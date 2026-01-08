Economía

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro

El indicador respondió de inmediato al nuevo escenario político y abre expectativas para una reestructuración de deuda muy compleja

Guardar
La evolución del indicador anticipa
La evolución del indicador anticipa que el mercado ve al menos alguna posibilidad de una reestructuración razonable de la deuda del país caribeño

El riesgo país de Venezuela fue moviéndose al ritmo de los acontecimientos políticos de las últimas semanas y marcó una fuerte caída, superior a los 3.800 puntos básicos, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a los EEUU.

La evolución del indicador anticipa que el mercado ve al menos alguna posibilidad de una reestructuración razonable de la deuda del país caribeño. Los bonos de la deuda de Venezuela están en situación de default desde 2017 y las calificadoras de riesgo no variaron su calificación en los últimos días.

La secuencia viene consolidando una baja pronunciada del indicador. En el comienzo de 2025, el riesgo país venezolano se ubicó en 23.773 puntos básicos. Para el 31 de diciembre pasado, había bajado casi a la mitad y se ubicó en 12.645.

El viernes 2 de enero, antes de la captura de Maduro, cerró en 12.764 puntos. El lunes posterior, ya con Maduro detenido en un penal de Nueva York, cayó a 8.898 puntos, un descenso de 3.866 puntos en una sola jornada.

El lunes pasado, la demanda de los inversores hizo que el valor de los bonos llegó a subir por encima del 30%, más de 10 centavos de dólar. La expectativa que despertó el cambio político en Venezuela reafirmó las esperanzas de que se concrete una de las reestructuraciones de deuda soberana más grandes y posiblemente más complejas de la historia.

En los días posteriores, tal como era esperable, hubo una toma de ganancias y los títulos soberanos empezaron a ceder parte de sus ganancias. Sobre el mediodía del jueves, el riesgo país se ubicaba en 10.415 puntos, 215 unidades menos que en la apertura de las operaciones. Tras el salto en el precio del lunes, la mayoría perdió entre 2 y 2,5 centavos.

Pese a todo, y con el mayor riesgo país de la región, Venezuela volvió a estar en el radar de los inversores. Tanto los títulos soberanos como los de PDVSA, la petrolera estatal, “han duplicado aproximadamente su precio en el transcurso de 2025, pero aún deberían experimentar un rebote mayor”, dijeron analistas de JPMorgan en un informe a clientes. El repunte coincidió con el comienzo del segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de EEUU.

infografia

Entre el Gobierno y la petrolera incumplieron el pago de bonos por un valor nominal de unos 60.000 millones de dólares en circulación, según cálculos de analistas citados por Reuters.

La debacle financiera de Venezuela es aún superior. La deuda externa total del país, incluidas otras obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, asciende a entre USD 150.000 millones y USD 170.000 millones.

Los inversores afirman que cualquier reestructuración de la deuda será larga y compleja, lo que podría limitar los precios de los bonos. “La persistente incertidumbre política, la alta probabilidad de una reestructuración de la deuda larga y complicada, y la limitada visibilidad de la capacidad de reembolso de Venezuela probablemente limitarán la suba de los precios de los bonos”, dijo Alejo Czerwonko, director de inversiones para los mercados emergentes de UBS.

Los analistas de Citi pronostican que será necesario “un marco de liquidación plurianual y de múltiples vías”, dada la enorme cantidad de deuda implicada, la base de acreedores muy fragmentada y los problemas legales y de sanciones de Estados Unidos. “Esperamos que la reestructuración de la deuda de Venezuela sea excepcionalmente compleja, comparable a la de Grecia en 2012″, señalaron en un informe.

El Citi ya armó un “caso base” para la reestructuración de la deuda. Consiste en que Venezuela imponga un recorte del 50% del capital de sus bonos actuales y que tras ello ofrezca un nuevo titulo a 20 años y otro bono cupón cero a 10 años, para compensar todos los pagos de intereses no realizados desde 2017.

“Suponemos que la deuda tendría que reducirse al menos a alrededor del 85% de deuda/PIB en el momento de la reestructuración”, en comparación con casi el 175% actual, dijeron los analistas de Citi. “Suponiendo que el 14% de los ingresos del petróleo se dedique a obligaciones de deuda externa, los nuevos bonos podrían permitirse un cupón en torno al 4,4%”, añadieron.

El nuevo escenario político desatado a partir de la detención de Maduro y el rol de EEUU en la economía venezolana abre todavía más incertidumbres. Las diferentes sanciones que el gobierno estadounidense fue aplicando al régimen chavista y su impacto sobre la economía tienen hoy un futuro incierto. La nueva etapa podría tener también algún respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo sin vinculación con Venezuela desde hace más de dos décadas.

Con información de Reuters

Temas Relacionados

riesgo país de Venezuelatransición en Venezuelacayó Nicolás maduroDonald TrumpPDVSAbonos de Venezuelaúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Inmuebles, autos, celulares y videojuegos: qué bienes se subastan en enero y desde qué precios

El Banco Ciudad difundió la agenda inicial del año con remates digitales abiertos al público, que se realizarán a través de una plataforma oficial y concentrarán ofertas en pesos y dólares durante el primer mes del calendario

Inmuebles, autos, celulares y videojuegos:

Alrededor del 40% de los trabajadores no se tomó vacaciones por falta de poder adquisitivo

La falta de recursos económicos es el principal motivo que lleva a muchos argentinos a no tomarse días de descanso

Alrededor del 40% de los

Bioceres se presentó en convocatoria de acreedores por una deuda impaga de USD 39 millones

La compañía de biotecnología nacida en Rosario entró en default en julio del año pasado, cuando no canceló en tiempo y forma una serie de pagarés

Bioceres se presentó en convocatoria

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 4

La Administración Nacional de Seguridad Social oficializó el calendario de pagos para las distintas asignaciones

ANSES: cuándo cobro en enero

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más vendidos del mercado argentino

No son los vehículos más baratos sino una combinación de modelos que van desde los 30 hasta los 105 millones de pesos, combinando compactos, SUV y pick-ups

Cuáles son y cuánto cuestan
DEPORTES
Confirmaron las wild cards para

Confirmaron las wild cards para los primeros torneos internacionales del año en la Argentina

Se acerca el Abierto de Australia: calendario completo, premios y todo lo que hay que saber sobre el primer Grand Slam de 2026

El delantero de Boca Juniors Milton Giménez se nacionalizó paraguayo: ¿tiene chances de jugar el Mundial?

Se filtró un video de Anthony Joshua hablando del trágico accidente en Nigeria: “Dos de mis amigos fallecieron”

El presidente de Godoy Cruz habló sobre la negociación con River Plate por Santino Andino: la oferta del exterior que rechazaron

TELESHOW
El nuevo desafío de Sofía

El nuevo desafío de Sofía Jujuy Jiménez: “Me animé a actuar en un culebrón”

Luciano Castro irrumpió en medio del móvil de Griselda Siciliani luego de la confirmación de su infidelidad

Soledad Pastorutti a 30 años de su debut: la historia del primer poncho y el origen de una leyenda

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

La primera reacción de Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu se reunió con el

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono

“Desde marzo podrían empezar los apagones en Ecuador si no se corrige el rumbo”, advirtió experto energético

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo