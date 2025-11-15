Martín Rapallini habló del siniestro en Ezeiza: “La pérdida económica es inmensa, pero es importante que no ha habido pérdidas humanas”

Crédito: Christian heit

Martín Rapallini, presidente de la Unión industrial Argentina (UIA, cuyo timón asumió en abril pasado), dijo en una entrevista radial que el incendio en Ezeiza “no fue en los polos industriales que tengo en la zona”, aclaró que colaboraron con tres autobombas, celebró que no haya habido pérdida de vidas humanas y elogió la rápida respuesta del Municipio y de bomberos, pero reconoció también que hubo una “inmensa pérdida económica”.

“Este desastre o tragedia no fue en los polos industriales que yo tengo en la zona, en la zona está el Polo Industrial Ezeiza, un parque industrial, y el Parque Industrial de Spegazzini, que es otro parque industrial que desarrollamos nosotros”, dijo el empresario y dirigente fabril en diálogo con radio Mitre.

El incendio, explicó, “se desarrolló en una zona abierta que se llama Polígono Industrial Ezeiza. Digo esto porque en todos lados están diciendo que es en los parques industriales y no es así. Es en una zona abierta y hemos trabajado toda la noche colaborando con nuestras autobombas, llevando agua también desde el Parque, porque tenemos un protocolo para que todas las empresas den agua para cualquier tipo de siniestro. Y también colaborando con las ambulancias, en semejante tragedia, que fue realmente muy dura y muy impresionante. También hay que decir que no ha habido pérdida de vidas humanas. Es importante para resaltar. Y todas las personas que fueron internadas ya fueron dadas de alta. Es un dato importante”.

De hecho, esta mañana las Administraciones del Parque Industrial de Ezeiza y del Parque Industrial de Spegazzini publicaron un comunicado conjunto de 7 puntos en el que agradecieron la tareas de los bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y autoridades provinciales y municipales por la rápida intervención y coordinación y subrayaron:

La explosión no se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza ,ni del Parque Industrial de Spegazzini. El incidente tuvo lugar en una zona abierta denominada Polígono Industrial, un área industrial externa a ambos parques. No se registraron pérdidas de vidas humanas. Las personas que fueron trasladadas para atención médica ya han sido dadas de alta, según informaron las autoridades sanitarias. Los destacamentos de bomberos de nuestros parques fueron los primeros en llegar al lugar. Tres autobombas se presentaron rápidamente y aportaron información clave para la coordinación del operativo junto a los equipos municipales y de Defensa Civil. Se activaron los protocolos de emergencia establecidos. Conforme a nuestras normas internas, todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas. Durante todo el operativo, los bomberos estuvieron cargando agua en ambos parques. Se pusieron a disposición ambulancias y recursos adicionales para asistir a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales. Solicitamos a los medios corregir la información errónea que indica que el hecho se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza Esta aclaración es fundamental para evitar confusiones y la sobrecarga de consultas a nuestras empresas. Ambos parques industriales permanecen operativos y fuera de peligro.

Sobre las empresas alcanzadas por la explosión y el fuego, en la entrevista radial Rapallini dijo no tener aún información precisa, pero señaló que hay “cinco o seis” afectadas. “El fuego se inicia en una empresa que se llama Chemotécnica, después estaba Iron Mountain cerca y luego se fue propagando para otras empresas. Hay que ver cuáles son realmente las empresas que tuvieron mayor impacto”.

Smoke rises from a fire after an explosion occurred due to a fire in buildings containing agrochemical products in a factory complex in the town of Carlos Spegazzini, in the province of Buenos Aires, Argentina, November 14, 2025. REUTERS/Alessia Maccioni

En la planta donde se inició el siniestro, dijo Rapallini, “había productos químicos. En el resto no. Iron Mountain -que ya tuvo una tragedia en Capital- guarda archivos, o sea que ahí no hay químicos, pero sí papel. Es toda una zona de guardado.

Cuando le fue observado que gracias a la hora y por ser un lugar relativamente aislado las pérdidas se circunscribieron a las fábricas alcanzadas, Rapallini reconoció que “la pérdida económica es inmensa”.

“Cinco o seis empresas han tenido una pérdida muy importante a nivel económico, pero está eso de no tener que lamentar pérdidas humanas. Es importante, porque eso está en el ejido urbano y puede tener mucho impacto en el resto de la sociedad. Ha habido incluso muchos gases tóxicos, que en el medio de una ciudad podría haber generado también un desastre en términos de contaminación.

Sobre la presencia humana en el lugar al momento en que se desató el sinistro, Rapallini señaló que “hay algún video en que se ve cómo en la explosión hay trabajadores que salen corriendo, porque hay muchas fábricas que trabajan tres turnos”,y cuando se le consultó si el origen fue el derrame de algún líquido inflamable dijo que aún no está claro “cuál fue el disparador de este incendio o de la explosión, porque hubo una explosión terrible, que tuvo un impacto hasta diez kilómetros a la redonda. La verdad es que no hay una información oficial”.

Del lado positivo, de la respuesta y colaboración, Rapallini citó “una reacción muy rápida de la municipalidad, de todos los equipos, de todos los bomberos. Nosotros tenemos el parque y tres autobombas que a los cinco o diez minutos ya estaban en el área colaborando y ayudando. Cuando se desata este tipo de incendios es increíble la velocidad con que se expande y se propaga. Por eso, si bien hay cinco o seis fábricas afectadas y casi todas con destrucción total, la verdad que hay muchas más empresas alrededor que se logró contener. El objetivo fundamental es que (el fuego) no se expanda a otras fábricas y dentro de todo, para el desastre que fue se logró frenar. Del lado norte o más al sur está Sinteplast, para el otro lado está Molinos Cañuelas. Hay muchas empresas alrededor. Logramos de que el fuego no se expandiera a esas empresas”.

El dirigente fabril reiteró que el incendio fue “al lado” del parque industrial que administra. “De un lado de la autopista hasta el polo industrial Spegazzini. Cruzás la autopista y hay toda un área industrial abierta donde sucede este incendio. Y después, atrás, está el polo industrial Ezeiza, de 500 hectáreas. Esto no pasó dentro de los parques. Digo esto porque en todos los medios sale que es en el Polo industrial Ezeiza y en realidad no ha sido en los parques. Ha sido en esta área abierta. Igual hemos estado trabajando toda la noche, todos los equipos nuestros ayudando, llevando agua, las autobombas, las ambulancias, colaborando. El fuego está controlado, pero sigue, porque, por ejemplo, hay un depósito de gomas. Eso sigue prendido, capaz que todo el fin de semana. Pero está controlado para que no se vaya a otras empresas”.

Por último, señaló quela autopista se está liberando y que probablemente al mediodía esté totalmente liberada “y funcionando normalmente”