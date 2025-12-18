Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo de diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre 2025 debe pagarse a empleados, jubilados y pensionados antes del 18 de diciembre según la ley argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguinaldo de diciembre debe abonarse a todos los trabajadores y jubilados hasta el 18 de diciembre. Este pago, también conocido como Salario Anual Complementario, se otorga a empleados registrados, jubilados y pensionados. El plazo permite que los beneficiarios reciban el medio aguinaldo antes de las fiestas de fin de año, lo que influye directamente en la organización económica de millones de hogares.

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, el medio aguinaldo de diciembre corresponde a la mitad de la mayor remuneración percibida en el semestre. Según el Ministerio de Trabajo, el plazo máximo para percibir el pago es el 18 de diciembre. La medida busca garantizar que todos los trabajadores registrados y jubilados puedan contar con ese dinero previo a los festejos tradicionales.

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tanto jubilados como pensionados tienen acceso al cobro del aguinaldo según el calendario establecido por el organismo. Este pago suele efectuarse de forma conjunta con el haber mensual o unos días antes, dependiendo de la terminación del número de documento de identidad del beneficiario.

Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre en 2025 en Argentina

El aguinaldo debe acreditarse en las cuentas de los empleados en actividad y los pasivos hasta el 18 de diciembre. De acuerdo al convenio colectivo de cada actividad, algunas empresas pueden abonar el Salario Anual Complementario antes de esa fecha. Según la Ley 27.073, el vencimiento es improrrogable, salvo excepciones específicas acordadas entre empleadores y trabajadores.

El sector privado tiende a pagar el aguinaldo junto con el sueldo de diciembre. En cambio, el sector público suele adelantarlo unos días para evitar congestiones en la red bancaria. Según fuentes sindicales, las cámaras empresariales informan a sus empleados con anticipación sobre el cronograma de pago, permitiendo así la planificación familiar de los gastos de fin de año.

La autoridad laboral recomienda a los trabajadores verificar los depósitos bancarios por canales electrónicos y reclamar ante eventuales demoras. Según el Sindicato de Empleados de Comercio, existe una línea de reclamos para quienes no reciben el pago dentro del plazo legal.

El Salario Anual Complementario representa la mitad de la mayor remuneración del semestre y es clave para la economía familiar REUTERS/Francisco Loureiro

El calendario de pagos de ANSES de jubilaciones

La ANSES estipula el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados en la misma liquidación mensual de diciembre. De acuerdo al calendario oficial, los primeros pagos se efectúan en la segunda semana de diciembre. Para quienes cobran la jubilación mínima, el pago puede variar según la terminación del número de documento.

De acuerdo a la información de ANSES, el cronograma se publica a principios de diciembre en su sitio web. La consulta del calendario completo se realiza con el número de CUIL o documento nacional de identidad. Las oficinas de la ANSES y las entidades bancarias trabajan en conjunto para evitar demoras en la acreditación de los montos.

Quienes perciben pensiones no contributivas o asignaciones familiares también reciben el medio aguinaldo si cumplen los requisitos previstos en la normativa vigente. Según fuentes oficiales, no existe un trámite adicional para cobrar este beneficio; el pago es automático si la persona está incluida en el sistema previsional.

La ANSES paga el aguinaldo a jubilados y pensionados junto con el haber mensual o días antes, según el calendario oficial REUTERS/Agustin Marcarian

Quiénes no cobran el aguinaldo

El aguinaldo no corresponde a trabajadores informales ni a quienes realicen tareas esporádicas sin relación de dependencia. Según el Ministerio de Trabajo, solo los empleados registrados, jubilados y pensionados integran el universo de beneficiarios. Los monotributistas y trabajadores independientes tampoco acceden al Salario Anual Complementario, de acuerdo a la legislación actual.

Existen casos de empleados de temporada o eventuales que pueden percibir una proporción del aguinaldo si cumplen determinada cantidad de meses trabajados. Según los especialistas en derecho laboral, el monto se calcula en función del tiempo efectivo de servicio durante el semestre.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo indica que aquellos que hayan estado de licencia médica prolongada pueden recibir el aguinaldo de forma proporcional. Si el pago no se realiza dentro del plazo, los trabajadores pueden hacer el reclamo pertinente por vía administrativa o judicial, según las recomendaciones de abogados especializados.

El calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados se publica a principios de diciembre y puede consultarse con CUIL o DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguinaldo de diciembre 2025 cumple un rol fundamental en la economía de los hogares en Argentina y su pago está regulado por ley para asegurar previsibilidad y transparencia en el sistema laboral y previsional.