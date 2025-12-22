Economía

Escrituras de compraventa en CABA: cayeron 8,8% interanual en noviembre y 25,2% en comparación con octubre

Varias operaciones inmobiliarias mostraron oscilaciones, según el último relevamiento sobre actividad en el sector privado porteño

Guardar
Solo el 14% de las
Solo el 14% de las escrituras registradas ese mes incluyó financiación mediante hipotecas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles experimentó una baja relevante durante noviembre de 2025, de acuerdo con el informe difundido por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Según el relevamiento, se firmaron 5.250 escrituras, lo que representa una disminución del 8,8% respecto a noviembre de 2024 y una caída del 25,2% al contrastar con octubre del mismo año. El monto total involucrado ascendió a 885.985 millones de pesos, cifra que, en términos anuales, reflejó un incremento del 51,5%. La comparación mensual, en cambio, muestra una baja del 24,9% respecto de octubre de 2025.

El estudio reflejó que el valor promedio de las operaciones alcanzó los 168 millones de pesos, con un aumento interanual del 66,1%. Si se traslada esa referencia al dólar, el precio medio se ubicó en 115.718 dólares, evidenciando un alza del 16,3% frente al año anterior. El informe, que se elaboró sobre escrituras autorizadas por escribanos porteños sobre propiedades situadas en la capital, incluyó además el registro de operaciones con financiamiento. De acuerdo a los registros, el 14% de las escrituras concretadas en noviembre contó con hipoteca, lo que equivale a 737 actos.

Evolución mensual de escrituras de
Evolución mensual de escrituras de compraventa (Fuente: Colegio de Escribanos de CABA)

El relevamiento dio a conocer además el contraste entre el crecimiento real de los montos totales movilizados y la persistencia de una baja en la cantidad de transacciones firmadas. En este contexto, Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó en declaraciones incluidas en el documento institucional: “La suba de los montos globales tiene relación directa con el nivel de inflación que se registró a lo largo de 2025. Como prácticamente las operaciones están pactadas en dólares y convertidas a pesos, el salto en la cotización explica buena parte del incremento verificado en la comparación económica anual”.

A la hora de repasar el comportamiento interanual, los datos reflejaron la persistencia de una tendencia negativa en el número de actos escriturales, pese al avance en los valores nominales de las operaciones inmobiliarias. El Colegio de Escribanos detalló en su análisis que, al observar la cantidad de escrituras, la baja respecto a 2024 se acentuó en noviembre. En el reporte se resalta: “La merma en el número de operaciones muestra que la dinámica del sector no termina de recuperarse en términos reales, más allá del salto de los importes involucrados por efecto de inflación”.

El informe presentado por la entidad también abordó el comportamiento de las operaciones con hipoteca. Sobre ese punto, Tato explicó: “El financiamiento tradicional con hipoteca apenas representa un porcentaje acotado del total, porque los bancos adoptan criterios restrictivos en el otorgamiento de créditos y la demanda salarial tiene dificultades para calificar”. En ese sentido, la presidenta del Colegio de Escribanos añadió: “Mientras el contexto económico no ofrezca mayores certezas y el mecanismo de créditos UVA no recupere espacio, es esperable que el acceso al financiamiento hipotecario siga limitado”.

Comparación del mismo mes a
Comparación del mismo mes a lo largo de los años (Fuente: Colegio de Escribanos de CABA)

El documento del Colegio incluyó una comparación con la situación de años anteriores. En noviembre de 2017, el mercado porteño consignaba alrededor de 6.800 escrituras, dato que evidencia una reducción significativa en las transacciones desde entonces. Los análisis de la entidad aclararon: “El número de actos escriturales permanece por debajo del promedio histórico y lejos de valores observados en etapas de mayor dinamismo del sector”, según la propia organización.

El informe aportó también datos segmentados sobre tipos de vivienda y cualquier fluctuación. Sin embargo, las tendencias principales se vincularon con una retracción en operaciones de alto valor y concentración de actividad en ventas de unidades usadas.

En referencia al impacto que la situación macroeconómica genera en el sector, Tato puntualizó: “Lo más relevante para la recuperación de las escrituras será la estabilización de las variables económicas y recuperar el crédito a largo plazo. Mientras eso no ocurra, veremos un mercado oscilante y expectante”.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires mantiene un monitoreo detallado del movimiento escriturario y publica con frecuencia mensual los resultados. Los datos completos, gráficos y comparativos se encuentran accesibles en línea para consulta pública.

Temas Relacionados

EscriturasCABAÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo va a perforar el 1% mensual según el Presidente

El Presidente dio su pronóstico en un programa de streaming. Las expectativas del mercado y los informes de consultoras muestran una desaceleración sostenida, pero muestran señales de cautela sobre la dinámica de los precios

Milei le puso fecha al

Una por una, todas las empresas que cerraron plantas y efectuaron despidos en el último trimestre

Sin un repunte en la actividad industrial, el 2025 termina con más de 20 grandes fábricas en crisis y casi 6.700 trabajadores afectados

Una por una, todas las

El oro y la plata alcanzan máximos históricos impulsados por tensiones geopolíticas y posibles recortes de tasas

El oro superó los 4.400 dólares por onza y la plata se acercó a los USD 70, en camino a su mejor desempeño anual desde 1979. El metal precioso subó casi 70% este año, respaldado por compras de bancos centrales y temores sobre el aumento de la deuda soberana

El oro y la plata

Año dorado: el oro ratifica la tendencia alcista que lo consolida como la mejor inversión de 2025

El metal gana 1,6%, a USD 4.452 la onza, un nuevo máximo nominal. En lo que va del año acumula una suba de 70%

Año dorado: el oro ratifica

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”

Dijo que la investigación china se basa en “acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes”. Los gravámenes superan el 40%, entran en vigor el martes y afectan al queso, la leche y la nata. La disputa comercial abarca desde alimentos hasta vehículos eléctricos

La Unión Europea respondió a
DEPORTES
Explosivas declaraciones de Luciano Vietto

Explosivas declaraciones de Luciano Vietto contra Gustavo Costas tras su polémica salida de Racing

La frase del director de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen que da que hablar en la Fórmula 1

Una pieza clave de la selección argentina podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

La millonaria suma que perderá Anthony Joshua tras vencer por nocaut a Jake Paul en una pelea

El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

TELESHOW
El rotundo cambio estético de

El rotundo cambio estético de Ginette Reynal: “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”

La China Suárez y Mauro Icardi arribaron al país: cómo fue la llegada antes de retirar a sus hijas

Wanda Nara puso a la venta algunas de sus prendas exclusivas: cuáles son y a qué precios

Cómo continúa la salud del cantante Ricardo “Chiqui” Pereyra a dos semanas del grave accidente en su hogar

Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

INFOBAE AMÉRICA

“Colegio Seguro”, iniciativa universitaria que

“Colegio Seguro”, iniciativa universitaria que ha beneficiado a más de 47 mil escolares en el país

Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques contra la infraestructura y equipos militares en Rusia

El oro y la plata alcanzan máximos históricos impulsados por tensiones geopolíticas y posibles recortes de tasas

Los cuatro de Guayaquil: condenaron a 16 militares por la desaparición forzada

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”