según el último número del DNI, con el objetivo de ordenar la atención y reducir las aglomeraciones en los bancos.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Reciben su haber quienes tienen DNI terminado en 8 (ocho).

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Acceden al pago los titulares con DNI finalizado en 8 (ocho).

Reciben pago hoy los jubilados y pensionados con haberes menores al mínimo y DNI finalizado en 8, según el calendario oficial de ANSES

Asignación por Embarazo

Cobran las beneficiarias con DNI terminado en 7 (siete).

El cronograma oficial de pagos y toda la información relevante pueden consultarse en el sitio web de ANSES.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

Durante enero de 2026, el haber mínimo garantizado para jubilados es de $349.299,32. A este monto se añade un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual a un total de $419.299,32.

El haber máximo para jubilados se ubica en $2.293.796,92. Para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el monto base es de $279.439,46, que, sumado al bono extraordinario, totaliza $349.439,46 mensuales.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen como base $244.509,52, que, con el bono, ascienden a $314.509,52.

Las asignaciones familiares y los valores de las prestaciones sociales se ajustan periódicamente según la movilidad y el Índice de Precios al Consumidor

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo en enero es de $125.518 por cada beneficiario. Para hijos con discapacidad, el monto mensual se eleva a $408.705.

La Asignación por Embarazo tiene un valor de $118.454,32 por hijo, de los cuales el 80% se paga mes a mes, y el 20% restante se liquida tras la presentación anual de la libreta correspondiente.

Las asignaciones por Prenatal y Maternidad presentan un importe de $28.000 mensuales para quienes cumplen los requisitos establecidos. Estos valores se ajustan periódicamente mediante la movilidad y el Índice de Precios al Consumidor, según lo determina el organismo.

El esquema regular de pagos y la actualización de los montos permiten que las familias y beneficiarios mantengan un acceso sostenido a las prestaciones sociales en todo el país.