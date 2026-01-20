Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 20 de enero

El organismo previsional distribuye los haberes actualizados por movilidad junto con el bono extraordinario a jubilados, pensionados y familias que perciben asignaciones sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para quienes cumplen los requisitos, según la terminación del documento nacional de identidad.

Quiénes cobran hoy, 20 de enero

El cronograma de pagos de ANSES designa fechas específicas para cada prestación, según el último número del DNI, con el objetivo de ordenar la atención y reducir las aglomeraciones en los bancos.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Este martes reciben el pago quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, si el número de documento termina en 7 (siete).

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo acceden a su prestación de enero si su DNI finaliza en 7 (siete).

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cobran hoy si su documento termina en 6 (seis), según el calendario oficial.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Quienes reciben la Asignación por Prenatal y Maternidad acceden al pago en esta fecha si el DNI finaliza en 8 (ocho) o en 9 (nueve).

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

Durante enero de 2026, el haber mínimo garantizado para jubilados es de $349.299,32. A este monto se añade un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual a un total de $419.299,32.

El haber máximo para jubilados se ubica en $2.293.796,92. Para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el monto base es de $279.439,46, que, sumado al bono extraordinario, totaliza $349.439,46 mensuales.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen como base $244.509,52, que, con el bono, ascienden a $314.509,52.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo en enero es de $125.518 por cada beneficiario. Para hijos con discapacidad, el monto mensual se eleva a $408.705.

La Asignación por Embarazo tiene un valor de $118.454,32 por hijo, de los cuales el 80% se paga mes a mes, y el 20% restante se liquida tras la presentación anual de la libreta correspondiente.

Las asignaciones por Prenatal y Maternidad presentan un importe de $28.000 mensuales para quienes cumplen los requisitos establecidos. Estos valores se ajustan periódicamente mediante la movilidad y el Índice de Precios al Consumidor, según lo determina el organismo.

El esquema regular de pagos y la actualización de los montos permiten que las familias y beneficiarios mantengan un acceso sostenido a las prestaciones sociales en todo el país.

