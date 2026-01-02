Economía

Facturas de luz y de gas: quiénes seguirán recibiendo subsidios y quiénes pagarán la tarifa plena desde este mes

Un nuevo esquema oficializado este viernes redefine el acceso a la asistencia estatal en los servicios energéticos residenciales, unifica criterios en todo el país y ordena los beneficios según ingresos y situación socioeconómica de cada hogar

Guardar
El Decreto 943/2025 redefinió el
El Decreto 943/2025 redefinió el sistema de asistencia estatal para los servicios energéticos residenciales EFE/JUAN CARLOS HIDALGO/Archivo

Desde este mes, los hogares de todo el país comenzarán a ver reflejado en los servicios energéticos residenciales un nuevo esquema oficial que redefine quiénes accederán a la ayuda del Estado y quiénes deberán afrontar el costo total. El cambio surge a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los criterios de asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos.

La normativa estableció una reorganización integral del sistema vigente y dejó sin efecto los mecanismos anteriores. Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, según los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica. Quienes califican reciben una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que quienes no cumplen los requisitos abonan el costo pleno del servicio.

La medida se enmarca en el proceso de sinceramiento de los costos reales de la energía y se dicta luego de la finalización del período de consulta pública, que se desarrolló durante 15 días hábiles y concluyó el 19 de diciembre. El decreto se dicta en el contexto de la Emergencia Pública en materia tarifaria y apunta a focalizar la asistencia estatal en los sectores considerados vulnerables, al mismo tiempo que elimina la coexistencia de múltiples regímenes superpuestos.

Un nuevo criterio único para todo el país

Con la entrada en vigencia del SEF, el Gobierno dejó sin efecto la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas, que funcionaban como esquemas separados. En su lugar, el nuevo régimen fijó un sistema más simple, con solo dos categorías claramente definidas.

El criterio principal de elegibilidad se establece en ingresos del hogar menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, junto con supuestos de vulnerabilidad específicos. Bajo este esquema, los hogares que cumplen los requisitos acceden a una bonificación sobre el precio de la energía, mientras que los demás usuarios residenciales quedan alcanzados por el pago del valor completo.

Dos categorías: el régimen distingue
Dos categorías: el régimen distingue entre hogares con bonificación y usuarios que abonan el costo total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio impacta de manera directa en las boletas que llegan a los domicilios, ya que elimina las categorías intermedias y redefine el alcance de la asistencia estatal. La intención oficial apunta a ordenar el sistema, concentrar los recursos en quienes realmente los necesitan y brindar mayor previsibilidad sobre el impacto de los consumos a lo largo del año.

¿Hay que volver a anotarse para recibir el subsidio?

Para administrar el nuevo esquema, el decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Este cambio administrativo unifica la información de los usuarios residenciales y centraliza el control de los beneficios.

Las personas que ya se encontraban inscriptas en el sistema anterior no deben volver a anotarse. Sus datos se migran de forma automática al nuevo registro y los usuarios pueden actualizar la información de su Declaración Jurada y consultar su situación a través de la opción Trámites de Mi Argentina. De este modo, el nuevo régimen busca evitar trámites adicionales y asegurar la continuidad de la asistencia para quienes cumplen los requisitos.

Cómo funcionan los subsidios

En el caso de la electricidad, el nuevo régimen establece una bonificación base del 50% para los hogares que califican como beneficiarios. Este descuento se aplica durante todo el año, pero solo sobre un bloque de consumo determinado.

Durante los meses de mayor demanda, el subsidio alcanza hasta 300 kWh mensuales. En los meses templados, el bloque subsidiado se reduce a 150 kWh mensuales. El consumo que supera esos límites se factura sin bonificación, incluso para los hogares que acceden al beneficio.

Además, el decreto incorpora una medida de carácter excepcional. Solo durante 2026, los beneficiarios de electricidad reciben una bonificación adicional de hasta el 25% en enero, que se reduce de manera gradual hasta desaparecer en diciembre de este año. Esta bonificación extraordinaria se suma a la base prevista en el régimen general.

Para el gas natural por redes, el nuevo régimen mantiene los bloques de consumo vigentes. Sin embargo, el subsidio del 50% se concentra exclusivamente en los meses de mayor consumo, que van de abril a septiembre.

Durante los períodos de baja demanda, el esquema no contempla bonificación alguna, incluso para los hogares que califican como beneficiarios. De esta forma, el régimen focaliza la asistencia en los meses en los que el consumo se incrementa por razones estacionales.

Al igual que en electricidad, el decreto prevé una bonificación adicional transitoria durante 2026 para los beneficiarios de gas natural y propano por redes, que comienza en enero y se reduce de forma progresiva hasta su eliminación hacia fin de año.

Inclusión del gas propano y las garrafas

El nuevo régimen integra también a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que recibían asistencia para la compra de garrafas de GLP de 10 kilos. A partir de la implementación del SEF, estos usuarios pasan a recibir el subsidio bajo reglas homogéneas, alineadas con las del resto de los servicios energéticos residenciales.

El nuevo régimen integra también
El nuevo régimen integra también a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que recibían asistencia para la compra de garrafas de GLP de 10 kilos

El decreto establece un plazo de seis meses para que estos usuarios se inscriban en el nuevo régimen. Durante ese período, la normativa garantiza la continuidad de la asistencia, mientras se completa la migración al esquema general. Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar queda dado de baja y los beneficiarios pasan a estar comprendidos dentro del sistema unificado de subsidios energéticos focalizados.

La publicación del Decreto 943/2025 deroga el Decreto 332/2022 y da por concluido el denominado Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, que se inició en 2024 con la revisión de los padrones y la corrección de distorsiones del sistema heredado.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en una política de subsidios energéticos que busca ser más simple, transparente y sostenible, con reglas homogéneas para todo el país y con un esquema que vincula de forma más directa las tarifas con los costos reales de la energía.

Temas Relacionados

subsidios energéticosluzgasgarrafaselectricidadfacturasúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados: las acciones y los bonos argentinos negocian con ganancias moderadas en el arranque del año

El S&P Merval porteño sube 1,3%, mientras que los ADR en Wall Street exhiben leves alzas. Los bonos en dólares avanzan 0,2%, con un riesgo país en los 557 puntos básicos

Mercados: las acciones y los

Boom de autos importados: cuáles fueron las marcas que más vendieron en 2025

El 60% de los autos que se vendieron en la Argentina llegaron desde otros mercados, pero casi todos fueron brasileños. Una marca coreana fue la que más unidades vendió adelantándose a la mejor china que quedó en segundo lugar

Boom de autos importados: cuáles

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

La principal referencia bursátil del Reino Unido alcanzó un máximo histórico al inicio de 2026, impulsada por las ganancias en sectores tradicionales y a pesar de una exposición limitada al mercado de tecnología avanzada

El índice FTSE 100 de

Rige la Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia desde hoy para los contribuyentes

La entrada en vigencia de la nueva normativa introduce modificaciones en los controles y obligaciones para quienes tributan, con énfasis en la transparencia y la simplificación de los procedimientos

Rige la Ley de Inocencia

Las exportaciones de 2025 serán las segundas más altas de la historia a pesar de la baja en los precios

Con datos oficiales para los primeros once meses, un informe privado espera ventas externas por USD 86.500 millones a pesar de la caída de los precios y un entorno global adverso

Las exportaciones de 2025 serán
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

Trató de conservar una imagen

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa

La Policía de Brasil ordenó el “regreso inmediato” de Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está en Estados Unidos

Yannick Nézet-Séguin revolucionó el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena