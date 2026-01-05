Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 5 de enero

Con solo tres ruedas operativas en la plaza local por las festividades de Año Nuevo, la semana financiera dejó algunos indicadores para ser tenidos en cuenta.

El dólar experimentó una sensible alza en el mercado formal y también para las paridades bursátiles, en una rueda con demanda firme en el marco de la puesta en vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias que se ajustarán en función de la inflación.

Vale recordar que estos activos habían caído en USD 1.718 millones el lunes 29 por el retiro de estos depósitos, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de las entidades financieras.

Con el inicio de enero se reintegraron a las reservas depósitos de dólares provenientes de cartera propia de los bancos, que regresaron a cuentas del BCRA, en un movimiento técnico habitual cada mes. Así las reservas internacionales subieron USD 1.934 millones en el día, a USD 43.099 millones.

Aunque se levantó el cepo cambiario para personas humanas, el dólar tarjeta sigue vigente y muchos consumidores lo utilizan para sus gastos en el exterior o para el pago de servicios de plataformas. Desde el primero de enero existe la posibilidad de solicitar al fisco nacional la devolución del dinero de las percepciones del 2025 (impuestos adelantados), a través de un procedimiento que varía según el tipo de contribuyente.

José Luis Daza , secretario de Política Económica y virtual viceministro del equipo que encabeza Luis Caputo , se hartó de las críticas de Robin Brooks , un persistente impugnador de la política económica del gobierno de Javier Milei y, en particular, de la política cambiaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo , afronta esta semana vencimientos por USD 4.200 millones con bonistas y todavía debe cubrir la mitad. En los próximos días se definirá el mecanismo para obtener esos fondos. Una de las opciones que gana impulso es un préstamo con bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones, alternativa que presenta ventajas y desventajas para los analistas, sobre todo por las garantías que se ponen sobre la mesa.

El dólar al público ganó el viernes 15 pesos o 1%, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre, la última sesión financiera previa a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En los bancos el billete minorista promedió $1.492,69 para la venta.

