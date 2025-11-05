Economía

Dólar hoy en vivo: la cotización oficial experimenta una leve baja en el Banco Nación

La cotización oficial del dólar en el Banco Nación muestra una leve baja en la apertura de este martes y se ubica en $1.475. Otras referencias del mercado cambiario iniciaron con descensos

14:46 hsHoy

La Bolsa abrió en alza

Los activos argentinos continúan en el radar de los inversores después del triunfo de Javier Milei en las elecciones y la expectativa de reformas con mayor apoyo en el Congreso. Este miércoles, el Tesoro licita títulos para cubrir vencimientos por 7,7 billones de pesos, con la atención puesta en la extensión de los plazos y el nivel de renovación.

El índice S&P Merval registra una suba del 2% en las primeras operaciones (Reuters)

El índice S&P Merval registra una suba del 2% en las primeras operaciones, tras la leve baja del 0,3% en la última rueda y acumular un avance del 69,31% en octubre. Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico presentan mejoras moderadas después de finalizar equilibrados el martes y acumular una suba cercana al 20% el mes pasado. El peso mayorista se aprecia un 0,83% y los contratos a futuro se mantienen estables cerca de los $1.498 por dólar para el cierre del año. El respaldo financiero de Estados Unidos con un swap y tratativas por un fondo de rescate aportan calma al mercado. Más tarde, el presidente Milei y el ministro Luis Caputo viajarán a Estados Unidos para mantener reuniones con inversores internacionales.

14:25 hsHoy

Baja el dólar en Banco Nación

El dólar abrió la jornada con el oficial en el Banco Nación cotizando a $1.475, con una baja del 0,67%. El dólar tarjeta se ubicó en $1.917,50. En el mercado informal, el dólar libre se ofreció a $1.445, con un descenso del 1,03%. Hasta el momento, el dólar MEP y el contado con liquidación no registraron cambios, con valores de $1.496,05 y $1.516,97 respectivamente. El mayorista tampoco marcó variaciones y se mantiene en $1.512,28. Por su parte, el riesgo país se ubicó en 662 puntos básicos, con una baja del 0,3%.

14:20 hsHoy

Ayer el dólar se mantuvo cerca del techo de la banda y la Bolsa moderó ganancias

En la última rueda, el dólar cerró alejado del límite superior de las bandas cambiarias, mientras que las acciones en la Bolsa porteña interrumpieron su racha alcista y presentaron leves retrocesos. El segmento de bonos en dólares registró movimientos acotados y el riesgo país se mantuvo estable. El mercado inicia la jornada atento a la dinámica cambiaria y al comportamiento de los activos argentinos.

14:20 hsHoy

Jornada financiera: el dólar se alejó del techo de las bandas y las acciones pusieron un freno a la suba

La divisa minorista cayó 15 pesos a $1.485 mientras que el mayorista se redujo a $1.454. Además, se desaceleró el rally bursátil y cedió el riesgo país

El dólar mayorista bajó casi
El dólar mayorista bajó casi 2% y se alejó del techo de la banda cambiaria. REUTERS/Pablo Sanhueza

Tras subir a $1.500 el lunes, el dólar oficial cedió 15 pesos y cerró en $1.485 para la venta en el Banco Nación, mientras que el segmento mayorista descendió 1,9% hasta $1.454 y se alejó del techo de las bandas cambiarias. En paralelo, las acciones y los bonos argentinos se tomaron un respiro del rally poselectoral y operaron mixtos en el plano doméstico.

Por fuerte caída de ventas, hay más de 600 trabajadores afectados en dos reconocidas fábricas de electrodomésticos

Todas las empresas de producción nacional están afectadas por el menor consumo y la competencia de la importación. Una firma extendió suspensiones y otra cerró una de sus plantas

Por fuerte caída de ventas,

Saudi Aramco, la petrolera más grande del mundo, sorprendió al buscar empleados en la Argentina: qué perfiles necesita

Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina

Saudi Aramco, la petrolera más

El presidente de la cámara cerealera celebró la suba del precio de la soja y explicó por qué aún está lejos del máximo histórico

El presidente de la cámara exportadora Ciara-CEC se refirió a las mejoras registradas en el mercado de Chicago y cómo cree que impactará en los productores

El presidente de la cámara

Tras las elecciones, las tasas en pesos cayeron más de 20 puntos y el Gobierno busca reactivar el crédito

La TAMAR y la BADLAR bajaron 20 y 15 puntos respectivamente, mientras las cauciones operan en mínimos históricos y las licitaciones del Tesoro consolidan un costo financiero más bajo.

Tras las elecciones, las tasas

Anses: cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo en noviembre 2025 y de cuánto es

El respaldo estatal garantiza el ingreso a las familias más vulnerables, con actualización automática de los montos y cronograma según documento de identidad

Anses: cuándo cobro la Asignación

El príncipe Alberto II de

El príncipe Alberto II de Mónaco recorrió la hidroeléctrica de Itaipú durante su viaje a Paraguay

Prótesis, patillas y transformación física: Nick Offerman sorprende con un cambio radical en “Death by Lightning”

Rusia afirmó que no se dan las condiciones para un reunión ente Putin y Trump

La OTAN denunció la creciente presencia china y la militarización rusa en el Ártico con submarinos, aeronaves y bombarderos

Israel lamentó la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: “Los judíos tendrán que huir”

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

De Rossi recibió una oferta y habría cancelado su viaje a Argentina para ver el Superclásico: asumirá como DT de un equipo de la Serie A

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar