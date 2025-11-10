Economía

Cómo es la nueva versión de la pick-up más vendida del mundo y cuándo llegará a la Argentina

Este lunes se presentó en Tailandia la nueva Toyota Hilux 2026. Más allá de la nueva estética, el gran cambio está en la tecnología de propulsión. Se mantiene el motor turbodiésel y se suman una versión híbrida, una 100% eléctrica y otra a hidrógeno

Guardar
La Toyota Hilux 100% eléctrica
La Toyota Hilux 100% eléctrica llegará a Europa y Australia en 2026

“Equipo que gana no se toca” es una frase que se adjudica a numerosos personajes, especialmente a técnicos de fútbol famosos como Carlos Bilardo o Carlos Bianchi, pero que suele aplicarse a muchas actividades, incluidos los negocios.

Este lunes, el esperado lanzamiento de la nueva Toyota Hilux 2026 en Tailandia reflotó el concepto de aquella frase. Es que la marca japonesa, líder mundial en venta de autos nuevos en los últimos años, mantuvo la plataforma del modelo actual para montarle una nueva carrocería e incorporar la postergada electrificación parcial y total al vehículo, usando la misma plataforma.

Toyota había mostrado en 2023 un primer prototipo eléctrico de cabina simple que permitía imaginar el estilo que tendría esta nueva actualización estética de Hilux, que adopta como principal novedad una trompa más elevada y recta hacia el parabrisas, y un frente más agresivo con mayor cantidad de secciones lisas y ópticas delgadas vinculadas por una sección plástica plana en la que sólo entra el nombre Toyota.

La versión turbodiésel y la
La versión turbodiésel y la Mild-Hybrid serían las destinadas a Argentina. Zárate no la fabricará en 2026, pero en 2027 cumple 30 años. Sería un buen motivo de festejo

Efectivamente, no es una nueva Hilux sino un rediseño del mismo vehículo conocida y de probada eficiencia, a pesar de lo cual se incluyen una versión Mild-Hybrid, una 100% eléctrica, y se anunció que también habrá una propulsada por pila de combustible de hidrógeno (PCEV), aunque para 2028.

Cuándo se fabricará en el país

Pero la gran pregunta para los usuarios de camionetas con chasis de estas latitudes es cuándo llegará al mercado argentino, es decir, cuándo comenzará a fabricarse en la planta de Zárate, donde desde 1997 se produce la actual pick-up más vendida desde hace más de diez años.

La filial argentina de Toyota sólo se limitó a responder que no será en 2026, lo cual tiene sentido por dos razones: la primera es que la 8va generación de la camioneta se está produciendo actualmente a tres turnos en la fábrica argentina, desde donde se abastece al mercado local y regional. La segunda es que habría una razón extraordinaria para hacerlo en 2027, que será cuando se cumplan 30 años del inicio de la actividad industrial de la marca en el país.

La vista lateral sigue siendo
La vista lateral sigue siendo la de una Toyota Hilux, aunque con la trompa más alta y recta y un estribo en la parte trasera de la caja de carga

La nueva Hilux 2026 presentada este lunes en Tailandia será la que se exporte a Australia y Europa el año próximo. Mantiene el motor turbodiésel 2.8 litros como única opción de la versión térmica, con lo que se descarta el 2.4 que equipaba a las versiones de baja gama.

La versión híbrida no será ni full Hybrid (híbrida recargable), ni Plug-in Hybrid (híbrida enchufable). Por el momento, la Hilux 2026 sólo tendrá una hibridación suave, la conocida Mild-Hybrid, que está compuesta por una batería de 48v capaz de mover un motor eléctrico de 11 CV que sumará energía y reducirá consumo de combustible en aceleraciones desde cero.

Sin dudas, la gran novedad es la versión 100% eléctrica, la Hilux BEV (Battery Electric Vehicle), destinada especialmente al mercado europeo. Exteriormente se aprecia una notoria diferencia con las versiones turbodiésel, ya que muestra una parrilla simulada pero sin perforaciones en el frente debido a que un auto eléctrico no tiene ni radiador de agua ni tampoco de aceite con el que refrigera un auto con motor térmico.

En el interior se aprecia
En el interior se aprecia un cambio mayor, con tablero de dos pantallas digitales y un diseño similar al de la pick-up Tacoma

A nivel tecnológico, la Hilux eléctrica estará propulsada por dos motores, uno en cada eje que totalizan 195 CV, que se alimentan de una batería de iones de litio de 59,2 kWh, con lo que tiene una autonomía de aproximadamente 300km. Esta sería la versión que Toyota Argentina traería a Zárate, lo que le permitirá a la marca competir con sus dos grandes rivales, Ford y Volkswagen, que tendrán en 2026 y 2027, un híbrido enchufable y un híbrido autorecargable en el mercado local.

El otro gran cambio que mostró la Hilux 2026 presentada este lunes está en el rediseño del interior, en el que se aprecian dos pantallas digitales, la del cuadro de instrumentos del conductor y la central, un nuevo diseño del tablero y también del volante, que luce similar al de la Tacoma norteamericana.

Temas Relacionados

pick-upsToyota Hilux 2026Toyota Hilux eléctricaToyota Hilux híbridaindustria automotrizúltimas noticias

Últimas Noticias

La tarifa de luz en CABA cayó al nivel más bajo de la gestión Milei y se equipara al de los años 90, según UADE

El Instituto de Economía de la universidad señaló en un informe que la factura promedio de electricidad porteña es hoy similar a la de hace tres décadas y que las familias destinan un 2% del salario para pagarla

La tarifa de luz en

El futuro del plan económico y la vuelta a los mercados: qué les dijo Caputo a un grupo de inversores de Wall Street

Tras el viaje a Estados Unidos, el Ministro de Economía recibió este lunes a agentes en el Salón Manuel Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda. Los detalles del encuentro y próximas reuniones

El futuro del plan económico

Un gigante de Wall Street organizó una visita de inversores al país que se reunirán con el Gobierno, el BCRA y el FMI

La delegación cumple una agenda intensa en la capital argentina para analizar el rumbo económico junto a funcionarios, consultores y empresarios en medio del renovado interés por los activos locales

Un gigante de Wall Street

Señal de alerta: cuántos kilómetros se pueden hacer con la reserva del tanque de combustible y cuáles son los riesgos

No todos los vehículos tienen la misma cantidad de litros una vez que se enciende la luz en el tablero hasta quedarse sin nafta, pero usar ese remanente de combustible puede generar problemas mecánicos costosos

Señal de alerta: cuántos kilómetros

“Queremos competir con reglas claras y parejas para todos”: la visión de un empresario textil ante el auge importador

El titular del Grupo Ritex y miembro del Movimiento Industrial, Andrés Ekserciyan, se refirió a la competencia de productos que ingresan desde plataformas chinas. También insistió en la necesidad de avanzar en las reformas estructurales

“Queremos competir con reglas claras
DEPORTES
Fue uno de los jugadores

Fue uno de los jugadores más admirados por Maradona y a los 67 años maravilló con una gambeta a Pepe, ex Real Madrid

A la espera de Riestra-Independiente, Gimnasia recibe a Vélez por la fecha 15 del Torneo Clausura

El video y las fotos del principio de incendio en La Bombonera tras el triunfo de Boca ante River

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Tras el triunfo de Boca ante River, Claudio Úbeda reveló detalles de su última charla con Miguel Russo: “Es imposible no emocionarse”

TELESHOW
Johnny Depp llegó a la

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país

Moria Casán y Graciela Alfano recrearon su polémico piquito de los años 90

Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país: Wanda Nara contó el motivo de la cautelar que pidió por sus hijas

Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef y cómo quedó su relación con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump y su homólogo

Donald Trump y su homólogo sirio Ahmad al-Sharaa acordaron impulsar la cooperación bilateral tras su reunión en la Casa Blanca

América Latina, entre la desconfianza y el crimen: el mapa de riesgos que alerta a los inversores

Contra el sentido común: “No se cosecha jamás lo que se siembra”, escribe Paula Jiménez España

Blockchain y cripto casinos impulsan la nueva era del juego online en España, según expertos

La trágica historia del ferry Heweliusz, el accidente más trágico de Polonia que se convirtió en serie