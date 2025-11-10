Cómo es la nueva versión de la pick-up más vendida del mundo y cuándo llegará a la Argentina

La Toyota Hilux 100% eléctrica llegará a Europa y Australia en 2026

“Equipo que gana no se toca” es una frase que se adjudica a numerosos personajes, especialmente a técnicos de fútbol famosos como Carlos Bilardo o Carlos Bianchi, pero que suele aplicarse a muchas actividades, incluidos los negocios.

Este lunes, el esperado lanzamiento de la nueva Toyota Hilux 2026 en Tailandia reflotó el concepto de aquella frase. Es que la marca japonesa, líder mundial en venta de autos nuevos en los últimos años, mantuvo la plataforma del modelo actual para montarle una nueva carrocería e incorporar la postergada electrificación parcial y total al vehículo, usando la misma plataforma.

Toyota había mostrado en 2023 un primer prototipo eléctrico de cabina simple que permitía imaginar el estilo que tendría esta nueva actualización estética de Hilux, que adopta como principal novedad una trompa más elevada y recta hacia el parabrisas, y un frente más agresivo con mayor cantidad de secciones lisas y ópticas delgadas vinculadas por una sección plástica plana en la que sólo entra el nombre Toyota.

La versión turbodiésel y la Mild-Hybrid serían las destinadas a Argentina. Zárate no la fabricará en 2026, pero en 2027 cumple 30 años. Sería un buen motivo de festejo

Efectivamente, no es una nueva Hilux sino un rediseño del mismo vehículo conocida y de probada eficiencia, a pesar de lo cual se incluyen una versión Mild-Hybrid, una 100% eléctrica, y se anunció que también habrá una propulsada por pila de combustible de hidrógeno (PCEV), aunque para 2028.

Cuándo se fabricará en el país

Pero la gran pregunta para los usuarios de camionetas con chasis de estas latitudes es cuándo llegará al mercado argentino, es decir, cuándo comenzará a fabricarse en la planta de Zárate, donde desde 1997 se produce la actual pick-up más vendida desde hace más de diez años.

La filial argentina de Toyota sólo se limitó a responder que no será en 2026, lo cual tiene sentido por dos razones: la primera es que la 8va generación de la camioneta se está produciendo actualmente a tres turnos en la fábrica argentina, desde donde se abastece al mercado local y regional. La segunda es que habría una razón extraordinaria para hacerlo en 2027, que será cuando se cumplan 30 años del inicio de la actividad industrial de la marca en el país.

La vista lateral sigue siendo la de una Toyota Hilux, aunque con la trompa más alta y recta y un estribo en la parte trasera de la caja de carga

La nueva Hilux 2026 presentada este lunes en Tailandia será la que se exporte a Australia y Europa el año próximo. Mantiene el motor turbodiésel 2.8 litros como única opción de la versión térmica, con lo que se descarta el 2.4 que equipaba a las versiones de baja gama.

La versión híbrida no será ni full Hybrid (híbrida recargable), ni Plug-in Hybrid (híbrida enchufable). Por el momento, la Hilux 2026 sólo tendrá una hibridación suave, la conocida Mild-Hybrid, que está compuesta por una batería de 48v capaz de mover un motor eléctrico de 11 CV que sumará energía y reducirá consumo de combustible en aceleraciones desde cero.

Sin dudas, la gran novedad es la versión 100% eléctrica, la Hilux BEV (Battery Electric Vehicle), destinada especialmente al mercado europeo. Exteriormente se aprecia una notoria diferencia con las versiones turbodiésel, ya que muestra una parrilla simulada pero sin perforaciones en el frente debido a que un auto eléctrico no tiene ni radiador de agua ni tampoco de aceite con el que refrigera un auto con motor térmico.

En el interior se aprecia un cambio mayor, con tablero de dos pantallas digitales y un diseño similar al de la pick-up Tacoma

A nivel tecnológico, la Hilux eléctrica estará propulsada por dos motores, uno en cada eje que totalizan 195 CV, que se alimentan de una batería de iones de litio de 59,2 kWh, con lo que tiene una autonomía de aproximadamente 300km. Esta sería la versión que Toyota Argentina traería a Zárate, lo que le permitirá a la marca competir con sus dos grandes rivales, Ford y Volkswagen, que tendrán en 2026 y 2027, un híbrido enchufable y un híbrido autorecargable en el mercado local.

El otro gran cambio que mostró la Hilux 2026 presentada este lunes está en el rediseño del interior, en el que se aprecian dos pantallas digitales, la del cuadro de instrumentos del conductor y la central, un nuevo diseño del tablero y también del volante, que luce similar al de la Tacoma norteamericana.