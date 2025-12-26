Economía

¿Argentino o brasileño?: cuál será el auto 0 km más vendido del año en el mercado local

Las variaciones del mercado y la inesperada parada de producción de una de las mayores plantas de Brasil cambiaron los números. Habrá una lucha cerrada hasta el último día

Guardar
A nivel absoluto, la pick-up
A nivel absoluto, la pick-up Toyota Hilux parece encaminada a quedar como el vehículo más vendido del año en el cómputo absoluto. La pelea está cerrada entre los autos particulares

Al igual que en 2024, el año del mercado automotor argentino tuvo otra vez dos mitades claramente diferenciadas entre sí. Tanto por el volumen de ventas de autos 0 km como por los vehículos más vendidos, entre enero y julio hubo un escenario y desde agosto a diciembre, otro opuesto.

El mercado creció hasta un 70% en el primer semestre y sólo el 30% en el segundo. El Toyota Yaris, importado de Brasil, fue el auto que manejó el ritmo de ventas en la primera parte del año, mientras que la pick-up Toyota Hilux y el Fiat Cronos lo desplazaron en la segunda.

A sólo 4 días del cierre de los cómputos del año, Hilux parece haber tomado una ventaja indescontable en la tabla absoluta, pero la diferencia de unidades entre el hatchback brasileño y el sedán argentino es mínima, con lo que el resultado está totalmente abierto para quedarse con el título del auto particular más vendido de 2025.

El Toyota Yaris llegó a
El Toyota Yaris llegó a tener casi 500 unidades de ventaja sobre el Fiat Cronos, pero la interrupción de la producción de Brasil dejó a Toyota con un stock de autos para administrar hasta enero

Un año, dos escenarios

El primer semestre mostró cómo las ventas crecían respecto al anterior, y muy por encima de la referencia interanual, registrando un alza promedio del 70%. En cambio, la segunda parte del año estuvo marcada por la incertidumbre política y su impacto directo en la economía.

El crecimiento promedio fue del 30% producto de un dólar oficial en el techo de las bandas de flotación y las tasas de interés subiendo a valores que le permitieran ser una mejor alternativa que la divisa norteamericana. El impacto fue tal que las ventas fueron bajando en casi todos los meses al punto que en noviembre fueron menores a las del mismo mes del año anterior.

Ese cambio del mercado en el segundo semestre, sin embargo, no fue el único al momento de ver el resultado de las marcas y modelos. Hasta agosto, el Toyota Yaris se encaminaba a ser el auto más vendido en términos absolutos de 2025, rompiendo 7 años de liderazgo de un vehículo de fabricación nacional que se repartieron entre la pick-up Toyota Hilux, el Fiat Cronos, dominador entre 2020 y 2023, y el Peugeot 208.

El 13 de septiembre, un
El 13 de septiembre, un temporal destruyó la planta de motores de Toyota en Brasil y cambió el curso del mercado argentino. REUTERS/Jorge Silva

Pero el 23 de septiembre todo cambió repentinamente. Un temporal destruyó gran parte de la planta de motores de Toyota en Porto Feliz, Brasil, lo que generó que se dejaran de producir todos los modelos de ese origen, Yaris, Corolla y Corolla Cross, e incluso a postergar el lanzamiento del nuevo Yaris Cross, que pasó de noviembre 2025 a febrero 2026.

Si bien al comienzo pareció que Toyota podría amortiguar ese impacto con el stock de unidades en las fábricas y en la red de distribución, el famoso sistema de producción “Just in Time” de la marca, que no contempla una producción por encima de la demanda para optimizar la eficiencia industrial, le daba poco margen de tiempo para seguir la operación comercial sin bajar el flujo de autos a las concesionarias.

La parada de producción se extendió casi 45 días y se reinició el 3 de noviembre pero sólo para los autos híbridos, ya que los motores se pudieron importar desde otras plantas de Toyota de distintas partes del mundo. Esto hizo que, inevitablemente, hubiera un impactó en las ventas de unidades de origen brasileño, pero especialmente del Yaris porque no tiene versión híbrida y la producción de autos con motores nafteros recién se retomará en enero.

