¿Argentino o brasileño?: cuál será el auto 0 km más vendido del año en el mercado local

A nivel absoluto, la pick-up Toyota Hilux parece encaminada a quedar como el vehículo más vendido del año en el cómputo absoluto. La pelea está cerrada entre los autos particulares

Al igual que en 2024, el año del mercado automotor argentino tuvo otra vez dos mitades claramente diferenciadas entre sí. Tanto por el volumen de ventas de autos 0 km como por los vehículos más vendidos, entre enero y julio hubo un escenario y desde agosto a diciembre, otro opuesto.

El mercado creció hasta un 70% en el primer semestre y sólo el 30% en el segundo. El Toyota Yaris, importado de Brasil, fue el auto que manejó el ritmo de ventas en la primera parte del año, mientras que la pick-up Toyota Hilux y el Fiat Cronos lo desplazaron en la segunda.

A sólo 4 días del cierre de los cómputos del año, Hilux parece haber tomado una ventaja indescontable en la tabla absoluta, pero la diferencia de unidades entre el hatchback brasileño y el sedán argentino es mínima, con lo que el resultado está totalmente abierto para quedarse con el título del auto particular más vendido de 2025.

El Toyota Yaris llegó a tener casi 500 unidades de ventaja sobre el Fiat Cronos, pero la interrupción de la producción de Brasil dejó a Toyota con un stock de autos para administrar hasta enero

Un año, dos escenarios

El primer semestre mostró cómo las ventas crecían respecto al anterior, y muy por encima de la referencia interanual, registrando un alza promedio del 70%. En cambio, la segunda parte del año estuvo marcada por la incertidumbre política y su impacto directo en la economía.

El crecimiento promedio fue del 30% producto de un dólar oficial en el techo de las bandas de flotación y las tasas de interés subiendo a valores que le permitieran ser una mejor alternativa que la divisa norteamericana. El impacto fue tal que las ventas fueron bajando en casi todos los meses al punto que en noviembre fueron menores a las del mismo mes del año anterior.

Ese cambio del mercado en el segundo semestre, sin embargo, no fue el único al momento de ver el resultado de las marcas y modelos. Hasta agosto, el Toyota Yaris se encaminaba a ser el auto más vendido en términos absolutos de 2025, rompiendo 7 años de liderazgo de un vehículo de fabricación nacional que se repartieron entre la pick-up Toyota Hilux, el Fiat Cronos, dominador entre 2020 y 2023, y el Peugeot 208.

El 13 de septiembre, un temporal destruyó la planta de motores de Toyota en Brasil y cambió el curso del mercado argentino. REUTERS/Jorge Silva

Pero el 23 de septiembre todo cambió repentinamente. Un temporal destruyó gran parte de la planta de motores de Toyota en Porto Feliz, Brasil, lo que generó que se dejaran de producir todos los modelos de ese origen, Yaris, Corolla y Corolla Cross, e incluso a postergar el lanzamiento del nuevo Yaris Cross, que pasó de noviembre 2025 a febrero 2026.

Si bien al comienzo pareció que Toyota podría amortiguar ese impacto con el stock de unidades en las fábricas y en la red de distribución, el famoso sistema de producción “Just in Time” de la marca, que no contempla una producción por encima de la demanda para optimizar la eficiencia industrial, le daba poco margen de tiempo para seguir la operación comercial sin bajar el flujo de autos a las concesionarias.

La parada de producción se extendió casi 45 días y se reinició el 3 de noviembre pero sólo para los autos híbridos, ya que los motores se pudieron importar desde otras plantas de Toyota de distintas partes del mundo. Esto hizo que, inevitablemente, hubiera un impactó en las ventas de unidades de origen brasileño, pero especialmente del Yaris porque no tiene versión híbrida y la producción de autos con motores nafteros recién se retomará en enero.

El Fiat Cronos posiblemente quede otra vez como el auto de pasajeros más vendido del año en 2025. La distancia con el Toyota Yaris es de 232 unidades

Reacción de Stellantis y Toyota Argentina

Así, Stellantis fue con todo su “poder de fuego” (frase que la compañía resalta como una virtud por la flexibilidad que le da tener 6 marcas), con el Fiat Cronos en octubre, noviembre y diciembre, y pasó de estar 430 autos por detrás en el acumulado del año a estar ahora a 232 unidades de distancia de su competidor directo de segmento.

En cambio, la misma Toyota se encargó de tomar la posta de su propia caída de ventas del Yaris con una política muy agresiva con Hilux, modelo nacional que no tuvo ningún impacto de producción por el temporal de Brasil, llegando incluso a mantener los precios sin aumentos en noviembre mientras sus rivales aplicaban entre un 3,5 y un 5%.

Hilux estaba tercera en septiembre a 1.442 unidades del Yaris, en octubre pasó a 1.174, en noviembre volvió a reducir la distancia hasta 592 patentamientos y desde la primera semana de diciembre pasó al primer lugar absoluto en el que ahora tiene un margen a favor de 426 unidades sobre el Yaris y 658 sobre el Fiat Cronos.

“Hay un cambio de actitud de Toyota respecto a años anteriores. Se vio en noviembre con los precios de Hilux y en diciembre con una cifra récord histórica de ventas de la pick-up, que al día de hoy duplica el volumen de unidades del resto de la competencia. Claramente fueron por el mercado”, analizó un ejecutivo de la industria con los números del 23 de diciembre en la mano.

En función de los pocos días de actividad comercial y registral que quedan, posiblemente sea inevitable que Hilux vuelva a ser el vehículo más vendido del año en Argentina en 2025, y sólo habrá que ver cómo termina la disputa entre el Yaris y el Cronos, no tanto por saber cuál quedará segundo absoluto, sino porque el que gane, será el auto de pasajeros más vendido del año.