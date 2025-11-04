Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones este martes 4 de noviembre

En la primera jornada hábil de noviembre, el dólar oficial profundizó la tendencia alcista al avanzar 1,69% a $1.500 en el Banco Nación mientras que en el segmento mayorista se elevó a $1.482 , a 15 pesos del techo de las bandas cambiarias. En paralelo, las acciones y los bonos volvieron a subir en la plaza local e internacional.

La jornada cambiaria concluyó con las diversas cotizaciones del dólar moviéndose en rangos dispares. El dólar Banco Nación finalizó en 1.500 pesos , mientras que la variante tarjeta alcanzó los 1.950 pesos . El denominado dólar libre cerró en 1.445 pesos . Entre los tipos financieros, el MEP quedó en 1.497,08 pesos y el contado con liquidación en 1.515,02 pesos . Para el segmento mayorista, el valor de cierre se ubicó en 1.512,28 pesos .

13:22 hs

Dólar firme y recuperación de acciones marcan el cierre previo en el mercado argentino

La jornada financiera del lunes dejó como saldo una suba del dólar oficial y un fuerte repunte de acciones y bonos tras los últimos cambios en el gabinete nacional. Según reportó Reuters, el dólar terminó a 1.500 pesos en el Banco Nación y el tipo mayorista avanzó hasta los 1.482 pesos, cifra cercana al techo de las bandas cambiarias. Los movimientos ocurrieron luego de la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

El Mercado Libre de Cambios (MLC) registró operaciones por 572 millones de dólares, un aumento del 81% respecto al viernes anterior, mientras que los dólares financieros también subieron: el MEP cotizó a 1.497 pesos y el contado con liquidación (CCL) a 1.515 pesos. De acuerdo con analistas citados por Reuters, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino, dado que el mayorista se mantuvo por debajo del límite fijado.

El contexto político influyó en la continuación de la racha alcista del mercado accionario. El índice Merval escaló un 3,4% y alcanzó los 3.104.495 puntos, con Telecom y Ternium liderando las subas, según datos de Reuters. Los activos argentinos que cotizan en Wall Street, conocidos como ADR, también exhibieron alzas, sobresaliendo las acciones de Telecom y Edenor.

Los bonos soberanos avanzaron un promedio de 0,4% en el circuito extrabursátil nacional. El riesgo país cedió desde los valores previos a las elecciones y finalizó el día en 669 puntos básicos, movimiento vinculado a las intervenciones del Tesoro estadounidense y a un acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares, según estimaciones recogidas por Reuters y la consultora Quantum Finanzas.