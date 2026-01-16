El Gobierno continúa con la conformación del Directorio del Banco Nación tras la designación del nuevo presidente

Se trata del nuevo integrante del directorio, tras la designación de Carolína Piparo

Luego de que el Gobierno nacional nombrara a Darío Wasserman como presidente del Banco de la Nación Argentina, esta madrugada se volvieron a realizar cambios dentro del directorio de la entidad financiera. Concretamente, con la designación de José Luis Pérsico como uno de los nuevos directores.

Por medio de la publicación del Decreto 20/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicaron que Pérsico asumiría sus funciones a partir del 7 de enero de 2026. Asimismo, indicaron que estará vigente en el cargo hasta el 1 de enero de 2028.

En el mismo documento, las autoridades también aceptaron la renuncia de la directora saliente. “Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por la abogada Solana Agustina Pelayo al cargo de Directora del Banco de la Nación Argentina”, detallaron.

La nueva modificación en el banco nacional se dio tras la reciente designación de Darío Wasserman como presidente de la entidad financiera.

Esta transformación adquiere especial relevancia, dado que uno de los ejes estratégicos planteados para el futuro inmediato es la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, una iniciativa que todavía no avanza por estar sujeta a una disposición judicial.

La oficialización de Wasserman se concretó a través del decreto 903/2025, publicado el 23 de diciembre de 2025 y rubricado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo. Con ese acto administrativo, la Casa Rosada aceptó la renuncia de Daniel Tillard —una salida largamente anticipada por su vinculación con el peronismo cordobés y figuras como Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora— y consolidó la influencia de Karina Milei en la esfera de decisiones del Banco Nación.

En el mismo marco de reconfiguración, un segundo instrumento, el Decreto 907/2025, formalizó el ingreso de Carolina Píparo al directorio de la entidad, tras la renuncia de Rodolfo Carvajal. Esta sucesión de movimientos se enmarca en una política de recambio que marginó a varias figuras emparentadas con administraciones anteriores, como el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, y el ex secretario de Transporte, Franco Mogetta.

La Presidencia, en su anuncio, hizo hincapié en que la llegada de Wasserman garantiza la continuidad de la orientación marcada durante la gestión de Milei. En palabras del texto oficial: “El banco volvió a trabajar de banco”, una devolución al crédito al sector privado y un distanciamiento del financiamiento público.

De la misma manera, informaron que bajo la gestión de Tillard y Wasserman, se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la participación del Banco Nación en el mercado creció de 12 a 18 puntos porcentuales, según el mensaje de Presidencia difundido al formalizar los cambios.

Previo a asumir la presidencia del Banco Nación, Wasserman ocupó el rol de vicepresidente

Antes de su salida, Tillard destacó como “el equipo del Banco ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y ordenamiento del balance del Banco Central”.

Por su parte, Wasserman llega con una trayectoria de peso en el sector financiero, especialmente en sociedades de garantía recíproca (SGR), claves para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, un segmento históricamente prioritario para el Banco Nación.

Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR; anteriormente, entre 2016 y 2020, condujo Garantizar SGR, donde el propio Banco Nación es principal accionista. Además, lideró la Cámara Argentina de SGR, fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA) y estuvo al frente de la consultora Inversiones y Análisis S.A.

En el periodo al frente de Garantizar SGR, recibió distinciones como el Premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, el reconocimiento “Microsoft AI+Tour Argentina 2019” por la digitalización y el Premio ALIDE a la modernización tecnológica 2019. Su posicionamiento político se fortaleció a partir de la construcción de vínculos dentro de lo que se denomina el “Triángulo de Hierro”, junto a su esposa Pilar Ramírez, quien preside el bloque libertario en la Legislatura porteña.

A partir de la consolidación de este vínculo, ambos actuaron como anfitriones de encuentros centrales al inicio del movimiento libertario y facilitaron acercamientos con referentes del empresariado y la política, como el ministro del Interior, Diego Santilli.