Desde el Banco Nación a Luis Caputo, el gobierno salió a impulsar la adhesión a la inocencia fiscal

Pazo, Caputo, Bausili y el entonces vocero (hoy jefe de Gabinete) Adorni, cuando en mayor presentaron el proyecto de "inocencia fiscal"

Desde el exdirector de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, un hombre de la máxima confianza de Luis Caputo, hasta el propio ministro e incluso el área de Prensa y Difusión del Banco de la Nación Argentina, el gobierno salió este sábado, tras la aprobación en la noche del viernes de la ley de “Inocencia Fiscal”

El objetivo es que formalicen y se vuelquen a la calle lo más rápida y masivamente posible los “dólares del colchón” que tiene los argentinos, de modo de activar la economía y, a la vez, generar una circulación y oferta de dólares que le facilite al Tesoro y al Banco Central (BCRA) la compra y acumulación de reservas internacionales.

No rompan ...

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley; esto es, que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, posteó Caputo.

La cuenta del Banco Nación en la red social X machacó algo más técnicamente la cuestión al señalar: “De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros”.

Caputo incluso le dio un like al posteo de un usuario de X que escribió: “ahora que tenemos una ley de inocencia fiscal, y el sistema de información de ARCA y UIF (por la Unidad de Información Financiera, la agencia antilavado de dinero del gobierno nacional) ya no pide informar todo (esto desde mayo)… espero que los compliance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro. No rompan más”.

Paso necesario

La adhesión al “régimen simplificado de Ganancias” es un requisito para adherir a la ley y los beneficio de la ley de “Inocencia fiscal”. Esta tarde, en reportaje radial, Juan Pazo, el exdirector de ARCA y uno de los autores de la iniciativa que el Senado convirtió en ley explicó que el único requisito para presumir de “inocencia fiscal” es presentar la constancia de inscripción al nuevo régimen. “Si es que te lo piden, porque hay veces los oficiales de cumplimiento muchas veces tienen la cabeza quemada y hace más de 70 años nos obligan a trabajar de una forma que es bastante compleja, puede llegar a pedir algún tipo de información, pero claramente los ciudadanos tienen que saber que no hay ninguna obligación de presentar más documentación que la inscripción al régimen simplificado de Ganancias. Como dije al principio, el bien es tuyo, disponelo como quieras”, explicó Pazo, quien precisó que ya antes de la sanción de la ley 20.000 personas adhirieron al régimen simplificado de Ganancias.

Cuando se lo consultó si creía que los “dólares del colchón” van a ir ahora “a la calle” pues la gente se va a animar a gastarlos sin temor a persecución impositiva, Paso respondió: “en lo personal, no tengo dudas. En cada provincia que visitaba, cada ciudad que iba, lo primero que me preguntaban es: ¿cuándo sale la ley? Quiero cambiar el auto, quiero cambiar el tractor, quiero hacer una refacción a mi casa. Todo eso es actividad económica. Eso, sumado a todos los cambios que se produjeron estos 24 meses, van a generar las condiciones necesarias para volver a confiar, a ingresar esos fondos al sistema. E insisto, la formalización también permite tener beneficios a quienen la hagan. Por ejemplo, acceso al crédito a largo plazo para comprarte una casa, un auto, la misma cosechadora”.

Crítica “hipócrita”

Y cuando se le recordó que según algunos opositores consideran que se trata de una ley a favor de los evasores, Pazo agregó: “Lo primero que quiero aclarar es que la gran mayoría de la gente pagó impuestos. Los empleados que pagaron impuestos, que les retuvieron, pagaron y les retenían impuesto a las Ganancias y cuando querían acceder proteger su ahorro y comprar más de 200 dólares el Gobierno los perseguía como si fuesen delincuentes. Esa gente ya pagó impuestos y lo único que quería hacer era preservar el valor de su ahorro: ahora tiene la forma de volcarlo al sistema. Es bastante hipócrita esa crítica. Lo que estamos viendo, y ahora es bastante claro, es que todos los corruptos, los narcotraficantes y muchos contribuyentes que no pueden justificar nada durante los últimos años hicieron lo que quisieron. Mientras, se perseguía a la gente y la volvían loca para comprarse un lavarropas. Te pedían que cortes el ticket del supermercado cuando superabas los 100 000 pesos. Era una locura lo que vivíamos. No hay nada más democrático que esta ley, porque le permite a todos los que ahorraron genuinamente e intentaron proteger su ahorro, volcarlo al sistema”.