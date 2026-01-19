Cuánto cuesta comprar un departamento en las principales ciudades del país

La Ciudad de Buenos Aires registra los valores más elevados para la adquisición de inmuebles residenciales

Comprar un departamento en Argentina muestra diferencias marcadas según la ciudad. Los valores del metro cuadrado varían notablemente entre Córdoba, Buenos Aires, Rosario y el Gran Buenos Aires. Factores como la demanda, la oferta y el acceso al crédito inciden en el precio final de las propiedades, lo que genera contrastes significativos entre las principales plazas del país.

De acuerdo a un informe de Zonaprop, Córdoba exhibe el valor más bajo del metro cuadrado para la compra de departamentos entre las principales ciudades del país, aunque también fue la ciudad donde más subió el precio en el último año.

Según los datos de noviembre, el metro cuadrado en la capital cordobesa alcanzó los USD 1.443, lo que representa un incremento interanual de 12,40% respecto al valor de noviembre de 2024, cuando se ubicaba en 1.284 dólares por metro cuadrado.

El relevamiento muestra que, en el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registra los valores más elevados para la adquisición de inmuebles residenciales, con un precio promedio de 2.450 dólares por metro cuadrado. Esta cifra refleja un aumento del 5,40% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Vale mencionar que en CABA, en diciembre de 2025, la oferta de departamentos usados en venta en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo alta y estable, con más de 29.000 avisos activos, según Reporte Inmobiliario. Aunque hubo una leve baja mensual, la tendencia de fondo no se modificó y el stock se sostiene en niveles elevados desde comienzos de 2025, reflejando una fuerte competencia entre vendedores.

En igual mes de 2024 se registraban 24.916 unidades, por lo que el stock actual implica un incremento cercano al 18% en doce meses. “Este crecimiento refleja la decisión de más propietarios de salir al mercado, alentados por una dinámica más activa a partir de la reaparición del crédito hipotecario como canal de demanda, aunque aún con alcance limitado y pese al freno de las hipotecas durante el último cuatrimestre”, señaló Reporte Inmobiliario.

Por otra parte, según Zonaprop, la comparación entre distintas zonas del Gran Buenos Aires (GBA) muestra grandes diferencias según la cantidad de ambientes. En GBA norte, el salto de precio entre un departamento de dos y uno de tres ambientes es el más pronunciado del país, con una diferencia cercana a 60.000 dólares.

Allí, un departamento de dos ambientes cuesta en promedio USD 116.749, cifra que coincide prácticamente con el valor de un tres ambientes en GBA oeste-sur, que se ubica en 117.410 dólares.

Por su parte, Córdoba presenta la brecha más corta entre las tipologías de dos y tres ambientes, con una diferencia de alrededor de 25.000 dólares. En el primer caso, el valor promedio es de USD 78.146 y en el segundo, de USD 102.753.

En la Ciudad de Buenos Aires, un departamento de 2 ambientes vale en promedio USD 129.505, mientras que uno de 3, USD 178.855.

En cuanto a la información sobre Rosario, los últimos registros disponibles corresponden a agosto de 2025. En ese entonces, comprar un departamento de 2 ambientes costaba USD 87.159 y de 3, USD 135.926.

Zonaprop destacó que considerando la tendencia de aumentos dentro del mercado, la brecha de precios entre Córdoba y Rosario podría haberse ampliado en los meses siguientes.

“A nivel nacional, todas las ciudades relevadas registran un comportamiento positivo dentro del mercado de compraventa. Luego de años con precios a la baja, hay una recuperación constante dentro del sector, impulsado en gran medida por créditos hipotecarios”, explicó Leandro Molina, country manager de Zonaprop.

Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, aseguró que la previsión en el sector es que los precios de las propiedades suban un poco más que en 2025. “Con el respaldo del crédito en 2026, es razonable esperar un aumento leve, ya que los valores todavía se mantienen retrasados”, señaló.