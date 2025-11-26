Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las tasas ofrecidas por bancos y financieras argentinas mostraron fuertes recortes respecto de la semana anterior (Franco Fafasuli)

Las posibilidades de inversión en plazo fijo enfrentan un escenario dinámico debido a las recientes modificaciones en el sistema financiero argentino. La variación de las tasas de interés impacta sobre la rentabilidad de los depósitos bancarios, particularmente para quienes deciden colocar $1 millón a un plazo de 30 días. Un relevamiento de entidades bancarias despliega un panorama de cifras que evidencia un retroceso en el atractivo de estas colocaciones en pesos, mientras algunas instituciones logran sostener ofertas en niveles superiores al promedio general.

El análisis de las tasas nominales anuales (TNA) informa diferencias concretas entre los principales bancos. En el segmento de las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco de la Nación Argentina ofrece el 27% de TNA, con un rendimiento mensual de $1.022.192, un descenso de 6 puntos respecto del 33% que mantuvo previamente. Banco Santander Argentina Sociedad Anónima liquida actualmente el 25%, alcanzando $1.020.548 en el mismo período y posición, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. se ubica en 24% y entrega $1.019.726 para ese mismo plazo y monto.

El sector registra ajustes hacia la baja no solo en bancos de capital nacional, sino también en aquellos de origen internacional y presencia regional. El Banco BBVA Argentina S.A. ajusta su tasa hasta el 26%, igual que la Banco de la Provincia de Buenos Aires, que modificó su nivel hasta arribar también al 26%. Para un ahorrista que coloca $1 millón en alguna de ellas, el retorno mensual asciende a $1.021.370.

La tendencia descendente se repite en otras entidades. Banco Macro S.A. baja su TNA a 29%, presentando un rendimiento mensual de $1.023.836, mientras que Banco Credicoop Cooperativo Limitado e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se estabilizan en el 28% y ofrecen $1.023.014 cada uno. Del mismo modo, la Banco de la Ciudad de Buenos Aires ajusta su tasa al 26%, con un rendimiento estimado de $1.021.370.

En el segmento de bancos que permiten realizar plazos fijos digitales para no clientes o con operatorias virtuales, las tasas alcanzan los niveles más elevados dentro del sistema formal. Banco Bica Sociedad Anónima y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se distinguen en ese grupo. El primero ofrece 31% de TNA y un rendimiento de $1.025.480, mientras que el segundo fija su tasa en 32%, con $1.026.301 de ganancia estimada para un millón de pesos.

En la lista de entidades que aportan alternativas online, surgen otros nombres con resultados similares. Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A., Banco Julio Sociedad Anónima, Banco Mariva S.A., Banco Masventas S.A. y Bibank S.A. mantienen tasas cercanas o iguales al 30%, presentando rendimientos de entre $1.024.658 y $1.025.480 para un plazo de 30 días.

Al recorrer los cuadros de datos, se observa un recorte generalizado en los rendimientos respecto de la semana previa. Banco Comafi Sociedad Anónima propone una TNA de 27,5%, con una suma final de $1.022.611 al cumplir el mes. Por otra parte, Banco de Corrientes S.A. y Banco Hipotecario S.A. actualizan sus tasas a 31% y 28,5% respectivamente, con resultados de $1.025.480 y $1.023.422.

El universo de entidades regionales refleja comportamientos diversos. Banco del Chubut S.A. baja su tasa a 28%, ofreciendo $1.023.014, mientras que Banco del Sol S.A. otorga 30% de TNA, posibilitando un resultado de $1.024.658 en intereses. Algunas entidades prestan particular atención a captar depósitos elevados en moneda local y exhiben condiciones que superan al promedio de los principales bancos de alcance nacional.

Entre las ofertas con mejor posicionamiento aparece Banco Meridian S.A., que paga una tasa nominal anual de 32,5%, lo que equivale a un rendimiento de $1.026.712 para quienes dispongan de $1 millón para invertir a 30 días. Banco Provincia de Tierra del Fuego O.P. fija una TNA de 32%, que rinde $1.026.301, al igual que algunas de las entidades mencionadas con anterioridad.

