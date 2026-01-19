Economía

Cuánto cuesta comprar un departamento en las principales ciudades del país

Los precios muestran marcadas diferencias dependiendo de la jurisdicción y brechas relevantes según cantidad de ambientes

Guardar
La Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires registra los valores más elevados para la adquisición de inmuebles residenciales

Comprar un departamento en Argentina muestra diferencias marcadas según la ciudad. Los valores del metro cuadrado varían notablemente entre Córdoba, Buenos Aires, Rosario y el Gran Buenos Aires. Factores como la demanda, la oferta y el acceso al crédito inciden en el precio final de las propiedades, lo que genera contrastes significativos entre las principales plazas del país.

De acuerdo a un informe de Zonaprop, Córdoba exhibe el valor más bajo del metro cuadrado para la compra de departamentos entre las principales ciudades del país, aunque también fue la ciudad donde más subió el precio en el último año.

Según los datos de noviembre, el metro cuadrado en la capital cordobesa alcanzó los USD 1.443, lo que representa un incremento interanual de 12,40% respecto al valor de noviembre de 2024, cuando se ubicaba en 1.284 dólares por metro cuadrado.

El relevamiento muestra que, en el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registra los valores más elevados para la adquisición de inmuebles residenciales, con un precio promedio de 2.450 dólares por metro cuadrado. Esta cifra refleja un aumento del 5,40% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El metro cuadrado en la
El metro cuadrado en la capital cordobesa alcanzó los USD 1.443

Vale mencionar que en CABA, en diciembre de 2025, la oferta de departamentos usados en venta en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo alta y estable, con más de 29.000 avisos activos, según Reporte Inmobiliario. Aunque hubo una leve baja mensual, la tendencia de fondo no se modificó y el stock se sostiene en niveles elevados desde comienzos de 2025, reflejando una fuerte competencia entre vendedores.

En igual mes de 2024 se registraban 24.916 unidades, por lo que el stock actual implica un incremento cercano al 18% en doce meses. “Este crecimiento refleja la decisión de más propietarios de salir al mercado, alentados por una dinámica más activa a partir de la reaparición del crédito hipotecario como canal de demanda, aunque aún con alcance limitado y pese al freno de las hipotecas durante el último cuatrimestre”, señaló Reporte Inmobiliario.

Por otra parte, según Zonaprop, la comparación entre distintas zonas del Gran Buenos Aires (GBA) muestra grandes diferencias según la cantidad de ambientes. En GBA norte, el salto de precio entre un departamento de dos y uno de tres ambientes es el más pronunciado del país, con una diferencia cercana a 60.000 dólares.

Allí, un departamento de dos ambientes cuesta en promedio USD 116.749, cifra que coincide prácticamente con el valor de un tres ambientes en GBA oeste-sur, que se ubica en 117.410 dólares.

Precios promedio de departamentos en
Precios promedio de departamentos en las principales ciudades del país (Zonaprop)

Por su parte, Córdoba presenta la brecha más corta entre las tipologías de dos y tres ambientes, con una diferencia de alrededor de 25.000 dólares. En el primer caso, el valor promedio es de USD 78.146 y en el segundo, de USD 102.753.

En la Ciudad de Buenos Aires, un departamento de 2 ambientes vale en promedio USD 129.505, mientras que uno de 3, USD 178.855.

En cuanto a la información sobre Rosario, los últimos registros disponibles corresponden a agosto de 2025. En ese entonces, comprar un departamento de 2 ambientes costaba USD 87.159 y de 3, USD 135.926.

En la Ciudad de Buenos
En la Ciudad de Buenos Aires, un departamento de 2 ambientes vale en promedio USD 129.505 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonaprop destacó que considerando la tendencia de aumentos dentro del mercado, la brecha de precios entre Córdoba y Rosario podría haberse ampliado en los meses siguientes.

“A nivel nacional, todas las ciudades relevadas registran un comportamiento positivo dentro del mercado de compraventa. Luego de años con precios a la baja, hay una recuperación constante dentro del sector, impulsado en gran medida por créditos hipotecarios”, explicó Leandro Molina, country manager de Zonaprop.

Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, aseguró que la previsión en el sector es que los precios de las propiedades suban un poco más que en 2025. “Con el respaldo del crédito en 2026, es razonable esperar un aumento leve, ya que los valores todavía se mantienen retrasados”, señaló.

Temas Relacionados

departamentoscabarosariocórdobagran buenos airesinmueblescréditos hipotecariosúltimas noticias

Últimas Noticias

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

La caída general se atribuye a la reciente imposición de gravámenes anunciada por Washington, que generó inestabilidad en sectores financieros y un aumento en la demanda por metales preciosos como refugio. Hoy no opera Wall Street

Las bolsas europeas cerraron con

Cambios en el Impuesto a las Ganancias 2026: quiénes recuperarán dinero en el próximo pago de sueldos

La publicación de nuevas tablas por parte de ARCA modifica el monto a descontar a miles de empleados en relación de dependencia y abre la posibilidad de reintegros en los haberes a cobrar

Cambios en el Impuesto a

Oro y plata en precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global

Las cotizaciones de los metales considerados activos de refugio alcanzaron nuevos máximos en el contexto de cruces entre EEUU y la Unión Europea debido a la disputa por Groenlandia

Oro y plata en precios

El Gobierno tomó un nuevo préstamo por USD 400 millones para reforzar el sistema eléctrico

Fue otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En diciembre se había aprobado otro crédito de USD 300 millones del Banco Mundial para generación y almacenamiento de energía

El Gobierno tomó un nuevo

Mercados: las acciones y los bonos operan con bajas marginales sin la referencia de Wall Street

El feriado en los EEUU acota los negocios domésticos. El S&P Merval resta 0,3% y los bonos en dólares ceden 0,1%

Mercados: las acciones y los
DEPORTES
Michel Platini, a 10 años

Michel Platini, a 10 años del escándalo que lo apartó del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

El debate que se desató sobre el penal del escándalo en la final de la Copa de Naciones Africanas: el sentido descargo de una figura de Real Madrid

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

TELESHOW
Marcelo Tinelli se reinventa: el

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: “¡Que venga toda Suiza!”

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

INFOBAE AMÉRICA

“The Rip”: policías buenos y

“The Rip”: policías buenos y sucios en una noche de traiciones

Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa

Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma

Daniel Noboa retomó su agenda internacional con una gira en Davos

Hortalizas y electricidad lideran las alzas de precios en Panamá al cierre de 2025