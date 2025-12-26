Jornada financiera: acciones y bonos operaron con cautela y el dólar cerró estable

Los activos argentinos carecieron de impulso externo, en una rueda neutra de Wall Street.

Mientras que por la tarde se desarrollaba en el Senado un acalorado debate que generó incertidumbre acerca de la aprobación inmediata del Presupuesto 2026, los activos argentinos continuaron laterales y negociados con cautela, mientras que el dólar extendió la etapa de estabilidad que acompañó durante todo diciembre.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un módico 0,3%, en los 3.112.379 puntos. El panel de acciones líderes operó igualmente de su récord nominal intradiario de 3.195.428 puntos del 19 de diciembre. El S&P Merval anota en 2025 una caída próxima al 5%, medido en dólares por la paridad del “contado con liquidación”.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- descontaron un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó ocho unidades, a 581 puntos básicos.

“La sanción del Presupuesto habilitaría al Gobierno a emitir deuda externa, ya sea mediante una operación de REPO con bancos privados o a través de una colocación de bonos. Si bien Caputo sugirió que se intentará minimizar esto último priorizando el mercado local y transacciones privadas, el mercado local actual es demasiado chico para cubrir necesidades de financiamiento de aproximadamente USD 6.000 millones anuales, tal como requiere el programa de 2026″, precisó Max Capital.

“De cara al 2026, el upside (potencial de suba) es más acotado que al inicio de este año, y el desafío será sostener el riesgo país debajo de los 500 puntos. El foco estará puesto en la credibilidad del nuevo marco monetario y cambiario, el respaldo político y, en especial, la capacidad de fortalecer las reservas", evaluó GMA Capital.

“El índice Merval atraviesa una etapa de lateralización técnica sin una tendencia clara hacia nuevos máximos. Entre los activos locales, Central Puerto destaca por su diversificación de negocios y la solidez de sus resultados. Por su parte, las empresas del sector gasífero y energético muestran resiliencia, aunque el volumen operativo decrece en las últimas jornadas. El sector bancario mantiene expectativas favorables ante la normalización de tasas y la posible reactivación del crédito, aunque el riesgo en este tipo de posiciones es más elevado”, explicaron los analistas de Rava Bursátil.

“Imaginamos un 2026 de avances graduales y firmes para la cantidad de pesos. El año comienza con incentivos para que los inversores alarguen duration: hoy la Tasa Interna de Retorno favorece a los fondos más largos. Si la pendiente de la curva de tasas en pesos es positiva puede consolidarse ese proceso. Pero si vuelven a escalar las tasas cortas se frenará esa tendencia”, anticiparon desde MegaQM.

Por sexto día operativo consecutivo, el dólar al público finalizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Por lo tanto, el billete minorista no ofreció variantes durante la semana “corta” por las festividades navideñas.

La estabilidad se debió a las mínimas variaciones del dólar mayorista, que este viernes ganó 1,50 peso o 0,1%, a $1.452,50, mientras que en la semana el tipo de cambio oficial avanzó 2,50 pesos o 0,2 por ciento.

El Banco Central fijó un techo del esquema de las bandas cambiarias en los $1.524,07. Por lo tanto, el mayorista quedó a 72,57 pesos o 5% de ese límite de libre flotación.

“La divisa completa la semana sin sobresaltos y con movimientos muy similares a los observados en las últimas ruedas. El dólar mayorista cerró en $1.452,50, con un volumen de operaciones que, si bien cayó 22%, se mantuvo en un nivel sólido, alcanzando USD 500 millones, a pesar de que muchas empresas redujeron su actividad durante la semana por los feriados”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Los contratos de dólar futuro tuvieron este viernes movimientos marginales, con un volumen operado por relevante, equivalente a USD 598,7 millones. El contrato para fin de mes (que expira el martes próximo) cedió 50 centavos, a $1.454, mientras que para febrero de 2026 quedó a $1.520,50, aún debajo del “contado con liqui” presente.

En una rueda de estabilidad generalizada para las cotizaciones formales del dólar, el blue se distinguió por un avance de 25 pesos o 1,7% en el día, a $1.530 para la venta. El informal anotó un incremento de 45 pesos o 3%, para arrimarse al precio del “contado con liquidación”, el más caro de todos, a 1.537 pesos. Además el blue alcanzó su precio más elevado desde el 22 de octubre ($1.550).

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron los USD 43.610 millones, luego de experimentar un aumento de USD 496 millones respecto del jueves, debido al nuevo salto del oro (+1,2%) a un récord de USD 4.560 la onza, el aumento del yuan chino respecto del dólar (+0,1%) y el ingreso de desembolsos de organismos multilaterales.

A lo largo de la semana, el stock de reservas brutas se incrementó en USD 1.197 millones, en buena parte, por la suba de la cotización del oro, cuya tenencia en las arcas del central se aproximan a dos millones de onzas.