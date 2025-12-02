El mercado extiende la apuesta por el peso, pero la volatilidad externa puede empañar el buen clima local

La Bolsa porteña subió por quinto día consecutivo, pero los bonos soberanos cayeron por un mal clima externo. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

La primera rueda de diciembre comenzó con los dólares en baja junto a la Bolsa local y los bonos argentinos. Se percibía la cautela en el ambiente porque los índices bursátiles de Nueva York habían abierto negativos y Japón contagiaba su crisis a la región.

Sin embargo, pronto las dudas se atenuaron y hubo alzas selectivas en la Bolsa, donde se privilegió a las empresas del sector público tras la confirmación del gobierno nacional del considerable aumento de las tarifas. El S&P Merval cerró con un avance de 1,12% en pesos y de 2,6% en dólares tras la significativa caída del dólar contado con liquidación (CCL). Los papeles sobresalientes fueron Transener (+5,1%, Edenor (+3,8%) y Metrogas (+3,7%). Se trata de la quinta suba consecutiva del mercado, que insinuó una toma de ganancias que no terminó concretándose porque cada acción que se vendía contaba con inmediatos compradores.

La apuesta al peso sigue y explica la toma de riesgos por parte de los inversores. Los bonos a tasa fija también subieron y sus rendimientos bajaron. La tasa a fin de enero se ubicó en 2,02% efectivo mensual y la de febrero en 2,26%. Al mismo tiempo, los títulos que ajustan por CER que vencen el 11 de noviembre de 2026, avanzaron 0,26%.

El dólar MEP, por su parte, se mantuvo sin cambios en $1.475,23, pero el CCL acusó un descenso de 1,4% a $1.496,85. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde intervienen exportadores e importadores, se operaron USD 488 millones y el tipo de cambio mayorista cerró al mismo valor del viernes en $1.451,50. Se cree que el Tesoro comenzó a comprar y se llevó alrededor de USD 50 millones.

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, señaló en su último informe diario que “según los últimos datos disponibles, el 27 de noviembre el Tesoro habría adquirido divisas por unos USD 50 millones. Si bien el ritmo de compras es demasiado lento como para hacer frente a los vencimientos de enero, el mercado puede celebrar que se mantenga esta tendencia”.

Sobre el mercado de futuros indicó que “operaron un volumen de 720.080 contratos que es el menor desde el 15 de setiembre, sin tener en cuenta feriados en Estados Unidos y el día del empleado bancario. No se cerraron operaciones en las cuatro últimas posiciones y los ajustes fueron negativos presionados por la caída de rendimientos en la curva pesos. Así y todo, el interés abierto añadió 42,3 millones gracias al contrato que vence a fines de enero (+44,7 millones) y mayo (+9,8 millones)”.

En simultáneo, los bonos soberanos experimentaron leves caídas de hasta 0,7%, por lo que el riesgo país se mantuvo sin cambios. Los títulos de la región se vieron afectados por la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 4,1%. Esta dinámica se explicó por la huida de los inversores de los bonos japoneses que, al derrumbarse, rinden 1,9%, el nivel más alto en 17 años. El banco central del país oriental anunció suba de tasas y una estricta política monetaria para bajar la inflación que roza 3% anual.

El otro refugio fue el oro que aumentó 3,5% y hubo huida del Bitcoin que cortó su recuperación y perdió USD 5.000 en un día al operar a USD 86 mil.

Anoche, en el after market se insinuaba una leve recuperación de las Bolsas de Nueva York, mientras el índice Nikkei de Japón operaba 0,20% arriba. Este martes los inversores seguirán en modo cautela y mirando lo que sucede en el exterior. Tras las elecciones del 26 de octubre, el destino de los mercados locales quedó enlazado al contexto internacional.