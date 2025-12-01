Economía

Luis Caputo se suma a las negociaciones por el Presupuesto 2026 y mantendrá dos reuniones clave esta semana

Se espera que el ministro de Economía entable conversaciones con distintos gobernadores. La lista de ítems en los que se mantendría inflexible

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal

El Gobierno entra en semanas claves. En los próximos días tendrá que enviar a la Cámara de Diputados la nueva versión del proyecto de Presupuesto 2026 con cambios en base en las negociaciones con los gobernadores y el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Pero en los días que restan quien avanzara en las negociaciones será el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según pudo saber Infobae, hasta el momento, los mandatarios provinciales ni el jefe de Gobierno porteño no recibieron ningún borrador del proyecto con las últimas modificaciones. La redacción del mismo se encuentra en manos del secretario de Presupuesto, Carlos Guberman, y sus equipos del cuarto piso del Palacio de Hacienda.

Esta semana, y en medio de la ronda y viajes del ministro del Interior, Diego Santili, a las provincias, el ministro Caputo, va a entablar conversaciones con los mandatarios. A mitad de semana, según pudo saber Infobae, recibiría al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para negociar el proyecto de presupuesto 2026.

Con quien ya estuvo reunido el jueves pasado en el quinto piso del Palacio de Hacienda para la firma del acuerdo de baja de retenciones al petróleo, que en su caso será gradual y en función del precio del barril: hasta USD 65 dólares nada; de USD 65 a USD 80 un porcentaje escalonado, y de USD 80 en adelante se aplicará el 8% de retenciones. Ese mismo día también lo hizo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Ante la consulta a fuentes oficiales del Ministerio de Economía, no existió una confirmación ni un rechazo del encuentro entre el ministro Caputo y Vidal, ni tampoco detalle sobre si será al único al que reciba. Tampoco del entorno de Santili sobre si participará o no del encuentro. Ya que el miércoles de la semana pasada ya estuvo con el gobernador de Santa Cruz junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Que el ministro Caputo se reúna con Vidal para negociar el Presupuesto 2026 forma parte de la nueva postura que quiere tomar: de involucrarse en las negociaciones políticas. “Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político, yo tomaba una posición bastante cómoda de que cómo tenía el soporte del Presidente los que se dedicaban a la política iban y se peleaban con los gobernadores y cuando venían a pedirme plata a mí o al secretario de Hacienda nos tenían que cortar un brazo”, afirmó Caputo antes de las elecciones de medio término respecto a su relación con los mandatarios.

Pero según pudo saber Infobae, el Gobierno no cedería a que se copartícipe el impuesto a los combustibles líquidos ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Siendo dos pedidos que los gobernadores pusieron sobre la mesa de negociación y con lo que intentaron avanzar por su cuenta en el Congreso. En donde lograron que se aprobara una ley que luego fue vetada por el presidente Javier Milei con el justificativo de que atentaba contra el superávit fiscal.

No descartan que el gobernador
No descartan que el gobernador de Chubut se reúna esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo por el presupuesto 2026.

Otra de las cuestiones sobre la que los gobernadores pusieron el ojo fue el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. Es que el proyecto de Presupuesto 2026, que envió el Gobierno en septiembre a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, tenía una letra chica.

En un apartado, proponía eliminar la ampliación del régimen de Zonas Frías, una medida implementada en 2021, lo que excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años. Esta dinámica afectaba especialmente a los usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son templados y la cobertura había generado una ampliación significativa en la cantidad de beneficiarios.

“Córdoba estaba en Zonas Frías”, bromeó un alto funcionario de la Casa Rosada involucrado en las negociaciones del presupuesto cuando se lo consultó. Las intenciones del Gobierno es que con el nuevo esquema de subsidios a la luz, gas y las garrafas para 2026 -que se anunció el viernes pasado- la cuestión haya quedado resuelta.

La coparticipación de CABA

Pero Vidal no será el único con quien se reúna Caputo. Según pudo saber Infobae, este martes habría un segundo encuentro por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la Coparticipación. Mientras que el jueves Santili recibiría a Jorge Macri en la Casa Rosada.

El encuentro entre el jefe
El encuentro entre el jefe de Gobierno porteño y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue evaluado de forma positiva

El 11 de noviembre existió una reunión entre el jefe de Gobierno porteño y el titular del Palacio de Hacienda para llegar a un acuerdo por la deuda de la Coparticipación que el Gobierno nacional mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro fue considerado “positivo”.

“El Gobierno porteño pide que la Nación normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026″, destacaron. Y agregaron: “Desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal”.

