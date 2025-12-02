Economía

Una reconocida marca de ropa brasileña llegó a un shopping porteño: qué vende y a qué precios

La nueva firma ya se instaló en CABA y busca expandirse a más provincias en un plazo de 5 años

Nuevo local de FARM Rio
Nuevo local de FARM Rio

La reconocida marca brasileña de indumentaria FARM Rio inauguró este martes su primer local en el país, en el marco de su expansión por América Latina y un contexto más favorable en lo que respecta a la importación de productos. Es reconocida por sus estampados y prendas para el verano.

Ubicada en Alcorta Shopping, la nueva tienda ocupa un espacio de 105 metros cuadrados y presenta 200 prendas de la colección Verano 2025, incluyendo vestidos, remeras, blusas y conjuntos.

La firma inicia su operación local a través de una alianza estratégica con el Grupo Markova. Al frente de este desembarco se encuentra Mariano Lobera, quien liderará la introducción de la firma en la Argentina y asumirá la dirección regional de la marca.

Como primer paso en su estrategia de posicionamiento, FARM Rio puso en marcha un e-commerce específico para la Argentina, facilitando el acceso a una selección exclusiva de sus colecciones diseñadas en Brasil. La plataforma digital, aseguran desde la marca, implica el inicio de una presencia que se proyecta a largo plazo.

Respecto a los precios, los pantalones van desde los $175.000 a $395.000, las remeras de $95.000 a $260.000, los vestidos cortos de $135.000 a $275.000, los largos de $165.000 a $795.000 y los jeans de $230.000 a $340.000.

Por su parte, se pueden encontrar camisas desde $95.000 y shorts desde $135.000. De momento, ofrecen pagar en 3 y 6 cuotas sin interés.

En tanto, el plan de negocios contempla desembarcar en Córdoba y Rosario, y la marca se ofrecerá en tiendas multimarca de todo el país, ya que también cuenta con la distribución exclusiva en el canal mayorista. Si bien Córdoba y Rosario no serán las próximas plazas, ambas ciudades están incluidas en la planificación a cinco años.

La expansión contempla la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales, distribuidas entre Argentina y Uruguay. La idea de la empresa es llegar a todos los shoppings más importantes del país.

“Desde Grupo Markova creemos en el potencial del mercado argentino y en seguir impulsando propuestas que inspiren, conectan y eleven la experiencia de compra. Esta apertura es solo el comienzo de un recorrido que proyectamos crecer sostenidamente en los próximos años”, afirmó Lobera.

FARM Rio se suma a una serie de marcas que, favorecidas por la apreciación cambiaria y la apertura importadora, buscan instalarse en el mercado argentino pese a la baja del consumo.

Entre los desembarcos más recientes, figuran Decathlon, The Kooples y Victoria’s Secret. En el corto plazo, se espera la llegada de las marcas francesas Maje y Sandro.

En paralelo, la cadena de supermercados Coto comenzó a vender prendas importadas de la marca sueca H&M, inicialmente con una cápsula de verano para mujer, y planea ampliar la oferta a ropa para hombres y niños, así como otros productos del grupo. Esta estrategia responde a la creciente demanda de marcas internacionales a precios accesibles.

Sobre FARM Rio

Fundada en 1997 por Katia Barros y Marcello Bastos como un pequeño puesto en un mercado de Río de Janeiro, FARM Rio se consolidó con el tiempo como una marca brasileña de moda.

Actualmente emplea a más de 2.000 personas y opera más de 130 tiendas en Brasil, con una estética reconocible por el uso de estampados.

La empresa apuesta a programas de sustentabilidad, con prácticas enfocadas en la producción responsable y el uso de materiales reciclados en algunas de sus prendas

Su expansión internacional comenzó en 2019, con la apertura de una tienda insignia en el barrio de SoHo, en Nueva York. Desde entonces, la firma instaló locales en otras ciudades de Estados Unidos —como Los Ángeles, Washington D.C. y Miami— y en puntos relevantes de Europa, como París, Londres y Mykonos, además de Dubái en Medio Oriente.

FARM Rio también comercializa sus productos a través de más de 2.000 espacios de venta minorista a nivel global, entre ellos grandes tiendas departamentales como La Samaritaine, Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Selfridges, Liberty, La Rinascente, Bloomingdale’s y Printemps.

