Dólar hoy en vivo: la cotización oficial experimenta una leve baja en el Banco Nación

Los activos argentinos continúan en el radar de los inversores después del triunfo de Javier Milei en las elecciones y la expectativa de reformas con mayor apoyo en el Congreso. Este miércoles, el Tesoro licita títulos para cubrir vencimientos por 7,7 billones de pesos, con la atención puesta en la extensión de los plazos y el nivel de renovación.
El índice S&P Merval registra una suba del 2% en las primeras operaciones, tras la leve baja del 0,3% en la última rueda y acumular un avance del 69,31% en octubre. Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico presentan mejoras moderadas después de finalizar equilibrados el martes y acumular una suba cercana al 20% el mes pasado. El peso mayorista se aprecia un 0,83% y los contratos a futuro se mantienen estables cerca de los $1.498 por dólar para el cierre del año. El respaldo financiero de Estados Unidos con un swap y tratativas por un fondo de rescate aportan calma al mercado. Más tarde, el presidente Milei y el ministro Luis Caputo viajarán a Estados Unidos para mantener reuniones con inversores internacionales.
El dólar abrió la jornada con el oficial en el Banco Nación cotizando a $1.475, con una baja del 0,67%. El dólar tarjeta se ubicó en $1.917,50. En el mercado informal, el dólar libre se ofreció a $1.445, con un descenso del 1,03%. Hasta el momento, el dólar MEP y el contado con liquidación no registraron cambios, con valores de $1.496,05 y $1.516,97 respectivamente. El mayorista tampoco marcó variaciones y se mantiene en $1.512,28. Por su parte, el riesgo país se ubicó en 662 puntos básicos, con una baja del 0,3%.
En la última rueda, el dólar cerró alejado del límite superior de las bandas cambiarias, mientras que las acciones en la Bolsa porteña interrumpieron su racha alcista y presentaron leves retrocesos. El segmento de bonos en dólares registró movimientos acotados y el riesgo país se mantuvo estable. El mercado inicia la jornada atento a la dinámica cambiaria y al comportamiento de los activos argentinos.
Tras subir a $1.500 el lunes, el dólar oficial cedió 15 pesos y cerró en $1.485 para la venta en el Banco Nación, mientras que el segmento mayorista descendió 1,9% hasta $1.454 y se alejó del techo de las bandas cambiarias. En paralelo, las acciones y los bonos argentinos se tomaron un respiro del rally poselectoral y operaron mixtos en el plano doméstico.