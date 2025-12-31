Fiebre de los SUV: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos en Argentina en 2025

Los SUV ya ocupan el 35% del mercado de autos 0km en Argentina combinando modelos nacionales e importados de diferentes segmentos y motorizaciones (Foto: Shutterstock)

Si bien era un crecimiento esperable, que los SUV hayan superado el 35% del total de autos nuevos que se vendieron en Argentina durante 2025, confirma que esta clase de modelos es una tendencia mundial que ya tiene impacto sustancial también en las cifras del mercado automotor local.

No es un mercado fácil de analizar porque está compuesto por vehículos de todos los segmentos, incluso con algunos modelos que están catalogados en uno y deberían pertenecer a otro. La diferenciación entre un B-SUV, un C-SUV y un D-SUV es la más común de hacer, pero también están los autos que pasaron a esta categoría por el sólo hecho de haber elevado el despeje del suelo sin otras modificaciones de sus suspensiones y carrocerías, los que se denominaban Crossover y los modelos Todo terreno que también ahora quedaron englobados entre los Sport Utility Vehicle.

De todos modos, el año estuvo fraccionado en dos tramos completamente distintos en cuanto a resultados, pero también a ofertas de productos. Empezó con el dominio del Toyota Corolla Cross y el Volkswagen Taos (C-SUV), que se alternaron en el primer puesto hasta junio con el Chevrolet Tracker (B-SUV) muy cerca en el total de patentamientos. Pero en el segundo semestre, después que Taos se dejó de fabricar en General Pacheco, las ventas empezaron a bajar hasta quedar en tercer puesto detrás Chevrolet que pasó a ser el mejor auto de fabricación en esta categoría.

En este segundo semestre entraron al mercado con mucha fuerza Ford Territory primero, Volkswagen Tera después, y finalmente el primer modelo de una marcha china que alcanzó un lugar entre los diez vehículos más vendidos en un mes, el BAIC BJ30.

Los 10 SUV más vendidos de 2025

Toyota Corolla Cross, por segundo año consecutivo es el mejor SUV en ventas en Argentina

Toyota Corolla Cross: 18.151 unidades

El Corolla Cross es un C-SUV que se fabrica en Brasil y se destaca por ofrecer propulsión naftera convencional e híbrida. Entre sus 6 versiones, 4 mantienen la mecánica convencional y 2 son asistidas por el complemento del motor eléctrico. Aproximadamente el 50% de los Corolla Cross que se venden en Argentina son híbridos. La gama de precios en diciembre fue desde los 49,6 a los 61,3 millones de pesos.

El Chevrolet Tracker es el mejor SUV argentino y estuvo muy cerca de quedar en el primer lugar absoluto

Chevrolet Tracker: 17.647 unidades

El Chevrolet Tracker es un vehículo nacional que pertenece al segmento de los B-SUV. Se fabrica en la planta de General Motors en Alvear, provincia de Santa Fe, y tiene cuatro distintas versiones de equipamiento, aunque todas ellas con el mismo motor turbo de 1.2 litros y caja automática. La gama de precios en diciembre iba desde los 38,3 hasta los 48 millones de pesos, lo que coloca a este vehículo con su versión más cara por debajo del precio de la más accesible de Corolla Cross.

El VW Taos ya no se hace en Argentina. Desde noviembre empezó a llegar la nueva versión importada desde México

Volkswagen Taos: 16.523 unidades

El VW Taos es un -SUV que tuvo un inicio de año muy sólido, ganando varios meses entre todos los SUV del mercado. Sin embargo, desde que en abril se anunció la decisión de no continuar con la fabricación del modelo en Argentina, las ventas empezaron a caer naturalmente, pasando del primer al tercer puesto absoluto entre los SUV. Desde noviembre se empezó a vender la nueva versión importada desde México que mantiene sus tres versiones. Los precios de diciembre fueron desde los 55,8 hasta los 64,3 millones de pesos.

El Peugeot 2008 se fabrica en Argentina y es el segundo SUV nacional entre los más vendidos

Peugeot 2008: 15.347 unidades

En silencio pero progresivamente, el crecimiento del Peugeot 2008 durante el año permitió que este B-SUV fabricado por Stellantis en su planta argentina de Palomar, se pudiera distanciar del otro modelo contemporáneo de la competencia que llegó en el invierno de 2024, el Renault Kardian. El 2008 tiene 3 versiones, todas equipadas con motor turbo T200 y caja automática. Los precios de diciembre comenzaban en 44,1 y llegaban a los 52,8 millones de pesos.

