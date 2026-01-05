Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 5 de enero

El dólar minorista es ofrecido a $1.495 para la venta en el Banco Nación. Las reservas volvieron a superar los USD 43.000 millones

Guardar
13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público ganó el viernes 15 pesos o 1%, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre, la última sesión financiera previa a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En los bancos el billete minorista promedió $1.492,69 para la venta.

13:06 hsHoy

Repo con bancos internacionales: qué garantías ofrecería Caputo a cambio de que le presten dólares y qué pasa si caen

En los últimos días corrió la versión de un préstamo por USD 2.000 millones, pero los analistas señalan ciertos costos y lo que asumirlos sugiere sobre el swap con EEUU

El próximo viernes 9 de
El próximo viernes 9 de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo enfrenta vencimientos por USD 4.200 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afronta esta semana vencimientos por USD 4.200 millones con bonistas y todavía debe cubrir la mitad. En los próximos días se definirá el mecanismo para obtener esos fondos. Una de las opciones que gana impulso es un préstamo con bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones, alternativa que presenta ventajas y desventajas para los analistas, sobre todo por las garantías que se ponen sobre la mesa.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

El vice de Caputo dijo que Brooks, un economista de EEUU crítico de la política cambiaria oficial, está “100%” equivocado

José Luis Daza consideró que Robin Brooks, analista de un centro de estudios de Washington, no entiende la economía argentina. Estimó que los argentinos tienen USD 600.000 millones entre “dólares del colchón” y en el exterior. Polémica en torno de la política cambiaria en ese contexto

José Luis Daza, secretario de Política Económica y virtual viceministro del equipo que encabeza Luis Caputo, se hartó de las críticas de Robin Brooks, un persistente impugnador de la política económica del gobierno de Javier Milei y, en particular, de la política cambiaria.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Consumos en el exterior: cómo hacer que ARCA te devuelva dinero por compras afuera del país

Desde el 1 de enero ya se puede iniciar el trámite de reintegro de percepciones del dólar tarjeta. Cómo es el trámite por tipo de contribuyente

Ya se encuentra disponible en
Ya se encuentra disponible en el sitio web de ARCA el trámite para solicitar la devolución de las percepciones del 2025.

Aunque se levantó el cepo cambiario para personas humanas, el dólar tarjeta sigue vigente y muchos consumidores lo utilizan para sus gastos en el exterior o para el pago de servicios de plataformas. Desde el primero de enero existe la posibilidad de solicitar al fisco nacional la devolución del dinero de las percepciones del 2025 (impuestos adelantados), a través de un procedimiento que varía según el tipo de contribuyente.

Leer la nota completa
13:03 hsHoy

Se recuperaron las reservas

Con el inicio de enero se reintegraron a las reservas depósitos de dólares provenientes de cartera propia de los bancos, que regresaron a cuentas del BCRA, en un movimiento técnico habitual cada mes. Así las reservas internacionales subieron USD 1.934 millones en el día, a USD 43.099 millones.

Vale recordar que estos activos habían caído en USD 1.718 millones el lunes 29 por el retiro de estos depósitos, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de las entidades financieras.

13:03 hsHoy

El dólar tocó un máximo en dos meses en el debut del esquema de bandas atado a la inflación

La divisa al público ganó 15 pesos, a $1.495 en el Banco Nación, mientras que el mayorista subió 20 pesos, a $1.475, el nivel más alto desde el 3 de noviembre

El dólar experimentó una sensible alza en el mercado formal y también para las paridades bursátiles, en una rueda con demanda firme en el marco de la puesta en vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias que se ajustarán en función de la inflación.

Leer la nota completa
13:03 hsHoy

Semana financiera: subieron el dólar y los bonos antes del pago de los vencimientos de enero

Con el debut de las nuevas bandas cambiarias, la divisa avanzó 20 pesos a $1.495 y tocó un máximo en dos meses. El indicador de JP Morgan cedió a 553 puntos, un piso desde 2018. En una semana, el Tesoro enfrenta pagos por USD 4.200 millones

Los activos argentinos atravesaron una
Los activos argentinos atravesaron una semana "corta" por los feriados y con cifras dispares.

Con solo tres ruedas operativas en la plaza local por las festividades de Año Nuevo, la semana financiera dejó algunos indicadores para ser tenidos en cuenta.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

PAE selló un acuerdo para potenciar la explotación en Vaca Muerta con la petrolera de “el rey del fracking” de EEUU

La alianza permitirá a Continental Resources adquirir el 20% de la participación en cuatro bloques clave de Neuquén y Río Negro, acelerando así el desarrollo conjunto de áreas estratégicas del yacimiento no convencional. La empresa de la familia Bulgheroni continuará como socio mayoritario y operador en todos eses sectores

PAE selló un acuerdo para

Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos hacia uno de los destinos más demandados del Caribe

La línea aérea ya puso en marcha su oferta para la temporada de verano y anunció que extenderá la operación para viajar a un destino paradisíaco

Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos hacia

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de tareas de limpieza en enero 2026

El personal de casas particulares tendrá un aumento en los haberes. Además del ajuste salarial, se estableció un bono no remunerativo cuyo monto varía según la carga horaria semanal

Empleadas domésticas: cuánto vale la

El precio del petróleo tuvo una leve baja y advierten una caída mayor a largo plazo por los cambios en Venezuela

Sin preocupaciones por el abastecimiento, los analistas estiman que los valores del crudo podrían deprimirse si se recupera la producción en el país caribeño

El precio del petróleo tuvo

De cuánto son los planes sociales y asignaciones de ANSES en enero 2026

En el primer mes del año, los beneficiarios recibirán montos actualizados en prestaciones, pensiones y ayudas económicas, con incrementos determinados

De cuánto son los planes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lista de prefijos que alertan

Lista de prefijos que alertan cuando una llamada es estafa, aplica también para WhatsApp

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

CES 2026: Las Vegas anticipa el futuro del automóvil y la inteligencia artificial

Córdoba: una mujer falleció tras sufrir graves quemaduras y la Justicia investiga el caso

Cómo actúan los nuevos medicamentos que frenan la replicación del virus del herpes, según un estudio de Harvard

INFOBAE AMÉRICA

Dictan detención preventiva contra el

Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

“Avatar: fuego y cenizas” supera los mil millones de dólares en la taquilla global

Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos

Jacob Elordi obtuvo su primer gran premio de actuación por Frankenstein en los Critics Choice Awards

DEPORTES

Javier Frana anunció el equipo

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

Conmoción por la muerte de un fisicoculturista en Brasil tras padecer una “bacteria carnívora”

La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”