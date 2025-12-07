Consumo navideño: qué proyecta el comercio para diciembre tras un año duro y cómo intentará traccionar ventas

Los sectores ajustan estrategias para impulsar la demanda durante el cierre del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector comercial atraviesa un cierre de año complejo, con descensos de ventas que se profundizaron desde mitad de 2024 y con un noviembre que, para varios rubros, se convirtió en uno de los períodos más flojos de los últimos tiempos.

Tras meses consecutivos de reducción de ventas, distintos actores del mercado destacaron que la actividad cayó de forma sostenida y que la expectativa quedó concentrada en diciembre, aunque sin margen para esperar un gran salto.

Los testimonios de supermercadistas, fabricantes de alimentos, referentes del sector de bebidas, indumentaria y jugueterías coincidieron en que la demanda permaneció débil y que la dinámica sólo mostró cierto movimiento en los primeros días de cada mes, antes de frenarse drásticamente.

El comportamiento de los consumidores se concentra cada vez más en la última semana del período

Desde cadenas de supermercados, la evaluación del escenario actual se apoyó en señales claras. Según representantes del sector “no hay chances de que diciembre sea bueno” y que el comportamiento de los consumidores se concentra cada vez más en la última semana del período.

Detallaron que la caída persiste desde hace tiempo y no cambió durante el último tramo del año. También informaron que noviembre cerró con una baja de 3% frente a un 2024 que ya venía debilitado y que a nivel mensual viene sucediendo siempre lo mismo: durante los primeros diez días hay cierto movimiento, pero luego se plancha.

Noviembre cerró con una baja de 3% frente a un 2024 que ya venía debilitado (Foto: Europa Press)

El análisis del año marcó diferencias entre el primer y el segundo semestre. Entre enero y mayo, la actividad se sostuvo sin repuntes fuertes pero con cierta estabilidad. En cambio, “de mitad de año para acá mes a mes cae la actividad”, remarcaron.

En este contexto, las cadenas evaluaron que diciembre también “iba a ser malo”. Aunque comenzarán este fin de semana con acciones comerciales puntualmente destinadas a las Fiestas y esperan que con eso el consumidor reaccione. Aunque siempre esperan hasta el final para hacer las compras, la expectativa este año es muy moderada.

La expectativa este año es muy moderada

El escenario importador aportó datos adicionales: no existieron restricciones formales, pero muchas empresas dejaron de traer juguetes o textiles porque “no se vendía”. La prioridad se centró en productos alimenticios que permitieron mejorar la rentabilidad en categorías seleccionadas. Para bienes estacionales como arbolitos o decoración navideña, las promociones se convirtieron en la herramienta central para impulsar la salida de stock.

Una empresa líder de alimentos describió un panorama particular. En términos de volumen, su producción fue levemente superior respecto de la campaña navideña del 2024, aunque aclaró que el comportamiento de las ventas permaneció abierto porque las dinámicas comerciales recién empezarán en los próximos días. Una fuente de la firma dijo que era temprano para analizar cómo avanzaría la demanda y que los días cercanos a las fiestas siempre concentraron la mayor parte de las operaciones.

En bebidas, la evaluación fue negativa. Empresarios consultados afirmaron que la actividad siguió “muy floja”, sin señales de repunte y con una proyección de cierre de año que terminó por debajo de lo esperado. Ese comportamiento se mantuvo estable durante los últimos meses y se sumó al deterioro general que describieron otros rubros.

Jugueterías en crisis

El mercado del juguete enfrentó un panorama todavía más complejo. Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina Industrial del Juguete (CAIJ), relató que para estimular la demanda, desde la entidad se impulsó una campaña con dos ejes principales: la Noche de las Jugueterías, prevista para el jueves 11 de diciembre, y la Ruta de las Jugueterías, un mapa interactivo que incluyó a todos los comercios participantes y que mostrará beneficios, promociones y descuentos hasta el 6 de enero. Durante la noche del jueves, se entregarán cupones con rebajas de hasta el 50%, promociones 2x1 y descuentos de 20% o 30% para usar en las compras de Reyes.

El sector de jugueterías afrontó una caída de ventas del 6% interanual y se mostró expectante frente al mes que acaba de arrancar, ya que noviembre fue muy negativo

Respecto de las expectativas, Furió afirmó que el sector venía con una caída del 6% y que noviembre resultó “el peor de la historia que se tenga memoria del juguete”. Según describió, “las jugueterías no vendieron nada” y esa situación dejó al rubro en una posición delicada.

De todas formas, el dirigente afirmó que diciembre debía mejorar “respecto de noviembre” por la estacionalidad y por la necesidad de los consumidores de comprar regalos, aunque advirtió que todo dependerá de que los bancos ofrezcan cuotas.

Más de 3.000 jugueterías siguen abiertas en el país, pero que 300 cerraron en los últimos dos años

Añadió que más de 3.000 jugueterías siguen abiertas en el país, pero que 300 cerraron en los últimos dos años, y que muchos comerciantes derivaron parte de su operación a plataformas como Mercado Libre.

El sector de indumentaria describió un deterioro similar. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), coincidió en que noviembre fue “el peor mes que el sector vivió en muchos años”.

“Después de las elecciones, todo se normalizó en términos institucionales y los mercados, pero el consumo no se movió”, dijo el empresario. Según detalló, las empresas arrastraron niveles de endeudamiento muy altos, con tasas que se ubican entre 45% y 50%, y varias firmas grandes están comprometidas.

Vender para tener efectivo

Sobre diciembre, Drescher afirmó que “los motores todavía no se encendieron” y que el mes apenas arranca. Sin embargo, dijo que con el nivel de inventario existente y con tasas de interés elevadas, los dueños de los negocios harán caja, es decir, no mirarán tanto el precio y apuntarán a vender para tener efectivo. Por eso, aseguró que será un período con mucha oferta y promociones visibles.

En el sector de indumentaria afirmaron que hay mucho stock, por lo que abundarán las promociones porque las empresas necesitan hacer caja (Foto: Europa Press)

El representante de la industria de indumentaria vinculó la falta de movimiento a los ingresos: varias empresas despidieron trabajadores y no hubo aumentos salariales significativos. Contó que una baja de tasas podría mejorar levemente el escenario, pero el repunte del consumo depende de una mejora en los ingresos. Según sus estimaciones, la caída de ventas en noviembre osciló entre el 20% y el 25 por ciento.

Las expectativas para diciembre son bajas, aunque la estacionalidad y las ofertas podrían aportar algo de movimiento, especialmente frente a la necesidad de realizar regalos. El mercado prevé abundancia de promociones y descuentos en todos los rubros.