A la cabeza del listado figuran Banco VoII S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., ambas con tasas nominales anuales de 33%, lo que se traduce en ingresos de $1.027.123 al cierre del plazo. Por su parte, Reba Compañía Financiera S.A. establece su tasa en 32% y paga $1.026.301, una cifra que la posiciona por encima de la mayoría de los bancos tradicionales.

El proceso de ajuste a la baja no afecta de igual manera a la totalidad del sistema bancario. Conforme la información cotejada entre las plataformas electrónicas de las entidades, ciertas instituciones mantienen tasas elevadas para captar depósitos a corto plazo. Otras sostienen posiciones con variaciones leves, orientadas a conservar clientes o evitar salidas masivas de capital hacia segmentos alternativos. Esa estrategia resulta particularmente evidente en bancos con fuerte inserción regional, que priorizan ofertas específicas para nichos de mercado locales o para operaciones en línea destinadas tanto a clientes como a nuevos usuarios.

La comparación entre entidades pone de relieve que la elección del banco y el canal utilizado impactan directamente sobre la rentabilidad posible. Las condiciones de acceso a las mejores tasas exigen, en múltiples casos, operar de manera digital o utilizar plataformas especiales de inversión. Esta situación lleva a numerosos ahorristas a comparar propuestas y analizar las oportunidades que surgen al margen de los bancos que habitualmente encabezan los volúmenes de depósito.

El cálculo general de rendimiento para cada banco se realiza sobre un capital inicial de $1 millón, con plazo de 30 días y aplicando la fórmula usada de manera estándar en el mercado: monto final igual al capital inicial multiplicado por [1 + ((TNA/365) x 30) / 100]. Este modelo permite estimar, para cada entidad, el monto final compuesto, incluyendo tanto el capital como los intereses correspondientes.

Así se observa que por cada millón depositado, la diferencia neta llega a superar los $8.000 entre la entidad con menor tasa y la que lidera el ránking. Mientras los principales bancos por volumen de depósitos se ubican en la franja de entre $1.019.726 y $1.023.836, las entidades más competitivas en el plano digital pueden superar los $1.027.000, con un techo de $1.027.123 en el caso de las mejores opciones actuales del mercado.

La dinámica del mercado bancario hace que los cambios de tasas se trasladen casi de inmediato a los montos ofrecidos a los clientes. De la medición realizada surge que en los últimos días, la mayoría de las entidades modificaron su TNA en una o varias oportunidades, lo que impactó en los números finales del simulador de plazos fijos para importes altos.

La irrupción de entidades que desarrollan canales digitales en los últimos años modificó los hábitos de los usuarios y generó un espacio de competencia fuerte por captar fondos a plazo. El canal online para no clientes toma presencia, ya que permite contratar plazos fijos sin necesidad de vinculación con la entidad emisora, abriendo el juego a nuevos actores y diversificando el acceso a mejores condiciones de rentabilidad.

Al observar la ubicación de los bancos tradicionales frente a los actores más nuevos del segmento fintech, los escalones muestran desplazamientos a lo largo de los meses. Mientras Banco de la Nación Argentina, Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. concentran los mayores volúmenes absolutos de depósito en pesos, sus tasas ofrecidas caen por debajo del 27%, una diferencia sustancial frente al grupo de entidades digitales y regionales.

Las instituciones con vínculos cooperativos, como Banco Credicoop Cooperativo Limitado, se alinean dentro de una franja intermedia, con tasas que igualan o superan a los bancos nacionales pero no alcanzan los niveles máximos de la oferta digital. El desempeño de bancos como Reba Compañía Financiera S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., Banco VoII S.A. y Banco Meridian S.A. sitúa la rentabilidad mensual entre $1.026.301 y $1.027.123 para un mismo monto y plazo, lo que refleja una diferencia estratégica para quienes priorizan el retorno de corto plazo.

Esta interacción de tasas y rendimientos redefine la lógica de la inversión bancaria en pesos, con plataformas digitales y bancos tradicionales ajustando sus propuestas para intentar captar la preferencia de depósitos de gran envergadura y responder a un escenario de reducción de la rentabilidad general en el sistema financiero local.