Economía

El Gobierno continúa con la conformación del Directorio del Banco Nación tras la designación del nuevo presidente

La modificación en el directorio se dio como producto de la renuncia de Agustina Pelayo, que dejó sus funciones a principios de diciembre

Guardar
Se trata del nuevo integrante
Se trata del nuevo integrante del directorio, tras la designación de Carolína Piparo

Luego de que el Gobierno nacional nombrara a Darío Wasserman como presidente del Banco de la Nación Argentina, esta madrugada se volvieron a realizar cambios dentro del directorio de la entidad financiera. Concretamente, con la designación de José Luis Pérsico como uno de los nuevos directores.

Por medio de la publicación del Decreto 20/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicaron que Pérsico asumiría sus funciones a partir del 7 de enero de 2026. Asimismo, indicaron que estará vigente en el cargo hasta el 1 de enero de 2028.

En el mismo documento, las autoridades también aceptaron la renuncia de la directora saliente. “Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por la abogada Solana Agustina Pelayo al cargo de Directora del Banco de la Nación Argentina”, detallaron.

La nueva modificación en el banco nacional se dio tras la reciente designación de Darío Wasserman como presidente de la entidad financiera.

Esta transformación adquiere especial relevancia, dado que uno de los ejes estratégicos planteados para el futuro inmediato es la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, una iniciativa que todavía no avanza por estar sujeta a una disposición judicial.

La oficialización de Wasserman se concretó a través del decreto 903/2025, publicado el 23 de diciembre de 2025 y rubricado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo. Con ese acto administrativo, la Casa Rosada aceptó la renuncia de Daniel Tillard —una salida largamente anticipada por su vinculación con el peronismo cordobés y figuras como Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora— y consolidó la influencia de Karina Milei en la esfera de decisiones del Banco Nación.

En el mismo marco de reconfiguración, un segundo instrumento, el Decreto 907/2025, formalizó el ingreso de Carolina Píparo al directorio de la entidad, tras la renuncia de Rodolfo Carvajal. Esta sucesión de movimientos se enmarca en una política de recambio que marginó a varias figuras emparentadas con administraciones anteriores, como el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, y el ex secretario de Transporte, Franco Mogetta.

La Presidencia, en su anuncio, hizo hincapié en que la llegada de Wasserman garantiza la continuidad de la orientación marcada durante la gestión de Milei. En palabras del texto oficial: “El banco volvió a trabajar de banco”, una devolución al crédito al sector privado y un distanciamiento del financiamiento público.

De la misma manera, informaron que bajo la gestión de Tillard y Wasserman, se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la participación del Banco Nación en el mercado creció de 12 a 18 puntos porcentuales, según el mensaje de Presidencia difundido al formalizar los cambios.

Previo a asumir la presidencia
Previo a asumir la presidencia del Banco Nación, Wasserman ocupó el rol de vicepresidente

Antes de su salida, Tillard destacó como “el equipo del Banco ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y ordenamiento del balance del Banco Central”.

Por su parte, Wasserman llega con una trayectoria de peso en el sector financiero, especialmente en sociedades de garantía recíproca (SGR), claves para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, un segmento históricamente prioritario para el Banco Nación.

Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR; anteriormente, entre 2016 y 2020, condujo Garantizar SGR, donde el propio Banco Nación es principal accionista. Además, lideró la Cámara Argentina de SGR, fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA) y estuvo al frente de la consultora Inversiones y Análisis S.A.

En el periodo al frente de Garantizar SGR, recibió distinciones como el Premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, el reconocimiento “Microsoft AI+Tour Argentina 2019” por la digitalización y el Premio ALIDE a la modernización tecnológica 2019. Su posicionamiento político se fortaleció a partir de la construcción de vínculos dentro de lo que se denomina el “Triángulo de Hierro”, junto a su esposa Pilar Ramírez, quien preside el bloque libertario en la Legislatura porteña.

A partir de la consolidación de este vínculo, ambos actuaron como anfitriones de encuentros centrales al inicio del movimiento libertario y facilitaron acercamientos con referentes del empresariado y la política, como el ministro del Interior, Diego Santilli.

Temas Relacionados

Banco NaciónDirectorioJosé Luis PérsicoDarío WassermanÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno dio de baja 24 prepagas: una por una, cuáles son y los motivos detrás de la medida

Con esta decisión, ya son 139 las firmas de la salud dadas de baja desde el inicio de la gestión. La decisión no afectará a los usuarios de otras empresas del sector

El Gobierno dio de baja

El impacto que tendrán en el mercado los autos que llegaron en el barco chino: ¿va a bajar el precio de los 0 Km?

En qué modelos podría haber modificaciones luego de la llegada de estos importados al mercado local

El impacto que tendrán en

Sigue firme la demanda de inversores extranjeros por riesgo argentino, pero el Gobierno aún no logra capitalizarlo

Una empresa local colocó un deuda a 10 años con una tasa de 8,6% en el mercado internacional. Por ahora, los bonos soberanos no convergen al rendimiento de los corporativos, pero en el mercado creen que es cuestión de tiempo

Sigue firme la demanda de

Cómo es la estrategia del Banco Central para comprar dólares y acumular reservas internacionales

El BCRA apela a distintas estrategias para adquirir divisas y engrosar sus arcas en moneda extranjera. Cuánto espera comprar en 2026

Cómo es la estrategia del

Pese a la acumulación de reservas, una calificadora de riesgo advirtió sobre la sostenibilidad de la deuda argentina

Moody’s determinó las condiciones que debería cumplir la Argentina para tener un mejor perfil crediticio y enumeró los desafíos del plan económico

Pese a la acumulación de
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Verano Trippin llega a Prime

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Nueva Zelanda

EN VIVO | Nueva Zelanda cerró su embajada en Irán y expulsó a sus diplomáticos de Teherán ante la represión del régimen

Guterres ve un “paso importante” en el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza

Japón y Estados Unidos acuerdan ampliar ejercicios militares y la producción de misiles ante la presión del régimen chino

El ex presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, recibió una condena de 5 años por obstrucción a la justicia

Chile y Bolivia acordaron reforzar su cooperación bilateral tras casi medio siglo de relaciones distantes