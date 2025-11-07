Economía

Con el regreso del fundador de Ethereum, Buenos Aires convocará en noviembre a figuras del mundo cripto

Vitalik Buterin será uno de los visitantes que llegará a Buenos Aires en noviembre, en medio de una serie de eventos sobre criptomonedas, tokenización y finanzas digitales. Hoy comienza Labitconf

Guardar
Vitalik Buterin estará presente en
Vitalik Buterin estará presente en la Primera Feria Mundial de Ethereum

El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, regresará a la Argentina en noviembre para presentarse en Devconnect, la Primera Feria Mundial de Ethereum que tendrá lugar durante noviembre, mes en que Buenos Aires será escenario de conferencias, ferias y foros internacionales sobre criptomonedas, tokenización y finanzas digitales.

La agenda comenzará hoy con Labitconf, la conferencia sobre Bitcoin, cripto y blockchain más antigua del mundo, que celebrará su decimotercera edición entre hoy y mañana en Costa Salguero. Bajo el lema “Unstoppable”, el evento reflejará un año de consolidación para Bitcoin y la economía descentralizada, ofreciendo siete escenarios simultáneos dedicados a temáticas como finanzas descentralizadas, Web3, inteligencia artificial y espacios introductorios para quienes se inician en el sector.

Rodolfo Andragnes, fundador de Labitconf y de la ONG Bitcoin Argentina, explicó que el objetivo es “ser una puerta de entrada para comprender el nuevo paradigma de las criptomonedas, combinando charlas didácticas, debates filosóficos y la presencia de pioneros internacionales, con un enfoque accesible en español”. Entre los participantes destacados figuran Amir Taaki, Francis Poliot, Efrat Ferguson y Nick Newman, junto a referentes locales como Carlos Maslatón, Diógenes Casares, Joan Cwailk y Augusto Salvato, así como autoridades y ejecutivos de exchanges nacionales e internacionales. Además, el evento incluirá espacios de interacción abierta, un área “Bitcoin only” a cargo de La Crypta y la entrega del Premio B-Arte, que este año homenajeará con un monumento a Satoshi Nakamoto.

Argentina Fintech Forum convocará a
Argentina Fintech Forum convocará a más de 5.000 participantes del sector el 11 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires

El martes 11 de noviembre, el Argentina Fintech Forum celebrará su novena edición en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Convergencia”. Organizado por la Cámara Argentina Fintech, el foro reunirá a más de 100 oradores y 5.000 asistentes, incluyendo a los líderes más influyentes del sector, según informaron los organizadores. También estarán presentes autoridades como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y el director del BCRA, Pedro Inchauspe.

El programa de Argentina Fintech Forum abordará debates sobre finanzas abiertas, pagos digitales, regulación, crédito, activos virtuales, tokenización, ciberseguridad y la perspectiva de los inversores, junto con otros aspectos esenciales del ecosistema fintech en el país.

A continuación, del 14 al 16 de noviembre, sub0 Symbiosis reunirá en Bubble Studios a la comunidad de Polkadot y Web3. El evento contará con la presencia de Gavin Wood, fundador de Polkadot y cofundador de Ethereum, quien ofrecerá la conferencia inaugural en su primera gran aparición pública desde su regreso como CEO de Parity. Durante tres días, desarrolladores, innovadores y líderes globales compartirán charlas magistrales, paneles, workshops, entrevistas y un hackathon de 24 horas, con un enfoque en interoperabilidad, gobernanza, privacidad, mercados de capitales, stablecoins, gaming, música e inteligencia artificial. Organizado por WebZero y Polkadot, el encuentro busca fortalecer la colaboración entre comunidades globales y locales, posicionando a Buenos Aires como un nuevo epicentro de la innovación Web3 en América Latina.

Gavin Wood, fundador de Polkadot,
Gavin Wood, fundador de Polkadot, ofrecerá una conferencia en Buenos Aires (Photo by Noam Galai/Getty Images for TechCrunch,)

El punto culminante llegará entre el 17 y el 22 de noviembre, cuando Devconnect Buenos Aires transforme La Rural en la Primera Feria Mundial de Ethereum, bajo la organización de la Ethereum Foundation, con la conferencia de Vitalik Buterin como atractivo central. El evento reunirá a miles de desarrolladores, emprendedores, artistas y referentes de la Web3 de todo el mundo, con el objetivo de consolidar a la Argentina como un polo de innovación tecnológica y conectar al ecosistema local con los grandes líderes de la economía descentralizada.

Durante seis días se desarrollarán más de cuarenta actividades gratuitas, entre conferencias, hackathons y workshops sobre inteligencia artificial, finanzas digitales, privacidad, diseño y economía colaborativa. Otros oradores principales serán Santiago Palladino, Federico Ast, Santiago Siri y Daniel Ravinovich, junto a destacados referentes locales y regionales del ecosistema cripto. Además, se presentará el acuerdo entre la AFA y la fintech WIN, que convertirá a la federación argentina en la primera del mundo en institucionalizar soluciones blockchain, y se lanzará el proyecto AI Space, que contempla el envío de nanosatélites argentinos con inteligencia artificial.

La intensa agenda de noviembre confirma a Buenos Aires como un punto de encuentro clave para la comunidad global de las criptomonedas, la tecnología financiera y la innovación digital, con la presencia de referentes internacionales y la presentación de proyectos que buscan transformar el futuro de la economía y la tecnología en la región.

Temas Relacionados

LabitconfDevconnectArgentina Fintech ForumVitalik ButerinethereumPolkadotÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El mercado argentino se contagió del pesimismo internacional y sigue atento al préstamo por USD 20.000 millones

Un mal dato de EE.UU. empañó la operatoria local, que estuvo restringida por el Día del Bancario. Los inversores aguardan novedades del crédito que negocia el Gobierno con bancos internacionales

El mercado argentino se contagió

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado en noviembre

En la lista no aparecen tres de los modelos más vendidos, que tienen precios más altos. Sin embargo, algunos vehículos de esta categoría presentan una relación precio/producto que los mantiene en el Top 10

Cuáles son y cuánto cuestan

¿El banco o el colchón?: qué hicieron los argentinos con los dólares que compraron antes de las elecciones

En octubre, los depósitos en moneda estadounidense subieron USD 1.170 millones y alcanzaron un récord histórico de USD 35.153 millones. De qué depende el desarme en un contexto de baja de tasas

¿El banco o el colchón?:

Encuesta: la incertidumbre económica regresó al primer lugar de las preocupaciones de los argentinos

Un sondeo reveló que la coyuntura económica desplazó a la inseguridad en el primer lugar del ranking de inquietudes de los argentinos. El 62% considera que la situación está peor que en 2024

Encuesta: la incertidumbre económica regresó

El INDEC evalúa modificar la forma en que publica las estadísticas sobre el comercio exterior

El titular del organismo, Marco Lavagna, se reunió con el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras. Los detalles del encuentro y qué se plantea hacer

El INDEC evalúa modificar la
DEPORTES
Las reliquias de Messi, el

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que Irán pidió

Trump afirmó que Irán pidió el levantamiento de las sanciones estadounidenses y declaró estar dispuesto a dialogar

Después de Malvinas, Eduardo Sacheri ya tiene tema para su próximo libro: lo eligió “por motivos biográficos”

Qué leer esta semana: de Meolans a Cheever, seis libros para nadar entre historias

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Cuando el arte sermonea y los políticos provocan: un diagnóstico sobre nuestro tiempo