El Ford Territory es el segundo C-SUV del mercado que se ofrece con motor naftero e híbrido

Ford Territory: 14.063 unidades

Este vehículo fue icónico para la industria automotriz argentina en 2025 porque es un C-SUV que se fabrica en China, y representó el mayor volumen de autos importados desde ese país en el año. Territory tenía dos versiones nafteras pero incorporó en noviembre la versión híbrida, lo que actualmente le permite competir en segmento y oferta con el Toyota Corolla Cross. Sobre fin de año se mantuvo en el Top 10 de los autos más vendidos en Argentina entre todas las categorías. Sus precios van desde 48,7 hasta 52,4 millones de pesos.

Renault Kardian, B-SUV brasileño que entró al mercado en 2024. Tiene la mejor relación precio / equipamiento

Renault Kardian: 11.343 unidades

Aunque es un auto de nueva generación, el primero de la nueva Renault que se expande a todos los segmentos de SUV, el Renault Kardian no pudo mantener el nivel esperado de ventas para 2025. Este B-SUV, que es importado desde Brasil, tiene 9 versiones de equipamiento que combinan motor atmosférico y turbo y caja manual y automática. Uno de sus puntos débiles fue su similitud de volumen con el Sandero y Stepway, pero a favor ofrece un equipamiento moderno y uno de los precios más competitivos del mercado, que en diciembre fueron desde los 37,7 hasta los 46,2 millones de pesos.

El VW Nivus entró a la categoría de los SUV desde una plataforma Crossover

Volkswagen Nivus: 10.850 unidades

Este es uno de los casos de vehículos que entraron en la categoría de los SUV siendo anteriormente un Crossover. Encuadrado en el segmento B, este vehículo tuvo una actualización estética a comienzos de 2025, lo que impactó favorablemente en las ventas. Es importado de Brasil y se comercializa en 5 versiones con caja manual y automática y dos motores distintos el 170 TSI y el 200 TSI de Volkswagen. Sus precios en diciembre fueron desde los 42,2 hasta los 52,4 millones de pesos.

El Jeep Compass duplicó sus ventas en 2025

Jeep Compass: 10.686 unidades

Este es uno de los modelos que llegan importados desde Brasil y que a pesar de tener un precio elevado en comparación con los competidores, pudo crecer notablemente en ventas en 2025. El Jeep Compass es un C-SUV que duplicó sus ventas de 2024 a 2025. Se ofrece en cuatro versiones, tres de ellas de tracción simple con el motor turbo T270 de Stellantis y una 4x4 con el motor 2.0 litros turbo y caja automática de 9 velocidades. Los precios en el último mes del año fueron desde los USD 38.600 hasta los USD 51.000.

El nuevo T-Cross llegó en 2024 y es el primer SUV puro de Volkswagen en Sudamérica

Volkswagen T-Cross: 9.832 unidades

Este es el primer SUV que Volkswagen empezó a fabricar en Sudamérica cuando la fiebre por este tipo de vehículos era incipiente en 2021. Está catalogado como un B-SUV, se fabrica en Brasil y tuvo una actualización de diseño en 2024 que reimpulsó las ventas en Argentina. Se ofrece en 5 versiones con las mismas especificaciones mecánicas que el VW Nivus, pero sus precios en diciembre comenzaron en 49,2 y llegaron hasta los 63,4 millones de pesos.

El Jeep Renegade entró en el Top 10 desplazando a modelos que tienen menor precio, pero en 2026 será difícil sostenerse por la llegada de nuevos modelos.

Jeep Renegade: 9.752 unidades

Este es el B-SUV de Jeep que se diferencia de sus competidores por ofrecer un diseño alternativo, más identificado con los vehículos todo terreno de la marca americana que con un SUV. Sin embargo, con ofertas de versiones 4x2 y 4x4, logró posicionarse entre los 10 SUV más vendidos del año. Se ofrece en 4 versiones impulsadas por el motor turbo T270, aunque con la versión de tracción integral equipada con la caja automática de 9 marchas similar a la que tiene el Compass 4x4. Los precios también están en dólares y en diciembre fueron desde los USD 32.200 hasta los USD 40.100.