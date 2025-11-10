Economía

Mercados: vuelven a subir los bonos soberanos y empujan al riesgo país debajo de los 600 puntos

Los valores de la deuda nacional mantienen el impulso protagonizado por la reacción posterior a las últimas elecciones, pese a la cautela con la que operan analistas e inversores

Guardar
El progreso en los bonos
El progreso en los bonos Globales impulsa el recorte del riesgo país hasta los 596 puntos durante la apertura del lunes (Reuters)

La jornada del lunes inició con un retroceso del riesgo país argentino, que se ubicó en 596 puntos básicos, luego de marcar 636 al cierre del viernes previo. Este movimiento acompaña el avance de los bonos Globales bajo Ley Nueva York, cuya cotización subió en las primeras horas del día tras el efecto positivo que generó el resultado electoral del oficialismo en los activos financieros. El nivel del riesgo país es el más bajo desde enero 2025.

Según las últimas operaciones relevadas, los bonos Global 29, Global 30, Global 35, Global 38, Global 41 y Global 46 operan en alza. Las variaciones intradiarias de cada uno se registran en valores positivos: Global 29 (+0,86%), Global 30 (+0,90%), Global 35 (+0,94%), Global 38 (+0,93%), Global 41 (+1,00%) y Global 46 (+0,92%). Esta tendencia refuerza el escenario de menor volatilidad y tasas en ajuste que describió en análisis reciente la sociedad de bolsa Cohen.

El mercado focaliza la atención en la política monetaria, en un contexto en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó a inversores reunidos en Estados Unidos que la gestión nacional planea recomprar deuda soberana y sumar reservas internacionales. El funcionario señaló que este proceso se activará aunque el peso argentino opere dentro de la banda de flotación. Así, la búsqueda de fortalecer las arcas del Banco Central se mantiene como objetivo de máxima prioridad, de acuerdo con el panorama financiero emergente tras los comicios, según coincidieron fuentes consultadas.

En línea con esta dinámica, el Grupo SBS destacó que “el veredicto positivo del mercado respecto del resultado electoral impulsó la demanda de pesos y, dado el bajo nivel de monetización de la economía, creemos que hay espacio para remonetizar y aflojar el apretón monetario”. Al mismo tiempo, Delphos Investment advirtió sobre un “camino hacia el crecimiento económico en Argentina” habilitado por un orden macroeconómico más claro, un giro político hacia los consensos y una nueva composición legislativa que favorece las reformas estructurales.

Sin embargo, la estabilidad del régimen de bandas cambiarias despierta escepticismo, de acuerdo con informes de diferentes consultoras. Delphos Investment afirmó: “El mercado continúa escéptico respecto de la permanencia del régimen de bandas cambiarias y esto se observa en los ‘MEP breakeven’. Creemos que este desalineamiento entre precios de mercado con el régimen vigente ofrece una buena oportunidad para posiciones largas en pesos”. En paralelo, Max Capital especificó que las bandas cambiarias persisten como el principal motivo de inquietud para los inversores, debido al riesgo de intervenciones próximas al techo, cuando la política oficial busca robustecer reservas internacionales netas.

Desde Portfolio Personal Inversiones se analizó que el equilibrio actual del mercado cambiario descansa sobre un sector público casi ausente. El informe sostuvo que “la apuesta del gobierno es, claramente, que un fuerte ingreso de capitales permita la compra de reservas, sin romper el techo de la banda”. A su vez, la recuperación de la demanda de dinero aparece como condición necesaria para ese resultado, delineando el sendero para cumplir los objetivos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, que requiere adicionar 8.500 millones de dólares a diciembre y 12.700 millones a junio de 2026.

Por otro lado, el economista Salvador di Stefano prevé reducciones sustanciales de la tasa de interés durante noviembre y diciembre, con la expectativa de alentar el crédito y la actividad. Mientras tanto, el diálogo entre la presidencia y funcionarios de Estados Unidos continúa bajo observación, en medio de la expectativa por potenciales avances en el plan oficial de recompra de deuda, que podría acelerar la estabilización del financiamiento externo.

Según evaluó Wise Capital, la relativa calma en el frente cambiario se explica por una mejora en las expectativas, mayor flujo de divisas oficiales y un contexto externo más favorable. Las intervenciones del Banco Central y la reducción en la demanda de cobertura permitieron mantener bajos los diferenciales entre los distintos tipos de cambio. Esta reducción fue uno de los factores centrales para el descenso del riesgo país.

Desde la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos analizó que el apoyo electoral y el respaldo diplomático de Estados Unidos configuran un horizonte más despejado para la Argentina, aunque sostuvo que el desafío consiste en sostener la estabilidad y lograr avances legislativos concretos.

En la plaza local, el Merval experimentó una tendencia alcista a corto y medio plazo, con retrocesos puntuales que, según el analista Alexander Londoño de ActivTrades, abren lugar a la incorporación de nuevos compradores. Balanz Capital indicó que, aunque las acciones argentinas repuntaron de manera significativa, todavía permanecen por debajo de los registros máximos del año. En contraste, los bonos soberanos y corporativos ya acumulan retornos positivos en lo que va de 2025.

Temas Relacionados

BonosDeudaMercadosRiesgo País

Últimas Noticias

El Gobierno subastará uno de los terrenos más codiciados en pleno Belgrano

Se trata de una propiedad que pertenecía a la Policía Federal y su precio supera los USD 20 millones. Cuáles son la características únicas del terreno

El Gobierno subastará uno de

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón en medio de la baja de tasas

El acceso digital y la necesidad de mayor rendimiento impulsan la comparación entre entidades argentinas para depósitos a corto plazo

Plazo fijo: cuánto pagan los

China exigió tener prioridad absoluta sobre la mayor reserva de litio chilena para aprobar el acuerdo con Codelco

El ente regulador de Beijing impuso duras condiciones en la asociación con Santiago para garantizarse el suministro del mineral clave para la tecnología

China exigió tener prioridad absoluta

Los mercados globales repuntan mientras Estados Unidos avanza hacia el fin del cierre gubernamental

Los futuros del S&P 500 suben mientras los mercados europeos y asiáticos registran alzas generalizadas. El cierre de la Administración federal, de 40 días de duración, es el más largo de la historia y retrasó datos económicos clave

Los mercados globales repuntan mientras

Inflación de octubre: estiman que otra vez habrá aceleración y se acercaría a 2,4%

El miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la variación del IPC en el décimo mes del año. Lo que se espera para el resto de 2025

Inflación de octubre: estiman que
DEPORTES
Sebastián Báez y Mariano Navone

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

Cómo influye la preparación física y mental de Fernando Alonso para competir en la Fórmula 1 a los 44 años

TELESHOW
Moria Casán debutó con su

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

El reto de Maxi López en Masterchef: cena romántica para Wanda Nara y una devolución inesperada

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

INFOBAE AMÉRICA

Las contradicciones de Brasil expuestas

Las contradicciones de Brasil expuestas en la COP30

Costa-Gavras: “El cine es una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados

China exigió tener prioridad absoluta sobre la mayor reserva de litio chilena para aprobar el acuerdo con Codelco

Los tres objetivos de la ONU para la cumbre del clima en Belém