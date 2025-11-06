Economía

Qué pasó con la actividad económica en octubre, según lo que indica la recaudación del IVA, el impuesto atado al consumo

Los ingresos del Impuesto al Valor Agregado se mantuvieron constantes en octubre en términos reales. Las proyecciones de los privados y cómo jugarán las tasas

Guardar
Los ingresos del Impuesto al
Los ingresos del Impuesto al Valor Agregado se mantuvieron constantes en octubre en términos reales (REUTERS)

Luego de la victoria en las elecciones legislativas, el equipo económico quiere dejar atrás el “apretón monetario”, liberar pesos y que las tasas bajen para que la actividad comience a repuntar. Y si bien los datos oficiales vienen con rezago, ya hay indicadores que pueden adelantar lo que pasó en la economía de octubre.

Uno de ellos es la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo atado al consumo. El lunes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los ingresos que tuvo el estado nacional en octubre. Con $16,1 billones, presentó una caída real del 3,6% si se considera que la inflación de ese mes fue del 2,3% según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

La explicación se encuentra en la eliminación del impuesto PAIS y la caída de la recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales (-33,7%), por el Régimen Especial de Ingreso (REIBP) que adelantó el cómputo por cuatro años, junto con Internos coparticipados que tuvo una variación interanual del -10% y los Derechos de exportación (-7%).

En el caso del IVA la recaudación fue por $5,7 billones, lo que implicó una variación interanual del 31,7%, un porcentaje muy similar a la inflación acumulada entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Ese dato podría adelantar que en el mes de las elecciones legislativas no hubo ni una baja ni un salto en la actividad, sino que se mantuvo en términos constantes.

Las mayores variaciones interanuales reales
Las mayores variaciones interanuales reales la tuvieron los Derechos de importación, Combustibles líquidos, Ganancias y Créditos y débitos en cuentas bancarias.

Los ojos de los economistas están puestos en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que en el segundo trimestre se ubicó en valores negativos y en caso de sumar uno más, Argentina habría entrado en una recesión técnica.

Los segundos tres meses del año arrancaron en abril con una suba del 1,2% intermensual en la serie desestacionalizada, pero después le siguió una caída en mayo del 0,2% y en junio del 0,6%. Siendo una tendencia que continuó en julio con -0,1%.

En el último dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de agosto, la actividad tuvo una variación intermensual de 0,3%, pero bajo un esquema en donde los sectores atados al bolsillo de los argentinos continúan golpeados. Mientras que Intermediación financiera tuvo una v.ia del 26,5% (incidencia del 0,9 p.p.), la industria manufacturera tuvo una v.ia del -5,1%.

Para nosotros la leve recuperación se cortó en septiembre y en octubre volvió a un valor similar al de agosto”, sostuvo el socio y economista de Audemus, Gonzalo Guiraldes. Este viernes el Indec va a dar a conocer que fue lo que pasó con la industria manufacturera y a la construcción en septiembre, dos sectores que vienen siendo golpeados por la política de apertura de importaciones y la escasez de obra pública, respectivamente.

Si bien la construcción presentó variaciones interanuales positivas en los primeros ocho meses del 2025, no se debe tener en consideración la baja base de comparación. En el primer año de mandato de Javier Milei llegó a caer hasta un 26,4% en marzo. Ahora la expectativa está puesta en sí la nueva relación que intenta establecer la Casa Rosada con las provincias activa al sector.

La ayuda de la baja de tasa

En la anteúltima licitación, y tal como querían los analistas del mercado, Finanzas dejó sueltos casi $5 billones y en la semana posterior las tasas comenzaron a bajar, al punto de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortó de 25% a 22% la tasa inmediata.

Si bien en la última licitación hubo un roll-over de 111,17% y se adjudicó un total de $8,50 billones (cuando se recibieron ofertas por un total de $9,38 billones), los analistas no creen que haya un impacto negativo en las tasas.

Para el economista de la consultora Eco Go, Lucio Garay Méndez, las repercusiones serán leves, ya que considera que no se retiraron tantos pesos como para observar una suba fuerte de los rendimientos. “La mayoría de lo colocado es a tasa fija, poca cobertura fue a buscar el mercado y creo que es una buena señal de demanda de activos en pesos”, sostuvo.

De cara lo que viene para el socio de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, deberíamos empezar a ver un repunte de la actividad entre noviembre y diciembre. Y que si bien considera que los ingresos del IVA sirven como un anticipo de la actividad para ese mes, se ven afectados por componente del impuesto de septiembre.

Temas Relacionados

ActividadIndecIndustriaConstrucciónTasas

Últimas Noticias

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos

El rally de los títulos públicos impulsó un desplome de más de 450 unidades del indicador de JP Morgan, que se ubica en 621 puntos básicos. A cuánto tiene que bajar para que Argentina vuelva al mercado de deuda

El riesgo país cayó al

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones y avanza el plan oficial para remonetizar la economía

La reducción se produjo casi inmediatamente después de la victoria del Gobierno. La apuesta del equipo económico es que la mayor liquidez impulse el crédito y acelere el ritmo de la reactivación

La demanda de dólares se

Patentes: el 75% de los vehículos de la provincia de Buenos Aires pagarán menos en 2026

La provincia planea reformular las escalas y alícuotas del Impuesto Automotor para corregir los saltos de valuación que se habían producido el año pasado

Patentes: el 75% de los

Para el CEO global de JP Morgan, la Argentina no necesitará un préstamo bancario por la llegada de inversiones extranjeras

Jamie Dimon, quien se reunió con el presidente Javier Milei en Buenos Aires, la semana previa a las elecciones, afirmó que podrían llegar USD 100.000 millones a la Argentina

Para el CEO global de

El Tesoro de EEUU desarmó su inversión en letras del BCRA que había generado tras intervenir en el mercado cambiario

El balance de la autoridad monetaria mostró una caída de $2,7 billones en su stock de letras. Coincide con el crecimiento posterior a las compras que había anunciado Scott Bessent. Economistas ven indicios de que el swap por USD 20.000 ya empezó a activarse

El Tesoro de EEUU desarmó
DEPORTES
“Sos un botón”: el ataque

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

TELESHOW
La China Suárez arremetió contra

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

INFOBAE AMÉRICA

Neurosis, deseo insatisfecho y la

Neurosis, deseo insatisfecho y la trampa del entretenimiento: qué significa hoy vivir en el aburrimiento

“Antisemitismo virtuoso”: Eva Illouz conmueve con su ensayo sobre el giro moral de la izquierda ante Hamás

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral