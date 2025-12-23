Préstamos de hasta $28 millones para autos y motos eléctricos: guía para repartidores, taxis y choferes de apps

El Banco Ciudad ofrece créditos con tasas subsidiadas para la compra de vehículos eléctricos y híbridos enchufables en la Ciudad de Buenos Aires (Reuters)

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires activó una línea de créditos blandos para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables dirigida a taxistas, remiseros y repartidores en moto. El anuncio, realizado ayer, posiciona a la capital argentina en el camino hacia una movilidad urbana más eficiente y menos contaminante. La gestión se canaliza a través del Banco Ciudad, que ofrece las tasas de interés más bajas del mercado para facilitar el acceso a unidades cero kilómetro a estos trabajadores esenciales.

Quiénes pueden solicitar los créditos y para qué tipo de vehículos

La propuesta financiera, impulsada por el Gobierno porteño y el Banco Ciudad, abarca a tres grandes grupos: titulares de licencias de taxi, remiseros habilitados y monotributistas que prestan servicios de reparto en plataformas reconocidas por la Ciudad. Estas líneas de crédito están destinadas exclusivamente a la adquisición de vehículos eléctricos y híbridos enchufables (PHEV), ambos cero kilómetro.

Los vehículos eléctricos utilizan un motor alimentado únicamente por baterías, mientras que los híbridos enchufables combinan un motor eléctrico y uno a combustión, pero pueden circular largas distancias en modo puramente eléctrico. Los modelos híbridos convencionales, que no se enchufan y dependen en mayor medida del combustible, no forman parte de esta financiación.

Condiciones de los préstamos para taxis y remises

Para propietarios de taxis y remises, la línea de financiamiento consiste en créditos prendarios por hasta $28 millones, con un plazo máximo de 48 meses y una tasa de interés fija anual del 20%. Este esquema permite adquirir una unidad nueva abonando una cuota inicial de $808.000 en caso de financiar el monto total disponible.

Según la información oficial del Banco Ciudad, la financiación cubre hasta el 70% del valor de la unidad, con una relación cuota-ingreso estimada en el 30%. Los solicitantes deben presentar una factura proforma, acreditar una licencia vigente con al menos dos años de antigüedad y demostrar ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente. Para remiseros, se suma la exigencia de una constancia de habilitación del vehículo con dos años de antigüedad y, en la categoría utilizada para la estimación de ingresos, seis meses de antigüedad.

Préstamos para motos eléctricas de repartidores

Los repartidores que utilizan motos eléctricas cuentan con una línea especial de préstamos a sola firma. El monto máximo a financiar es de $2.800.000, a pagar en 36 meses, con una tasa de interés fija anual del 22,5%. Para el monto tope, la cuota inicial asciende a $101.000. Esta propuesta está destinada a monotributistas que trabajan en plataformas de delivery registradas ante el Gobierno porteño y que acrediten al menos un año de continuidad en la actividad.

Los créditos cubren hasta el 70% del valor del vehículo y cuentan con requisitos diferenciados según el rubro

El Banco Ciudad exige a los solicitantes de esta línea presentar una factura proforma, contar con licencia de conducir vigente en la Ciudad, demostrar inscripción como monotributista por un mínimo de un año y seis meses en la categoría correspondiente a la estimación de ingresos. Además, deben acreditar su pertenencia al registro oficial porteño del segmento de repartidores.

Ventajas y características de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables

La financiación promueve la adopción de tecnologías que permiten una mayor autonomía en modo eléctrico y minimizan el uso de combustible, lo que reduce las emisiones contaminantes y el costo de operación. Los híbridos enchufables (PHEV) requieren conexión a la red eléctrica doméstica o a cargadores rápidos de la vía pública y estaciones de servicio. Este tipo de vehículos dispone de baterías de mayor capacidad y potencia respecto a los híbridos convencionales.

Las principales ventajas de los PHEV incluyen la posibilidad de recorrer más de 30 kilómetros en modo eléctrico, resultado especialmente útil para los recorridos diarios típicos de taxis y remises. También pueden operar como híbridos autorrecargables utilizando combustible, ya que integran ambos motores.

Por su parte, los vehículos 100% eléctricos cuentan únicamente con motor eléctrico, lo que disminuye al mínimo la contaminación sonora y elimina la emisión de gases. Según la información oficial, estos modelos ofrecen una autonomía de aproximadamente 200 kilómetros por carga, aunque esto depende del modelo específico.

El costo por kilómetro recorrido en vehículos eléctricos o híbridos enchufables representa aproximadamente una décima parte del gasto de un auto a combustión, lo que puede traducirse en un ahorro significativo para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo.

Exención de patentes y otros beneficios tributarios

El paquete de incentivos del Gobierno de la Ciudad también contempla beneficios impositivos. Los autos eléctricos están exentos del pago de patente de manera permanente. En el caso de los híbridos enchufables, la exención se aplica durante los dos primeros años, y a partir del tercero, la reducción es progresiva: 60% el tercer año, 40% el cuarto y 20% el quinto año. En el sexto año, la obligación de pago es total. Para vehículos con valuación fiscal superior a 60 millones de pesos, la exención se aplica solo durante los primeros 12 meses.

Proceso para solicitar los créditos

El trámite para acceder a estos créditos se realiza de manera online a través de la web oficial del Banco Ciudad. El proceso implica reunir la documentación requerida, completar la solicitud y aguardar la evaluación crediticia. A continuación, se detalla el procedimiento según cada rubro:

Para taxis:

Factura proforma del vehículo a adquirir.

Licencia vigente con al menos dos años.

Comprobación de ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente.

Para remises:

Factura proforma.

Constancia de habilitación del vehículo con dos años de antigüedad.

Comprobación de ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente y seis meses en la categoría correspondiente.

Para motos de reparto:

Factura proforma.

Licencia de conducir vigente en CABA.

Inscripción como monotributista con mínimo de un año y seis meses en la categoría.

Antigüedad de un año en la plataforma de delivery y acreditación en el registro de repartidores del Gobierno porteño.

Otros avances en movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires

La estrategia del Gobierno porteño para modernizar el transporte urbano incluye otras acciones. Desde abril, opera la primera línea de buses eléctricos que conecta Retiro con Parque Lezama. Para 2026, está prevista la puesta en marcha del sistema Trambus, con dos líneas completamente eléctricas que unirán Pompeya y Aeroparque. Además, se proyecta la construcción de la nueva línea F de subterráneos, la primera obra de este tipo en 25 años.

En cuanto a colectivos, Buenos Aires avanza hacia un parque automotor más sustentable. A partir de 2027, los nuevos vehículos de las líneas porteñas deberán funcionar exclusivamente con energía limpia, ya sea eléctricos o a gas natural comprimido (GNC). Además, estos colectivos deberán renovarse cada diez años como máximo. En enero próximo, se sumarán 150 colectivos a GNC fabricados bajo estándares europeos.

Ejemplos de modelos eléctricos disponibles en el mercado

Entre los rodados cero kilómetro eléctricos actualmente comercializados en Argentina figuran opciones como Chevrolet Spark EUV, BYD Yuan Pro (SUV) y Renault Kangoo E-TECH. En el segmento de motos eléctricas, el mercado ofrece alternativas como Astro Sunra De Paseo, Sunra Miku Max Litio 800w, Kymco Agility Carry Eléctrico, Sunra Hawk Litio y Moto Eléctrica Super Soco Cux 1600w. Los precios varían según el modelo y equipamiento, pero no forman parte de la información oficial del Banco Ciudad.

Requisitos clave para cada segmento

A modo de resumen, estos son los requisitos principales para solicitar los préstamos según el segmento:

Taxis: Factura proforma, licencia vigente (mínimo dos años), inscripción como monotributista o independiente (mínimo un año).

Remises: Factura proforma, habilitación del vehículo (mínimo dos años), inscripción como monotributista o independiente (mínimo un año), seis meses en la categoría de ingresos.

Repartidores en moto: Factura proforma, licencia de conducir vigente en CABA, inscripción como monotributista (mínimo un año), seis meses en la categoría, un año de antigüedad en la plataforma y registro oficial.

Declaraciones oficiales sobre la electromovilidad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó la importancia de la electromovilidad tanto a nivel local como internacional. “En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad. Estos créditos forman parte de una agenda integral de electromovilidad que nos acerca a la ciudad que queremos: más moderna y competitiva”, expresó Macri.

Cómo acceder y dónde consultar más información

Los créditos para la compra de autos y motos eléctricos están disponibles en el sitio oficial del Banco Ciudad. El trámite se realiza de forma digital y requiere que los solicitantes cumplan los requisitos específicos de cada segmento. El beneficio incluye subsidios en la tasa de interés, exenciones impositivas y condiciones preferenciales para quienes se dedican al transporte y la logística urbana en la Ciudad de Buenos Aires.