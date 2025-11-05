Dólar hoy en vivo: la cotización oficial experimenta una leve baja en el Banco Nación

La Bolsa abrió en alza

Los activos argentinos continúan en el radar de los inversores después del triunfo de Javier Milei en las elecciones y la expectativa de reformas con mayor apoyo en el Congreso. Este miércoles, el Tesoro licita títulos para cubrir vencimientos por 7,7 billones de pesos , con la atención puesta en la extensión de los plazos y el nivel de renovación.

El índice S&P Merval registra una suba del 2% en las primeras operaciones, tras la leve baja del 0,3% en la última rueda y acumular un avance del 69,31% en octubre. Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico presentan mejoras moderadas después de finalizar equilibrados el martes y acumular una suba cercana al 20% el mes pasado. El peso mayorista se aprecia un 0,83% y los contratos a futuro se mantienen estables cerca de los $1.498 por dólar para el cierre del año. El respaldo financiero de Estados Unidos con un swap y tratativas por un fondo de rescate aportan calma al mercado. Más tarde, el presidente Milei y el ministro Luis Caputo viajarán a Estados Unidos para mantener reuniones con inversores internacionales.