El Fiat Cronos posiblemente quede
El Fiat Cronos posiblemente quede otra vez como el auto de pasajeros más vendido del año en 2025. La distancia con el Toyota Yaris es de 232 unidades

Reacción de Stellantis y Toyota Argentina

Así, Stellantis fue con todo su “poder de fuego” (frase que la compañía resalta como una virtud por la flexibilidad que le da tener 6 marcas), con el Fiat Cronos en octubre, noviembre y diciembre, y pasó de estar 430 autos por detrás en el acumulado del año a estar ahora a 232 unidades de distancia de su competidor directo de segmento.

En cambio, la misma Toyota se encargó de tomar la posta de su propia caída de ventas del Yaris con una política muy agresiva con Hilux, modelo nacional que no tuvo ningún impacto de producción por el temporal de Brasil, llegando incluso a mantener los precios sin aumentos en noviembre mientras sus rivales aplicaban entre un 3,5 y un 5%.

Hilux estaba tercera en septiembre a 1.442 unidades del Yaris, en octubre pasó a 1.174, en noviembre volvió a reducir la distancia hasta 592 patentamientos y desde la primera semana de diciembre pasó al primer lugar absoluto en el que ahora tiene un margen a favor de 426 unidades sobre el Yaris y 658 sobre el Fiat Cronos.

“Hay un cambio de actitud de Toyota respecto a años anteriores. Se vio en noviembre con los precios de Hilux y en diciembre con una cifra récord histórica de ventas de la pick-up, que al día de hoy duplica el volumen de unidades del resto de la competencia. Claramente fueron por el mercado”, analizó un ejecutivo de la industria con los números del 23 de diciembre en la mano.

En función de los pocos días de actividad comercial y registral que quedan, posiblemente sea inevitable que Hilux vuelva a ser el vehículo más vendido del año en Argentina en 2025, y sólo habrá que ver cómo termina la disputa entre el Yaris y el Cronos, no tanto por saber cuál quedará segundo absoluto, sino porque el que gane, será el auto de pasajeros más vendido del año.

Temas Relacionados

mercado automotorproducción automotrizauto más vendido del añoToyota HiluxToyota YarisFiat Cronosúltimas noticias

Últimas Noticias

Jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de Anses: cuánto aumentarán en enero de 2026

Los montos de las prestaciones se ajustarán en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Así queda el valor del haber mínimo, según oficializó este viernes el Ministerio de Capital Humano

Jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

Cuál es el artículo clave del Presupuesto que en caso de aprobarse liberará al Gobierno para canjear deuda y estirar vencimientos

La iniciativa otorga nuevas capacidades a la administración nacional para reestructurar pasivos y negociar instrumentos financieros internacionales, sin las restricciones actuales

Cuál es el artículo clave

Presupuesto: la salud privada advirtió sobre cierre de empresas e impacto en el empleo si se pone fin a la Emergencia Sanitaria

Así lo manifestó en un comunicado la Unión Argentina de Salud (UAS), desde donde describieron una situación de “extrema vulnerabilidad” para más de 5.000 instituciones que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado

Presupuesto: la salud privada advirtió

El oro no se detiene, eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

Al igual que la plata, el platino, la cotización del metal amarillo trepa a niveles sin antecedentes impulsada por las tensiones globales y la apertura de nuevos frentes de conflicto

El oro no se detiene,

Las expectativas de inflación subieron a fin de año: qué aumento se espera para los próximos doce meses

Una encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella reflejó un repunte en la previsión del incremento del índice de precios

Las expectativas de inflación subieron
DEPORTES
El delantero de Boca Juniors

El delantero de Boca Juniors que se disputan Peñarol y Nacional

La foto navideña del flamante refuerzo de River Fausto Vera y su pareja, la Miss Argentina Aldana Masset

La decisión que tomó Boca Juniors respecto a la continuidad de Ander Herrera

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

TELESHOW
Polémica por el video de

Polémica por el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino conduciendo un auto en la ruta

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para los últimos programas del año

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez previo a Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

INFOBAE AMÉRICA

Alimentación para perros y gatos:

Alimentación para perros y gatos: ingredientes reales y beneficios para la salud marcan la tendencia global

El oro no se detiene, eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19