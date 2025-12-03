Pelea cerrada por ser el auto más vendido de 2025: qué modelos se disputan el primer lugar

La apertura total de las importaciones y la mejora de las condiciones para las automotrices dinamizaron el mercado, con mucha competencia en todos los segmentos y categorías

Aunque diciembre tiene 19 días hábiles en 2025, entre feriados y fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo que suceda en las dos próximas semanas definirá el resultado de un año que no quedará como uno más, sino probablemente como el primero del nuevo ordenamiento del mercado automotor argentino.

Si bien es cierto que la política de apertura sin restricciones a la importación de autos está vigente desde enero de 2024, como se ha explicado decenas de veces, hasta que no se pudieron ordenar el stock de deudas que tenía el Gobierno con las terminales y autopartistas, acortar los plazos de pago al exterior de 180 días, y eliminar impuestos distorsivos como el impuesto PAIS y la escala 1 del impuesto al lujo, la reactivación más lenta de lo imaginado.

Así, recién en 2025 la participación de autos brasileños en el mercado argentino tomó más fuerza, a punto tal que hoy la proporción del mercado local muestra un 49% de autos fabricados en Brasil, un 40% en Argentina y un 11% de importados de otros países.

Adicionalmente, por primera vez desde 2017, un auto importado está cerca de quedarse con el primer puesto del ranking absoluto en todas las categorías: el Toyota Yaris. La lucha del vehículo más accesible de la marca japonesa es con el Fiat Cronos argentino, pero más allá de esa disputa, en los otros segmentos tampoco está todo definido.

La previsión de ventas de diciembre

Con 11 meses computados, la proyección más conservadora que se escuchó durante el año que era alcanzar las 620.000 unidades, parece estar quedando un poco lejos luego de la baja de ventas de septiembre octubre y noviembre.

No será mucha la distancia, quizás gracias a un gran esfuerzo en precios y descuentos por parte de las marcas y los concesionarios, se alcancen los 610.000 patentamientos. Así, 2025 cerraría con un crecimiento interanual en torno al 50%.

Se espera que en diciembre se patenten unos 25.000 autos, lo que implicaría un crecimiento del 15% sobre diciembre de 2024, y esa cifra será la que marque quiénes serán los ganadores del año en cada categoría y segmento, ya que en casi todas ellas la pelea está abierta entre marcas y modelos.

El Toyota Yaris se mantiene por menos de 500 unidades delante del Fiat Cronos. Ambos pelean por el primer puesto en autos y el primero absoluto del Ranking 2025

Lucha en todos los segmentos

Además de los cómputos absolutos, en la categoría de autos lidera el Toyota Yaris con 29.551 autos, seguido por el Fiat Cronos con 29.130, es decir a sólo 421 unidades de distancia. Teniendo en cuenta que ambos modelos venden unos 1.200 autos por mes, la lucha parece cerrada a ellos únicamente, ya que el tercero es el Peugeot 208 con 28.251, a 1.300 de diferencia.

En los SUV el que parecía un dominio absoluto de la Toyota Corolla Cross se vio impactado por la merma en el volumen de unidades que causó la paralización de la planta de motores de Porto Feliz, en Brasil, y que obligó a detener la producción de vehículos durante septiembre y octubre.

Aún a pesar de esa variable, se vendieron 17.756 Corolla Cross en 11 meses, que sumados a la baja de Volkswagen Taos (16.203 autos) por su discontinuación en Pacheco y la llegada tardía del volumen grande de unidades de Ford Territory (13.241 unidades), permitieron que entre los C-SUV, el vehículo de la marca japonesa quedara con margen para terminar el año como el más vendido en el mercado.

Chevrolet Tracker es el B-SUV más vendido del año pero está muy cerca de desplazar al Toyota Corolla Cross de la cima absoluta de SUV

Sin embargo, la excelente performance de Chevrolet Tracker, el B-SUV más vendido con 17.026 vehículos patentados, podría terminar arrebatándole el primer lugar en la categoría de los SUV sin importar en segmento. Ambos modelos están separados por 730 unidades, cuando el promedio mensual duplica ese valor. Entre los B-SUV, Tracker tiene el año ganado, ya que Peugeot 2008 sumó 14.895 patentamientos, y Renault Kardian alcanzó las 10.971 unidades en 11 meses.

Finalmente, las pick-up tienen una interesante lucha en sus dos segmentos. Entra las camionetas medianas la Toyota Hilux se mantiene como la referencia del año que nadie podrá alcanzar con sus 28.959 unidades vendidas. Pero por el segundo lugar los números están más ajustados entre Ford Ranger, que alcanzó las 23.969, y Volkswagen Amarok con sus 22.959. La diferencia es baja, apenas 1.010 vehículos, pero la tendencia parece ayudar a la Ford que va en ascenso y no a la Volkswagen que perdió fuerza en los últimos meses.

Aunque no podrá con la Fiat Toro, la Ram Rampage está adelante de Chevrolet Montana y Ford Maverick a un mes del cierre de año

En las camionetas compactas, en tanto, Fiat Toro también está consolidada e inamovible del primer puesto con sus 7.574 patentamientos, pero hay tres modelos peleando por el segundo lugar. Ram Rampage tiene 4.597 unidades, Chevrolet Montana 4.568, y Ford Maverick 4.079. Entre el segundo y el cuarto hay 518 unidades de diferencia y esa cifra es un volumen mensual normal para cualquiera de ellos, aunque para que Maverick supere a la Ram y la Chevrolet, estas deberían tener un mes muy bajo de ventas.