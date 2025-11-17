El agro prevé una cosecha récord de trigo: la “doble H” que haría posible una nueva marca histórica

Se espera una megacampaña de trigo. REUTERS/Jim Young/Archivo

Para la campaña 2025/26, la producción de trigo se encamina a un desempeño sin antecedentes en la Argentina, sostenida por rindes sobresalientes y por una evolución del cultivo que ya supera todo lo visto en ciclos anteriores. Los reportes técnicos coinciden en que el trigo transita un escenario climático excepcional, con condiciones que potenciaron su desarrollo desde el arranque de la siembra.

Estas condiciones permitieron un desarrollo superior al habitual en las principales zonas productoras, donde ya se están observando resultados que ratifican la expectativa de una cosecha récord.

Según el último reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la campaña triguera 2025/26 está encaminada a establecer un nuevo récord productivo para la región núcleo, posicionándose como la mayor cosecha registrada hasta la fecha.

La estimación actual se basa en un rendimiento sobresaliente de 50,4 quintales por hectárea, valor que deja atrás la marca anterior por 3,4 quintales. Esta proyección toma como referencia una superficie implantada de 1,66 millones de hectáreas, restando unas 80.000 por exceso hídrico.

Evolución de la producción y rinde de trigo

El salto productivo se evidencia al contrastar los datos con la campaña anterior. La BCR destaca un incremento del 30% y un volumen dos millones de toneladas superior al inicialmente proyectado bajo condiciones habituales. El informe de la entidad atribuye este desempeño a un conjunto de factores climáticos favorables.

La entidad destacó la “doble H” milagrosa que posibilitó este resultado: “La combinación de buenas lluvias otoñales y primaverales, junto con un invierno húmedo y de alta heliofanía (horas de brillo solar), conformó el escenario ideal para construir este potencial del cultivo", dice el documento, destacando el efecto benéfico de la “doble H” de humedad y heliofanía.

“A ello se sumó la ausencia de heladas en la etapa de llenado, aunque las bajas temperaturas de octubre despertaron el temor de revivir el panorama de la campaña 2018/19. Finalmente, la humedad ambiental actuó como amortiguador, evitando daños significativos”, agregó.

El comienzo de la cosecha se espera en los próximos días, a diferencia de la temporada pasada cuando el 5% del trigo ya había sido recolectado en estas fechas. El retraso en el inicio de la trilla es interpretado como un reflejo de la extensión del ciclo y de las condiciones favorables que acompañaron el llenado del grano.

De acuerdo con los partes de la BCR, las primeras labores se centrarán en el centro-sur de Santa Fe y en el sudeste cordobés entre viernes y sábado, mientras que el resto del área marcará el inicio generalizado entre 10 y 20 días después.

Los relevamientos iniciales recabados en localidades clave sostienen el clima de optimismo.

“En Sacanta, noreste cordobés, se reportan lotes medios con rendimientos de 60 a 65 quintales por hectárea y picos de hasta 80, con excelente calidad de grano”, subraya el informe. Técnicos en Victoria (Entre Ríos) refieren números consistentes, evidenciando registros de 60 quintales en lotes regulares, mientras que en Paraná los primeros resultados llegaron a 65 quintales.

La expectativa por una cosecha sin precedentes sostiene el interés de productores y operadores, quienes aguardan la consolidación de los resultados a medida que la campaña avance sobre el grueso del territorio sembrado.

Liquidación de divisas

Por otro lado, la BCR proyecta que, entre noviembre y diciembre, el sector agropecuario realizará una liquidación cercana a los USD 2.600 millones.

Ese monto se suma a los USD 34.500 millones ya ingresados entre enero y octubre de 2025, lo que ubica al año como el tercero con mayor flujo de divisas de la historia reciente, únicamente por detrás de 2021 y 2022, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania elevó los precios internacionales y generó un aporte extraordinario.

Con estas estimaciones, la liquidación total del agro en 2025 rondaría los USD 37.150 millones, consolidando al corriente año como el tercer mejor registro histórico en términos de aporte de dólares por parte del complejo agroexportador argentino.

Además, la BCR difundió sus previsiones para el primer trimestre del próximo año. Entre enero y marzo, la liquidación se ubicaría en torno a USD 5.250 millones, un nivel inferior al promedio de los últimos cinco años para ese mismo período, que se aproxima a USD 5.900 millones.

Según el informe, esta merma se debe al adelantamiento de ventas realizado durante 2025 y a la lógica espera de la nueva cosecha, que condiciona el volumen disponible para exportar en los primeros meses del calendario.