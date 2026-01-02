Facturas de luz y de gas: quiénes seguirán recibiendo subsidios y quiénes pagarán la tarifa plena desde este mes

El Decreto 943/2025 redefinió el sistema de asistencia estatal para los servicios energéticos residenciales EFE/JUAN CARLOS HIDALGO/Archivo

Desde este mes, los hogares de todo el país comenzarán a ver reflejado en los servicios energéticos residenciales un nuevo esquema oficial que redefine quiénes accederán a la ayuda del Estado y quiénes deberán afrontar el costo total. El cambio surge a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los criterios de asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos.

La normativa estableció una reorganización integral del sistema vigente y dejó sin efecto los mecanismos anteriores. Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, según los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica. Quienes califican reciben una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que quienes no cumplen los requisitos abonan el costo pleno del servicio.

La medida se enmarca en el proceso de sinceramiento de los costos reales de la energía y se dicta luego de la finalización del período de consulta pública, que se desarrolló durante 15 días hábiles y concluyó el 19 de diciembre. El decreto se dicta en el contexto de la Emergencia Pública en materia tarifaria y apunta a focalizar la asistencia estatal en los sectores considerados vulnerables, al mismo tiempo que elimina la coexistencia de múltiples regímenes superpuestos.

Un nuevo criterio único para todo el país

Con la entrada en vigencia del SEF, el Gobierno dejó sin efecto la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas, que funcionaban como esquemas separados. En su lugar, el nuevo régimen fijó un sistema más simple, con solo dos categorías claramente definidas.

El criterio principal de elegibilidad se establece en ingresos del hogar menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, junto con supuestos de vulnerabilidad específicos. Bajo este esquema, los hogares que cumplen los requisitos acceden a una bonificación sobre el precio de la energía, mientras que los demás usuarios residenciales quedan alcanzados por el pago del valor completo.

Este cambio impacta de manera directa en las boletas que llegan a los domicilios, ya que elimina las categorías intermedias y redefine el alcance de la asistencia estatal. La intención oficial apunta a ordenar el sistema, concentrar los recursos en quienes realmente los necesitan y brindar mayor previsibilidad sobre el impacto de los consumos a lo largo del año.

¿Hay que volver a anotarse para recibir el subsidio?

Para administrar el nuevo esquema, el decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Este cambio administrativo unifica la información de los usuarios residenciales y centraliza el control de los beneficios.

Las personas que ya se encontraban inscriptas en el sistema anterior no deben volver a anotarse. Sus datos se migran de forma automática al nuevo registro y los usuarios pueden actualizar la información de su Declaración Jurada y consultar su situación a través de la opción Trámites de Mi Argentina. De este modo, el nuevo régimen busca evitar trámites adicionales y asegurar la continuidad de la asistencia para quienes cumplen los requisitos.

Cómo funcionan los subsidios

En el caso de la electricidad, el nuevo régimen establece una bonificación base del 50% para los hogares que califican como beneficiarios. Este descuento se aplica durante todo el año, pero solo sobre un bloque de consumo determinado.

Durante los meses de mayor demanda, el subsidio alcanza hasta 300 kWh mensuales. En los meses templados, el bloque subsidiado se reduce a 150 kWh mensuales. El consumo que supera esos límites se factura sin bonificación, incluso para los hogares que acceden al beneficio.

Además, el decreto incorpora una medida de carácter excepcional. Solo durante 2026, los beneficiarios de electricidad reciben una bonificación adicional de hasta el 25% en enero, que se reduce de manera gradual hasta desaparecer en diciembre de este año. Esta bonificación extraordinaria se suma a la base prevista en el régimen general.

Para el gas natural por redes, el nuevo régimen mantiene los bloques de consumo vigentes. Sin embargo, el subsidio del 50% se concentra exclusivamente en los meses de mayor consumo, que van de abril a septiembre.

Durante los períodos de baja demanda, el esquema no contempla bonificación alguna, incluso para los hogares que califican como beneficiarios. De esta forma, el régimen focaliza la asistencia en los meses en los que el consumo se incrementa por razones estacionales.

Al igual que en electricidad, el decreto prevé una bonificación adicional transitoria durante 2026 para los beneficiarios de gas natural y propano por redes, que comienza en enero y se reduce de forma progresiva hasta su eliminación hacia fin de año.

Inclusión del gas propano y las garrafas

El nuevo régimen integra también a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que recibían asistencia para la compra de garrafas de GLP de 10 kilos. A partir de la implementación del SEF, estos usuarios pasan a recibir el subsidio bajo reglas homogéneas, alineadas con las del resto de los servicios energéticos residenciales.

El decreto establece un plazo de seis meses para que estos usuarios se inscriban en el nuevo régimen. Durante ese período, la normativa garantiza la continuidad de la asistencia, mientras se completa la migración al esquema general. Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar queda dado de baja y los beneficiarios pasan a estar comprendidos dentro del sistema unificado de subsidios energéticos focalizados.

La publicación del Decreto 943/2025 deroga el Decreto 332/2022 y da por concluido el denominado Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, que se inició en 2024 con la revisión de los padrones y la corrección de distorsiones del sistema heredado.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en una política de subsidios energéticos que busca ser más simple, transparente y sostenible, con reglas homogéneas para todo el país y con un esquema que vincula de forma más directa las tarifas con los costos reales de la energía.