Economía

Cuáles fueron las provincias que más aumentaron el gasto en el segundo trimestre

Un informe reveló que todas las jurisdicciones aumentaron sus erogaciones en el segundo trimestre de 2025. Las subas más marcadas superaron el 30% de variación real interanual

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
Formosa lideró el crecimiento del
Formosa lideró el crecimiento del gasto provincial, con una expansión del 37,9% real interanual (Enciclopedia Humanidades)

Durante el segundo trimestre de 2025, todas las provincias argentinas registraron incrementos en sus gastos públicos, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones. Según un informe elaborado por Politikon Chaco en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, los mayores aumentos reales interanuales se observaron en Formosa (+37,9%), Tucumán (+35,2%), Tierra del Fuego (+33,5%) y Santiago del Estero (+31,2%).

Estas cuatro provincias fueron las únicas con subas superiores al 30% en términos reales interanuales. Detrás se ubicaron Chubut (+28,6%), Corrientes (+27,4%), Jujuy (+25,9%) y San Juan (+24,6%). En el extremo opuesto, Buenos Aires y Misiones fueron las que menos expandieron el gasto, con aumentos de apenas 4,7% y 6,3%, respectivamente.

La variación de los gastos
La variación de los gastos totales de las provincias. (Fuente: Politikon Chaco)

El gasto total consolidado de provincias y CABA ascendió a $55,9 billones al segundo trimestre del año, lo que representa una expansión real interanual del 13,2% respecto de 2024. Sin embargo, si se compara con el mismo período de 2023, las erogaciones todavía se ubican 13,7% por debajo.

El informe de la consultora detalla que los Gastos Corrientes, que explican el 91,8% del total, crecieron 11,7% en términos reales, impulsados principalmente por un fuerte aumento en Servicios no Personales (+128,4%), seguido por Prestaciones de la Seguridad Social (+14,7%) y Transferencias Corrientes (+7%). En cambio, se observaron caídas en Bienes de Consumo (-37,5%) y Intereses de la deuda (-21,9%).

Por su parte, el Gasto de Capital —que representa el 8,2% del total— aumentó 33,8% real interanual, con subas en Inversión Real Directa (+50,6%) y Transferencias de Capital (+5,9%).

El panorama de los ingresos

Aunque el foco del informe está puesto en el gasto, Politikon Chaco también relevó el desempeño de los ingresos provinciales. En este caso, Río Negro encabezó el ranking con una suba real de 11,3% interanual, seguida por Chaco (+8,1%), Tucumán (+7,6%) y Corrientes (+7,6%).

En total, catorce provincias tuvieron aumentos de entre 0,2% y 7%, mientras que San Juan, San Luis, Mendoza y Jujuy fueron las únicas que mostraron caídas.

Cómo variaron los ingresos provinciales
Cómo variaron los ingresos provinciales en el segundo trimestre. (Fuente: Politikon Chaco)

El informe destaca que el crecimiento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por los tributos provinciales y las regalías. En tanto, los ingresos totales consolidados de provincias y CABA llegaron a $56,5 billones, con una expansión real interanual del 2,5% respecto al mismo trimestre del año pasado.

Resultados fiscales: 13 provincias con superávit financiero

A pesar del incremento del gasto, el consolidado provincial mantuvo un superávit financiero equivalente al 0,07% del PBI, aunque menor al registrado en 2024. De las 22 jurisdicciones consideradas (excluyendo La Pampa y Neuquén, sin datos disponibles), 13 cerraron el trimestre con superávit financiero y nueve con déficit.

Entre las provincias con mejor desempeño fiscal se destacan CABA (14,7% de superávit sobre ingresos totales), Jujuy (12,8%) y Santiago del Estero (10,7%). En cambio, los déficits más profundos se observaron en Buenos Aires (-5,7%), Chaco (-7,6%) y Tierra del Fuego (-8,9%).

En términos primarios (sin intereses de deuda), también 13 provincias mantuvieron superávit. Los más altos fueron los de CABA (15,5%), Jujuy (14,5%) y Santiago del Estero (10,8%).

El consolidado general mostró un resultado primario equivalente al 2,6% de los ingresos totales, frente al 12,5% del año anterior.

Expansión del gasto y superávits más débiles

De acuerdo con la consultora, aunque el gasto público provincial creció más rápido que los ingresos, las provincias mantuvieron superávit por séptimo año consecutivo en términos primarios y por quinto en términos financieros, aunque con márgenes cada vez menores.

“El consolidado de provincias y CABA presentó una expansión de los ingresos del 2,5% real interanual, mientras que el gasto total lo hizo en 13,2% real. Esta dinámica fue inversa a la del segundo trimestre de 2024, cuando tanto ingresos como gastos cayeron, pero con mayor profundidad en las erogaciones”, subrayó el reporte.

De esta manera, el resultado fiscal agregado fue positivo, pero con un deterioro significativo respecto de 2024, cuando los superávits primario y financiero habían representado 12,5% y 10,4% de los ingresos totales, respectivamente.

Temas Relacionados

Gasto públicoCuentas públicasIngresosSuperávitDéficitÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un gigante tecnológico perdió USD 29.000 millones y mencionan a la Argentina como una de las causas

La acción de Fiserv se desplomó tras la presentación de resultados. La desaceleración de las operaciones en el mercado argentino tuvo influencia. No obstante, la filial local asegura tener “inversiones significativas” en marcha

Un gigante tecnológico perdió USD

Juicio por YPF: luego de la tensa apelación, Burford exigió que Argentina entregue de inmediato chats y mails de funcionarios

La pulseada por la entrega de información digital suma presión sobre el proceso judicial en Nueva York, que ayer tuvo una jornada importante por la sentencia de fondo del caso

Juicio por YPF: luego de

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

La divisa subió solo dos pesos y se negoció a $1.438 en la plaza mayorista con un bajo número de operaciones. La cotización minorista avanzó cinco pesos y cerró a $1.465

El dólar se mantuvo estable

El BCRA flexibilizó los encajes para los bancos, en busca de que haya más liquidez y tasas de interés más bajas

La exigencia de efectivo mínimo pasará de ser diaria a un promedio mensual, aunque el mínimo diario se va a mantener alto ya que en ninguna rueda la integración podrá ser menor al 95% del total exigido. Para los bancos, la medida es insuficiente

El BCRA flexibilizó los encajes

Cómo es la lujosa y gigante van que parece una SUV y tiene 6 ruedas para generar más confort

Lexus, la marca de lujo de Toyota, presentó en el Salón de Tokio un vehículo conceptual que pretende heredar a las berlinas premium apelando a un diseño completamente disruptivo

Cómo es la lujosa y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Paolo Rocca, CEO de Techint: “Estas elecciones son un punto de inflexión para empujar la actividad”

Tras la reunión con los gobernadores, la Casa Rosada dijo que “la voluntad es trabajar con todos”

Quiénes eran los tres argentinos que se alistaron en el ejército de Ucrania y murieron tras un ataque de Rusia

Un gigante tecnológico perdió USD 29.000 millones y mencionan a la Argentina como una de las causas

Las conjeturas, el repuesto del lavarropas y el formateo del celular: la defensa de la mujer de Sotacuro Lazáro, presa por el triple femicidio

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
Ricardo Montaner generó preocupación entre

Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona